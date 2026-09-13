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Σε εφαρμογή τίθεται από τον Δήμο Καλλιθέας η οικονομική ενίσχυση των 1.000 ευρώ για κάθε νέο παιδί που γεννιέται, στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για τη στήριξη των νέων οικογενειών και την αντιμετώπιση της δημογραφικής πρόκλησης.

Το μέτρο συνοδεύεται από συγκεκριμένα κοινωνικά και εισοδηματικά κριτήρια, ενώ προβλέπεται ότι θα έχει και αναδρομική ισχύ για παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιουλίου 2024 και μετά, εφόσον οι οικογένειές τους πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Η ενεργοποίηση της ενίσχυσης κατέστη δυνατή μετά την αλλαγή του σχετικού θεσμικού πλαισίου και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με τη Δημοτική Αρχή να επισημαίνει ότι υλοποιείται πλέον μία από τις δεσμεύσεις της για τη στήριξη της οικογένειας.

Ποιοι μπορούν να λάβουν τα 1.000 ευρώ

Το εφάπαξ βοήθημα αφορά οικονομικά ευάλωτους μόνιμους κατοίκους και δημότες της Καλλιθέας.

Για τη χορήγησή του τίθεται εισοδηματικό όριο έως 27.000 ευρώ για τις οικογένειες και έως 19.000 ευρώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες.

Τα συγκεκριμένα όρια προσαυξάνονται κατά 1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η σύνθεση και οι αυξημένες ανάγκες κάθε νοικοκυριού.

Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται μία φορά για κάθε παιδί που γεννιέται και πληροί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, ενώ η αναδρομική εφαρμογή του μέτρου καλύπτει γεννήσεις από την 1η Ιουλίου 2024.

Η νομοθετική αλλαγή που άνοιξε τον δρόμο

Στην ανακοίνωσή του, ο Δήμος Καλλιθέας αναφέρει ότι η υλοποίηση του μέτρου καθυστέρησε λόγω γραφειοκρατικών εμποδίων και περιορισμών στο προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο.

Όπως σημειώνει, η Δημοτική Αρχή, σε συνεργασία με άλλους δημάρχους, έθεσε το ζήτημα της δυνατότητας οικονομικής στήριξης των οικογενειών από τους δήμους και διεκδίκησε νομοθετική ρύθμιση που θα επέτρεπε αντίστοιχες πρωτοβουλίες από την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Μετά τη σχετική αλλαγή της νομοθεσίας και την έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο, κατέστη δυνατή η χορήγηση του βοηθήματος.

«Ένα μήνυμα στήριξης προς τη νέα οικογένεια»

Ο Δήμος αναγνωρίζει ότι η ενίσχυση των 1.000 ευρώ δεν μπορεί από μόνη της να αντιμετωπίσει το δημογραφικό πρόβλημα, ωστόσο τη χαρακτηρίζει μια έμπρακτη παρέμβαση υπέρ των νέων οικογενειών.

Στόχος, όπως επισημαίνεται, είναι κάθε νέα οικογένεια που ζει στην Καλλιθέα να γνωρίζει ότι ο Δήμος βρίσκεται δίπλα της σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος ανατροφής των παιδιών αποτελεί σημαντική οικονομική επιβάρυνση.

«Τα 1.000 ευρώ δεν λύνουν το δημογραφικό πρόβλημα, είναι όμως ένα σαφές μήνυμα: στην Καλλιθέα, κάθε νέα οικογένεια πρέπει να νιώθει ότι ο Δήμος είναι δίπλα της», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Η Δημοτική Αρχή υπογραμμίζει ότι η πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια ευρύτερη λογική κοινωνικής στήριξης και αντιμετώπισης της υπογεννητικότητας σε τοπικό επίπεδο, με έμφαση στις οικογένειες που έχουν μεγαλύτερη οικονομική ανάγκη.

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