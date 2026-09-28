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Σε Ενδιάμεση Έκθεση Πορισμάτων έχει προχωρήσει η Επιτροπή Σοφών, της οποίας προΐσταται ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Καθηγητής Μιχάλης Σφακιανάκης, στο πλαίσιο του Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία.

Κρίσιμος σταθμός της συζήτησης για το Εθνικό απολυτήριο είναι ο τρόπος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μέχρι στιγμής, τα 106 μέλη της Επιτροπής δεν έχουν καταλήξει σε μία οριστική πρόταση αλλά καταγράφουν διαφορετικές θεσμικές διαδρομές ενώ αφήνουν ανοιχτά αρκετά από τα σημαντικά τεχνικά ζητήματα, όπως το αν και πόσο θα μετρά ο βαθμός του Εθνικού απολυτηρίου στην κατάταξη των υποψηφίων, ποιες τάξεις του Λυκείου θα συνυπολογίζονται, ποιος θα είναι ο ρόλος των εθνικών εξετάσεων και πώς θα εξασφαλίζεται η συγκρισιμότητα των βαθμών μεταξύ διαφορετικών σχολείων.

Κατά συνέπεια, το σημερινό τοπίο βρίσκεται σε μια μεταβατική φάση. Υπενθυμίζεται, ότι η υπουργός Παιδείας έχει δηλώσει ότι οι υφιστάμενες Πανελλαδικές θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται μέχρι να διαμορφωθεί και να συμφωνηθεί ένα νέο αξιόπιστο, διαφανές και δίκαιο σύστημα. Ως πρώτος ορίζοντας εφαρμογής του νέου μοντέλου έχει τεθεί το σχολικό έτος 2027-2028, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν δημιουργηθεί οι απαραίτητες εκπαιδευτικές και εξεταστικές υποδομές.

Τρεις διαφορετικές διαδρομές προς το πανεπιστήμιο

Η Επιτροπή Διαλόγου διαχωρίζει δύο λειτουργίες που μέχρι σήμερα είναι στενά συνδεδεμένες: την πιστοποίηση ότι ένας μαθητής ολοκλήρωσε επιτυχώς το Λύκειο και την ανταγωνιστική διαδικασία επιλογής εκείνων που θα καταλάβουν τις διαθέσιμες θέσεις στα ΑΕΙ.

Αυτός ο διαχωρισμός οδηγεί σε τρεις βασικές θεσμικές επιλογές:

Πρώτη, το σχολείο δίνει το απολυτήριο και οι εθνικές εξετάσεις οδηγούν στα ΑΕΙ. Βάσει αυτής της εκδοχής, το Εθνικό απολυτήριο θα μπορούσε να διαμορφώνεται κυρίως μέσα από την αξιολόγηση της σχολικής πορείας του μαθητή. Η απόκτηση του απολυτηρίου και η εισαγωγή στο πανεπιστήμιο θα αποτελούν, επομένως, δύο διακριτές διαδικασίες.

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