Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σε λειτουργία τέθηκε εκ νέου η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, δίνοντας μια δεύτερη ευκαιρία σε όσους δικαιούχους δεν πρόλαβαν να υποβάλουν αίτηση κατά την αρχική περίοδο.

Η νέα προθεσμία αφορά αποκλειστικά τους ενδιαφερόμενους που δεν υπέβαλαν αίτηση από τις 30 Ιουνίου έως τις 31 Ιουλίου 2026. Οι αιτήσεις θα μπορούν να κατατίθενται ηλεκτρονικά από την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου έως και την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026.

Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας του υπουργείου Παιδείας, με στόχο την ταχύτερη επεξεργασία των αιτημάτων και τον αυτόματο έλεγχο των περισσότερων στοιχείων.

Πώς γίνεται η αίτηση για το φοιτητικό επίδομα

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να εισέλθουν στην ηλεκτρονική εφαρμογή του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.

Κατά κανόνα, την αίτηση υποβάλλει ο γονέας στη φορολογική δήλωση του οποίου εμφανίζεται ο φοιτητής ως εξαρτώμενο μέλος.

Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις όπου η αίτηση μπορεί να υποβληθεί από τον ίδιο τον φοιτητή. Αυτό ισχύει όταν:

– είναι ορφανός και από τους δύο γονείς,

– οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού,

– έχει συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του,

– υποβάλλει ο ίδιος φορολογική δήλωση και δεν θεωρείται εξαρτώμενο μέλος.

Τα στοιχεία που χρειάζονται στην πλατφόρμα

Για την ολοκλήρωση της αίτησης απαιτούνται συγκεκριμένα στοιχεία του φοιτητή, του δικαιούχου και της μίσθωσης.

Μεταξύ άλλων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν διαθέσιμα:

– τον αριθμό της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας και τον ΑΜΚΑ του φοιτητή,

– τους ΑΦΜ του δικαιούχου, του φοιτητή και όπου απαιτείται του άλλου γονέα,

– τον αριθμό του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου συμβολαίου,

– τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού IBAN,

– στοιχεία όπως πατρώνυμο, μητρώνυμο και αρμόδια ΔΟΥ,

– τηλέφωνο επικοινωνίας και ηλεκτρονική διεύθυνση.

Σε περίπτωση συγκατοίκησης με άλλον φοιτητή, απαιτούνται επιπλέον στοιχεία, όπως ο αριθμός Ακαδημαϊκής Ταυτότητας και ο ΑΦΜ του συγκατοικούντος, καθώς και ο ΑΦΜ του προσώπου που εμφανίζεται στο μισθωτήριο της κατοικίας.

Ποια ποσά καταβάλλονται στους δικαιούχους

Το ύψος του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος διαφοροποιείται ανάλογα με την περιοχή σπουδών και την περίπτωση συγκατοίκησης.

Τα ποσά διαμορφώνονται ως εξής:

– 1.500 ευρώ είναι το βασικό ποσό του επιδόματος.

– 2.000 ευρώ καταβάλλονται σε φοιτητές που σπουδάζουν σε ΑΕΙ εκτός της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

– 2.000 ευρώ προβλέπονται όταν εγκριθούν τα στοιχεία συγκατοίκησης με άλλο φοιτητή.

– 2.500 ευρώ καταβάλλονται σε φοιτητές εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης που συγκατοικούν με άλλο φοιτητή στην ίδια μισθωμένη κατοικία.

Οι βασικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση

Για να εγκριθεί η αίτηση, ο φοιτητής θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις που αφορούν την ιδιότητα, τη φορολογική κατάσταση, τη φοίτηση και τη μίσθωση.

Μεταξύ άλλων, απαιτείται να είναι Έλληνας πολίτης ή πολίτης άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να διαθέτει ΑΦΜ και ενεργή Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, ενώ εξετάζονται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που προβλέπονται.

Παράλληλα, λαμβάνονται υπόψη η διάρκεια φοίτησης, η ακαδημαϊκή επίδοση και τα στοιχεία της κατοικίας που έχει δηλωθεί.

Το μισθωτήριο θα πρέπει να αφορά κατοικία σε διαφορετική πόλη από την κύρια κατοικία του δικαιούχου και να βρίσκεται στην περιοχή όπου εδρεύει το Τμήμα φοίτησης. Επιπλέον, θα πρέπει να είναι σε ισχύ για τουλάχιστον έξι μήνες μέσα στο ακαδημαϊκό έτος 2025-2026.

Δεν δικαιούνται το επίδομα φοιτητές που διαμένουν σε φοιτητική εστία ή έχουν δωρεάν στέγαση από τη Σχολή τους, ενώ δεν πρέπει να έχουν ξεπεράσει την προβλεπόμενη διάρκεια σπουδών του Τμήματος.

Αυτόματοι έλεγχοι μέσω διασύνδεσης με ΑΑΔΕ και Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

Σημαντικό μέρος των στοιχείων ελέγχεται πλέον αυτόματα μέσω της διασύνδεσης της εφαρμογής με τα δεδομένα της ΑΑΔΕ και της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας.

Σε περιπτώσεις όπου κάποια πληροφορία δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί ηλεκτρονικά, ο δικαιούχος ενδέχεται να κληθεί να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια υπηρεσία του πανεπιστημίου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ελέγξουν προσεκτικά τα προσυμπληρωμένα στοιχεία και να ολοκληρώσουν την οριστικοποίηση της αίτησής τους έως τις 22 Σεπτεμβρίου 2026.

Διαβάστε ακόμη

Ενέργεια: Γιατί το Μαξίμου έφερε μπροστά τα μέτρα – Τα 2 ευρώ που άλλαξαν το χρονοδιάγραμμα

Πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από 1,75 ευρώ με «διπλή» κρατική και εταιρική στήριξη – Η Αθήνα ζητεί έκτακτη ευρωπαϊκή παρέμβαση

Interamerican: Πώς αύξησε τα κέρδη με χαμηλότερο ασφαλιστικό αποτέλεσμα

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ