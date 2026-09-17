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Μια νέα πρωτοβουλία για την ενίσχυση της οικογένειας και την αντιμετώπιση της δημογραφικής συρρίκνωσης θέτει σε εφαρμογή ο Δήμος Νισύρου, θεσπίζοντας εφάπαξ επίδομα γέννησης ύψους 3.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται σε οικογένεια μόνιμων κατοίκων του νησιού.

Η απόφαση εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο Νισύρου, μετά από εισήγηση του δημάρχου Χριστοφή Κορωναίου, με τη δημοτική αρχή να επιδιώκει να δημιουργήσει ένα επιπλέον κίνητρο για την παραμονή νέων ανθρώπων στο νησί και τη δημιουργία οικογένειας.

Ποιοι δικαιούνται το επίδομα των 3.000 ευρώ

Δικαιούχοι του βοηθήματος θα είναι οι οικογένειες που, κατά τη γέννηση του παιδιού:

είναι δημότες του Δήμου Νισύρου ,

, και παράλληλα είναι μόνιμοι κάτοικοι του νησιού.

Το ποσό των 3.000 ευρώ ανά παιδί αποτελεί, σύμφωνα με τον δήμο, το ανώτατο όριο που προβλέπεται από τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η καταβολή θα γίνεται εφάπαξ, με στόχο να καλύψει μέρος των αυξημένων οικονομικών αναγκών που προκύπτουν για μια οικογένεια κατά τους πρώτους μήνες μετά τη γέννηση ενός παιδιού.

Το βοήθημα είναι αφορολόγητο και δεν συνυπολογίζεται στα εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση άλλων κοινωνικών παροχών.

Προϋπολογισμός και άμεση ενεργοποίηση του μέτρου

Για την εφαρμογή της δράσης έχει ήδη προβλεφθεί πίστωση ύψους 9.000 ευρώ στον προϋπολογισμό του Δήμου Νισύρου για το οικονομικό έτος 2026, γεγονός που επιτρέπει την άμεση έναρξη του προγράμματος.

Η δημοτική αρχή εκτιμά ότι το μέτρο αποτελεί ένα πρώτο βήμα σε μια ευρύτερη πολιτική στήριξης των νέων οικογενειών και ενίσχυσης της παραμονής του πληθυσμού στο νησί.

Σχέδιο για μηνιαία ενίσχυση παιδιών έως πέντε ετών

Στον συνολικό σχεδιασμό του Δήμου Νισύρου περιλαμβάνεται, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, και η προοπτική μιας ακόμη οικονομικής ενίσχυσης για τα παιδιά που γεννιούνται στο νησί.

Συγκεκριμένα, εξετάζεται η παροχή ποσού 150 ευρώ τον μήνα για κάθε παιδί έως τη συμπλήρωση του πέμπτου έτους ηλικίας του.

Η πρόταση εντάσσεται σε μια προσπάθεια δημιουργίας ενός σταθερού πλαισίου στήριξης των οικογενειών, πέρα από το αρχικό επίδομα γέννησης.

«Η Νίσυρος πιστεύει στο μέλλον της»

Ο δήμαρχος Νισύρου Χριστοφής Κορωναίος χαρακτήρισε την απόφαση ιδιαίτερα σημαντική για το μέλλον του νησιού, υπογραμμίζοντας ότι το μήνυμα της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη των νέων ζευγαριών που επιλέγουν να δημιουργήσουν την οικογένειά τους στη Νίσυρο.

«Δεν είναι απλώς τα χρήματα, είναι μια αγκαλιά από τη Νίσυρο σε κάθε παιδί που γεννιέται εδώ. Είναι το μήνυμα ότι η Νίσυρος πιστεύει στο μέλλον της και το μέλλον είναι τα παιδιά μας», ανέφερε χαρακτηριστικά στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Μετά την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κ. Κορωναίος σημείωσε ότι η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος μιας συνολικότερης προσπάθειας για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος.

«Είπαμε ναι στην οικογένεια, ναι στο μέλλον. Δώσαμε το μεγαλύτερο δημοτικό επίδομα γέννησης γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι κάθε παιδί που γεννιέται στη Νίσυρο αξίζει την καλύτερη υποδοχή», τόνισε.

Κίνητρα για να μείνουν οι νέοι στο νησί

Η δημοτική αρχή επιδιώκει μέσω της κοινωνικής πολιτικής, της ενίσχυσης της απασχόλησης και της δημιουργίας νέων κινήτρων να διαμορφώσει ένα περιβάλλον που θα επιτρέπει σε περισσότερους νέους ανθρώπους να παραμείνουν στη Νίσυρο και να χτίσουν τη ζωή τους στο νησί.

Το επίδομα γέννησης αποτελεί μια ακόμη προσπάθεια μικρών νησιωτικών δήμων να αντιμετωπίσουν τη μείωση του πληθυσμού και τις επιπτώσεις της δημογραφικής γήρανσης.

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