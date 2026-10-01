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Η φορολογική έκπτωση για ανακαινίσεις και ενεργειακές παρεμβάσεις κατοικιών παραμένει διαθέσιμη και για δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν έως το τέλος του 2026, προσφέροντας συνολική μείωση φόρου έως 16.000 ευρώ σε βάθος πενταετίας.

Το μέτρο αφορά εργασίες που βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση, αλλά και παρεμβάσεις επισκευής ή αισθητικής αναβάθμισης. Βασική προϋπόθεση είναι οι σχετικές δαπάνες να εξοφλούνται ηλεκτρονικά και να συνοδεύονται από τα απαιτούμενα παραστατικά.

Ποιες εργασίες δίνουν φορολογική έκπτωση

Στις επιλέξιμες παρεμβάσεις περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων εργασίες θερμομόνωσης, αντικατάστασης κουφωμάτων και υαλοπινάκων, εγκατάστασης ή αναβάθμισης συστημάτων θέρμανσης και ψύξης, καθώς και συστημάτων αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και μπαταριών σε συνδυασμό με φωτοβολταϊκά.

Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται η εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού με ΑΠΕ, μηχανικού αερισμού με ανάκτηση θερμότητας και η αναβάθμιση του φωτισμού κοινόχρηστων χώρων.

Η έκπτωση δεν περιορίζεται στις ενεργειακές παρεμβάσεις. Επιλέξιμες είναι επίσης εργασίες όπως υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, επισκευή στέγης, χρωματισμοί, τοιχοποιία, συστήματα σκίασης, ανελκυστήρες, σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και αλλαγή ή επισκευή δαπέδων.

Το ίδιο ισχύει και για την αγορά των αντίστοιχων υλικών, υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για το μέτρο.

Έως 16.000 ευρώ η συνολική μείωση φόρου

Η φορολογική ελάφρυνση δεν χορηγείται εφάπαξ. Το ποσό κατανέμεται σε πέντε ισόποσες ετήσιες δόσεις.

Έτσι, δαπάνη 10.000 ευρώ οδηγεί σε συνολική έκπτωση φόρου 10.000 ευρώ, δηλαδή 2.000 ευρώ τον χρόνο για πέντε χρόνια. Για δαπάνη 15.000 ευρώ, η ετήσια έκπτωση ανέρχεται σε 3.000 ευρώ.

Το ανώτατο ποσό δαπανών που αναγνωρίζεται είναι 16.000 ευρώ. Επομένως, ακόμη και αν το συνολικό κόστος των εργασιών φτάσει τις 20.000 ευρώ, η φορολογική έκπτωση δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 16.000 ευρώ, δηλαδή 3.200 ευρώ τον χρόνο για πέντε έτη.

Για εργασίες που πραγματοποιούνται μέσα στο 2026, η φορολογική ελάφρυνση θα αποτυπωθεί στις δηλώσεις των επόμενων ετών, από το 2027 έως και το 2031.

Οι βασικές προϋποθέσεις

Το σημαντικότερο σημείο αφορά τον τρόπο εξόφλησης. Οι δαπάνες πρέπει να έχουν πληρωθεί με ηλεκτρονικό μέσο, όπως κάρτα ή τραπεζική μεταφορά. Πληρωμές με μετρητά δεν μπορούν να αξιοποιηθούν για την έκπτωση.

Παράλληλα, χρειάζεται νόμιμο παραστατικό, στο οποίο να αναγράφονται το είδος και η αξία της εργασίας ή των αγαθών, τα στοιχεία του δικαιούχου και τα στοιχεία του ακινήτου. Για κοινόχρηστες εργασίες πολυκατοικίας προβλέπεται διαφορετική αντιμετώπιση ως προς την αναγραφή των στοιχείων του ακινήτου.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στην αναλογία μεταξύ υλικών και υπηρεσιών. Η αξία των υλικών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα τρίτο της δαπάνης για τις υπηρεσίες. Επομένως, η ρύθμιση δεν λειτουργεί ως απλή φορολογική έκπτωση για την αγορά οικοδομικών υλικών, αλλά συνδέεται κυρίως με την πραγματοποίηση των εργασιών.

Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα με πλήρη κυριότητα ή επικαρπία στο ακίνητο, εφόσον αυτό χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία και τα στοιχεία του δικαιούχου αποτυπώνονται στα σχετικά παραστατικά.

Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες

Πριν ξεκινήσουν οι εργασίες, είναι κρίσιμο να ελεγχθεί εάν κάθε παρέμβαση εμπίπτει στις επιλέξιμες κατηγορίες. Παράλληλα, όλα τα παραστατικά πρέπει να φυλάσσονται και οι πληρωμές να πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά.

Ιδιαίτερη σημασία έχει επίσης η σαφής διάκριση εργασίας και υλικών στα τιμολόγια, ώστε να τηρείται η προβλεπόμενη αναλογία.

Με δεδομένο ότι η έκπτωση μπορεί να φτάσει συνολικά τα 16.000 ευρώ, η σωστή οργάνωση των δαπανών και των παραστατικών πριν από την έναρξη των εργασιών μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για την αξιοποίηση του κινήτρου.

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