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Ένα νέο κίνητρο για τη στήριξη των οικογενειών και την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος επιχειρεί να δημιουργήσει ο Δήμος Δωρίδος, προσφέροντας οικονομική ενίσχυση για κάθε παιδί που γεννιέται στην περιοχή.

Ο δήμαρχος Δωρίδος Δημήτρης Γιαννόπουλος, μιλώντας στην ΕΡΤ, αναφέρθηκε στη νέα πρωτοβουλία, η οποία έχει διπλό στόχο: αφενός την οικονομική στήριξη των νέων γονέων και αφετέρου την προσέλκυση νέων οικογενειών που θα επιλέξουν να εγκατασταθούν μόνιμα στην περιοχή.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Δωρίδας ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη χορήγηση της ενίσχυσης στις οικογένειες που αποκτούν παιδιά, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας για την ενίσχυση του πληθυσμού και την αντιμετώπιση της μείωσης των γεννήσεων.

Κλιμακωτή ενίσχυση ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών

Το μέτρο προβλέπει 1.000 ευρώ για το πρώτο παιδί, 2.000 ευρώ για το δεύτερο και 3.000 ευρώ για το τρίτο και κάθε επόμενο παιδί.

Με βάση την κλιμάκωση αυτή, το συνολικό ποσό της οικονομικής στήριξης μπορεί να φτάσει έως και τα 6.000 ευρώ για μια οικογένεια.

Η εφαρμογή της απόφασης ξεκίνησε από την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, ημερομηνία κατά την οποία ελήφθη και επίσημα η σχετική απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ποιοι μπορούν να λάβουν το βοήθημα

Για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης έχουν τεθεί συγκεκριμένα κριτήρια.

Οι γονείς θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι έχουν μόνιμη κατοικία στον Δήμο Δωρίδος για τουλάχιστον δύο συνεχόμενα χρόνια, ενώ το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 30.000 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:

φορολογικά στοιχεία και εκκαθαριστικά σημειώματα

ληξιαρχική πράξη γάμου ή αντίγραφο συμφώνου συμβίωσης

αντίγραφα αστυνομικών ταυτοτήτων

πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού

Παράλληλα, απαιτούνται πρόσφατος λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος, στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) και υπεύθυνη δήλωση με τα στοιχεία των γονέων.

Τριμελής επιτροπή θα ελέγχει τις αιτήσεις

Η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων θα πραγματοποιείται από τριμελή επιτροπή, η οποία θα εξετάζει τα δικαιολογητικά και θα εισηγείται την έγκριση ή την απόρριψη της οικονομικής ενίσχυσης.

Στην επιτροπή συμμετέχουν ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ένας υπάλληλος της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και Ανάπτυξης και ένας υπάλληλος των Διοικητικών Υπηρεσιών από τον τομέα της Κοινωνικής Μέριμνας.

Η νέα δράση εντάσσεται στις πρωτοβουλίες της τοπικής αυτοδιοίκησης για τη στήριξη των νέων οικογενειών και την ενίσχυση περιοχών που αντιμετωπίζουν δημογραφικές πιέσεις.

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