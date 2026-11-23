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Τον περιορισμό του πλαφόν 3% για το 2027 αποκλειστικά στις επαγγελματικές μισθώσεις με τιμαριθμική ρήτρα ζητά με επιστολή της προς την ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης η ΠΟΜΙΔΑ, προτείνοντας να εξαιρεθούν όσες συμφωνίες προβλέπουν προκαθορισμένες αυξήσεις ώστε να προστατευθεί η συμβατική ελευθερία. Επαγγελματικές μισθώσεις: Εξαιρέσεις από το πλαφόν του 3% ζητά η ΠΟΜΙΔΑ Η εικόνα δημιουργήθηκε με ΑΙ (ΑΙ generated image) Δημοσιεύθηκε: 23 Νοεμβρίου 2026 – 12:55 Με επιστολή της προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, η ΠΟΜΙΔΑ ζητά να εξαιρεθούν από το πλαφόν 3% στις αναπροσαρμογές των επαγγελματικών μισθωμάτων για το 2027 οι αυξήσεις που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ εκμισθωτών και μισθωτών σε προκαθορισμένα ποσά ή ποσοστά και δεν συνδέονται με τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.

Στόχος της πρότασης είναι να διατηρηθεί η προστασία των μισθωτών από υπέρμετρες τιμαριθμικές αυξήσεις, χωρίς να περιορίζεται η συμβατική ελευθερία των μερών και να ανατρέπονται οι ειδικά συμφωνημένοι όροι των μισθώσεων. Με τον τρόπο αυτό, το μέτρο διατηρεί τον αρχικό προστατευτικό του σκοπό, εφαρμόζεται όμως αποκλειστικά στις περιπτώσεις για τις οποίες θεσπίστηκε, δηλαδή στις μισθώσεις με τιμαριθμική ρήτρα.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής της ΠΟΜΙΔΑ

Πρόταση εξαίρεσης των προσυμφωνημένων αναπροσαρμογών από το πλαφόν 3% για το 2027.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ, Το 2022, εν μέσω της ενεργειακής κρίσης και των έντονων πληθωριστικών πιέσεων που εντάθηκαν μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα, όπως αποτυπώθηκε στη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, έφθασε το 12,1% τον Ιούνιο του έτους εκείνου. Με στόχο την προστασία των μισθωτών επαγγελματικής στέγης από υπέρμετρες αυξήσεις των μισθωμάτων εξαιτίας της απότομης ανόδου του τιμαρίθμου, η Κυβέρνηση θέσπισε, με το άρθρο 96 του ν. 5007/2022, ανώτατο όριο ετήσιας αναπροσαρμογής 3% για το έτος 2023, μέτρο το οποίο παρατάθηκε και για τα επόμενα έτη. Υπενθυμίζουμε εξάλλου ότι με την παρ. 2 του παραπάνω άρθρου, εξαιρέθηκαν από το εν λόγω όριο αναπροσαρμογής το Δημόσιο και οι εταιρίες του Δημοσίου, οι εταιρίες επενδύσεων ακίνητης περιουσίας, οι οργανισμοί εναλλακτικών επενδύσεων, καθώς και τα μεγάλα εμπορικά κέντρα!

Η σχετική ρύθμιση, ωστόσο, διατυπώθηκε κατά τρόπο γενικό, με αποτέλεσμα να καταλαμβάνει, πέρα από τις μισθώσεις στις οποίες η αναπροσαρμογή του μισθώματος συνδέεται με τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, και μισθώσεις στις οποίες οι συμβαλλόμενοι έχουν συμφωνήσει εκ των προτέρων σταδιακές αυξήσεις σε συγκεκριμένα ποσά ή ποσοστά, ανεξάρτητα από την εξέλιξη του τιμαρίθμου.

Οι τελευταίες αυτές συμφωνίες δεν αποτελούν τιμαριθμικές αναπροσαρμογές ούτε επηρεάζονται από τις διακυμάνσεις του πληθωρισμού, αλλά συνιστούν ειδικούς όρους της μίσθωσης, οι οποίοι έχουν διαμορφωθεί ελεύθερα και έχουν γίνει αμοιβαία αποδεκτοί από τους συμβαλλομένους. Η ΠΟΜΙΔΑ έχει εκφράσει εξαρχής την πλήρη αντίθεσή της στην οριζόντια αυτή παρέμβαση, η οποία αδικεί κατάφωρα και επί σειρά ετών τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Η διαδοχική ετήσια παράτασή της, χωρίς τον περιορισμό της στην αναγκαία παραπάνω στόχευση, μετατρέπει ένα έκτακτο μέτρο σε πάγιο περιορισμό της συμβατικής ελευθερίας και δημιουργεί τον κίνδυνο σταδιακής διαμόρφωσης ενός καθεστώτος de facto ενοικιοστασίου στην αγορά επαγγελματικών μισθώσεων. Επειδή, ενόψει του ενδεχομένου νέας παράτασης του μέτρου και για το 2027, θεωρούμε αναγκαίο να διορθωθεί αυτή η αδικία. Ζητούμε το ανώτατο όριο αναπροσαρμογής 3% να περιοριστεί αποκλειστικά στις μισθώσεις με συμφωνημένη τιμαριθμική ρήτρα, ώστε να μην καταλαμβάνει τις μισθώσεις στις οποίες έχουν συμφωνηθεί συγκεκριμένες αυξήσεις σε ποσά ή ποσοστά, ανεξάρτητα από τη μεταβολή του ΔΤΚ.

Πρόκειται για ειδικές συμβατικές συμφωνίες, τις οποίες η Πολιτεία οφείλει να σέβεται και να μην ανατρέπει με οριζόντιες παρεμβάσεις. Με τον τρόπο αυτό θα εξακολουθήσει να παρέχεται προστασία στους μισθωτές που πράγματι κινδυνεύουν από υπέρμετρες τιμαριθμικές αυξήσεις, χωρίς παράλληλα να θίγονται οι λοιπές ελεύθερα συμφωνημένες αναπροσαρμογές των μισθωμάτων. Για τον σκοπό αυτό προτείνουμε την υιοθέτηση της εξής σχετικής διάταξης: «1. Για τις εμπορικές μισθώσεις ακινήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 34/1995 (Α΄ 30) και στις οποίες έχει συμφωνηθεί ρητώς ότι η αναπροσαρμογή του μισθώματος υπολογίζεται βάσει της μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (τιμαριθμική ρήτρα), επιτρέπεται, από την 1η Ιανουαρίου 2027 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2027, αναπροσαρμογή του μισθώματος που ανέρχεται σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%), κατά ανώτατο όριο, επί του μισθώματος του έτους 2026. Σε κάθε άλλη περίπτωση, από 1.1.2027 εφαρμόζεται η συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων».