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Οι μαθητές που δεν καταφεύγουν σε chatbots τεχνητής νοημοσύνης για να ολοκληρώσουν τις σχολικές τους εργασίες εμφανίζουν καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με εκείνους που τα χρησιμοποιούν συστηματικά. Αυτό προκύπτει από την εκπαιδευτική έκθεση PISA του ΟΟΣΑ, η οποία παρουσιάζει ορισμένα από τα πιο αναλυτικά στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί μέχρι σήμερα σχετικά με τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις της ΑΙ στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την έκθεση, οι μαθητές που ανέφεραν ότι δεν χρησιμοποιούν ποτέ ή χρησιμοποιούν πολύ σπάνια την τεχνητή νοημοσύνη για τη συγγραφή κειμένων στο πλαίσιο γραπτών εργασιών συγκέντρωσαν 509 βαθμούς σε τεστ φυσικών επιστημών. Αντίθετα, όσοι δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν την ΑΙ καθημερινά ή σχεδόν καθημερινά για τον ίδιο σκοπό πέτυχαν 481 βαθμούς. Η απόσταση των 28 βαθμών, μετά την προσαρμογή των αποτελεσμάτων με βάση την κοινωνικοοικονομική κατάσταση των μαθητών, εκτιμάται ότι αντιστοιχεί περίπου σε ενάμιση σχολικό έτος διδασκαλίας.

Ανάλογες διαφορές στις επιδόσεις καταγράφονται και όταν η τεχνητή νοημοσύνη αξιοποιείται για άλλες σχολικές δραστηριότητες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η αρχική έρευνα γύρω από ένα καινούργιο θέμα, αλλά και η δημιουργία περιλήψεων κειμένων.

Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης και Δεξιοτήτων του ΟΟΣΑ, Αντρέας Σλάιχερ, παρομοιάζει τη μάθηση με τη σωματική άσκηση: όπως κάποιος δεν γυμνάζεται απλώς παρακολουθώντας άλλους να αθλούνται, έτσι και η ουσιαστική μάθηση δεν προκύπτει από την παθητική κατανάλωση περιεχομένου, αλλά απαιτεί ενεργή νοητική προσπάθεια από τον ίδιο τον μαθητή.

Όπως επισημαίνει, η τεχνητή νοημοσύνη θα πρέπει να λειτουργεί ως υποστηρικτικό εργαλείο και όχι ως μέσο από το οποίο εξαρτάται ο μαθητής. Όταν η τεχνολογία διευκολύνει ή ενισχύει τη γνωστική προσπάθεια, μπορεί να συμβάλει στην πρόοδο. Αντίθετα, όταν χρησιμοποιείται για να παρακάμπτει την προσπάθεια που είναι απαραίτητη για την κατάκτηση της γνώσης, υπάρχει κίνδυνος να περιορίζει την εκπαιδευτική ανάπτυξη των μαθητών.

Το Πρόγραμμα Διεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών (PISA) εξετάζει τις γνώσεις και τις δεξιότητες 15χρονων μαθητών στις φυσικές επιστήμες, στα μαθηματικά και στην ανάγνωση. Τα αποτελέσματά του αποτελούν σημαντικό σημείο αναφοράς για κυβερνήσεις και φορείς χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής, καθώς χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση και τη σύγκριση των εκπαιδευτικών συστημάτων διαφορετικών χωρών. Τα νέα ευρήματα βασίζονται σε αντιπροσωπευτικό δείγμα περισσότερων από 760.000 μαθητών από συνολικά 91 χώρες.

Η χρήση της ΑΙ – Πότε μπορεί να βοηθήσει

Τα στοιχεία της PISA καταδεικνύουν ότι η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης έχει ήδη εξαπλωθεί σε μεγάλο βαθμό στον μαθητικό πληθυσμό. Μόλις το 14% των μαθητών δηλώνει ότι δεν χρησιμοποιεί ποτέ ή σχεδόν ποτέ εργαλεία ΑΙ για τις σχολικές του υποχρεώσεις. Υπάρχουν, ωστόσο, σημαντικές διαφοροποιήσεις ανά χώρα: στην Ιαπωνία το αντίστοιχο ποσοστό πλησιάζει το 40%, ενώ στο Βιετνάμ περιορίζεται περίπου στο 4%. Η καθημερινή ή σχεδόν καθημερινή χρήση εξακολουθεί πάντως να χαρακτηρίζεται σχετικά περιορισμένη, καθώς αφορά λιγότερο από το 20% των μαθητών.

Η έκθεση επισημαίνει ταυτόχρονα ότι η σχέση ανάμεσα στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και στις σχολικές επιδόσεις δεν είναι μονοδιάστατη. Το αποτέλεσμα φαίνεται να εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από το πώς και πόσο συχνά χρησιμοποιούν οι μαθητές τα συγκεκριμένα εργαλεία. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η ΑΙ μπορεί να λειτουργήσει θετικά για τη μάθηση όταν αξιοποιείται με μέτρο, κριτική σκέψη και ως συμπληρωματικό βοήθημα αντί να αντικαθιστά την προσωπική προσπάθεια.

Χαρακτηριστικό είναι ότι οι μαθητές που χρησιμοποιούν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης περίπου μία ή δύο φορές την εβδομάδα τείνουν να σημειώνουν καλύτερες επιδόσεις τόσο από εκείνους που τα χρησιμοποιούν σπανιότερα όσο και από όσους καταφεύγουν σε αυτά σε καθημερινή βάση. Μάλιστα, οι εβδομαδιαίοι χρήστες εμφανίζονται να υπερέχουν ακόμη και έναντι των μαθητών που δεν χρησιμοποιούν καθόλου ΑΙ. Σύμφωνα με τις απαντήσεις τους, η τεχνολογία αξιοποιείται κυρίως ως βοήθημα για να κατανοήσουν και να μάθουν καλύτερα το αντικείμενο και όχι ως υποκατάστατο της δικής τους προσπάθειας.

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