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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με την υπόθεση φερόμενης φορολογικής απάτης, για την οποία συνελήφθη ο επιχειρηματίας Άγγελος Γιαννακόπουλος. Οι πληροφορίες που βλέπουν τη δημοσιότητα στρέφουν πλέον την προσοχή σε ένα εκτεταμένο δίκτυο εταιρειών, σε επιχειρηματικές δραστηριότητες σε γνωστούς τουριστικούς προορισμούς, αλλά και σε μια σχεδιαζόμενη αγοραπωλησία, η οποία φέρεται να έχει τεθεί υπό εξέταση από τις αρμόδιες Αρχές.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η αλυσίδα αρτοποιείων «Χωριάτικο», η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, αποτελεί το πρώτο πεδίο ελέγχου, καθώς σε αυτήν φέρεται να έχουν διαπιστωθεί φορολογικές παραβάσεις. Η διερεύνηση των ευρημάτων και ο προσδιορισμός της πραγματικής τους έκτασης συνιστούν βασικές προτεραιότητες, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαρίσει το σύνολο των ενδεχόμενων ευθυνών. Την ίδια ώρα, οι πληροφορίες αναφέρονται σε ένα ευρύ πλέγμα εταιρικών σχημάτων, ο αριθμός των οποίων ενδέχεται να αγγίζει ή ακόμη και να υπερβαίνει τις 150 εταιρείες. Οι μεταξύ τους διασυνδέσεις, το πραγματικό αντικείμενο της δραστηριότητάς τους και το ενδεχόμενο αξιοποίησής τους για παράνομες πρακτικές αποτελούν ζητήματα που εξακολουθούν να διερευνώνται.

Ξεχωριστή θέση στην υπόθεση καταλαμβάνουν οι αναφορές για έναν 80χρονο λογιστή, ο οποίος συγκαταλέγεται στους συλληφθέντες. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο ηλικιωμένος φέρεται να είχε αναλάβει τη διαδικασία ίδρυσης εταιρειών σε διάφορα σημεία της ελληνικής επικράτειας. Ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις ότι μεγάλο μέρος των σχετικών ενεργειών πραγματοποιούνταν από την κόρη του, με τον ίδιο να υπογράφει τα απαιτούμενα έγγραφα. Ο ακριβής ρόλος τους, όπως και ο βαθμός της ενδεχόμενης συμμετοχής τους, δεν έχουν μέχρι στιγμής αποσαφηνιστεί.

Ως προς τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσαν τα συγκεκριμένα εταιρικά σχήματα, οι πληροφορίες περιγράφουν μια πρακτική κατά την οποία στη θέση των διαχειριστών τοποθετούνταν τρίτα πρόσωπα, οι λεγόμενοι «αχυράνθρωποι», χωρίς αυτά να ασκούν κατ’ ανάγκη τον ουσιαστικό έλεγχο των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με το σενάριο που εξετάζεται, ορισμένες από τις εταιρείες φέρονται να συγκέντρωναν χρέη από ΦΠΑ, ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ και άλλες οικονομικές υποχρεώσεις, ενώ στη συνέχεια η δραστηριότητα ενδεχομένως μεταφερόταν σε νεοσύστατες εταιρείες. Με αυτή τη διαδικασία, τα προηγούμενα εταιρικά σχήματα φέρονται να διατηρούσαν τις ανεξόφλητες οφειλές τους. Παρ’ όλα αυτά, δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι η συγκεκριμένη μέθοδος ακολουθούνταν με συστηματικό τρόπο ή ότι εφαρμοζόταν σε όλες τις επιχειρήσεις.

Πέρα από τον κλάδο της αρτοποιίας, οι πληροφορίες αναφέρονται και σε ένα ευρύτερο φάσμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που φέρονται να συνδέονται με συμφέροντα του Άγγελου Γιαννακόπουλου, κυρίως σε περιοχές με ισχυρή τουριστική ανάπτυξη. Ειδικότερα, στη Μύκονο γίνεται λόγος για σημαντική επενδυτική παρουσία στον τομέα των ακινήτων, αλλά και σε επιχειρήσεις εστίασης.

Ανάλογη εικόνα περιγράφεται και για τη Ρόδο, όπου οι σχετικές πληροφορίες κάνουν λόγο για επιχειρηματική δραστηριότητα σε έξι καταστήματα. Παράλληλα, εταιρείες που ενδέχεται να σχετίζονται με τα συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα φέρονται να είχαν εξασφαλίσει, μέσω διαγωνισμών, δικαιώματα εκμετάλλευσης σημαντικού αριθμού παραλιών του νησιού.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, το ποσοστό των παραλιών που είχαν παραχωρηθεί προς εκμετάλλευση και συνδέονταν με τα εν λόγω εταιρικά σχήματα ενδέχεται να έφτανε ακόμη και το 80%, περιλαμβάνοντας ορισμένες από τις πλέον δημοφιλείς παραλίες της Ρόδου.

Μια ακόμη πτυχή που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον αφορά την αλυσίδα Bread Factory και ειδικότερα πληροφορίες για μια επιχειρηματική συμφωνία αγοραπωλησίας που βρισκόταν υπό προετοιμασία, με ενδιαφερόμενους αγοραστές επενδυτές ινδικών συμφερόντων.

Κατά τις διαθέσιμες πληροφορίες, η σχεδιαζόμενη συναλλαγή εξετάζεται πλέον από τις ερευνητικές Αρχές, στο πλαίσιο της προσπάθειας να καταγραφούν πλήρως οι επιχειρηματικές δραστηριότητες και οι διασυνδέσεις μεταξύ των εταιρειών. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει επιβεβαιωμένα στοιχεία που να συνδέουν τη συγκεκριμένη αγοραπωλησία με τις υπό διερεύνηση φορολογικές παραβάσεις. Παράλληλα, παραμένει άγνωστο σε ποιο στάδιο είχαν προχωρήσει οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών.

Το βάρος των ερευνών μετατοπίζεται πλέον στην ολοκληρωμένη χαρτογράφηση των εταιρικών σχημάτων, στον εντοπισμό των προσώπων που ασκούσαν τον πραγματικό έλεγχο και στην καταγραφή ενδεχόμενων οφειλών προς το Δημόσιο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η διερεύνηση της δραστηριότητας της αλυσίδας «Χωριάτικο» αποτελεί το πρώτο βήμα αυτής της διαδικασίας, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο οι έλεγχοι να επεκταθούν και σε άλλες επιχειρήσεις.

Η σημερινή εμπλοκή του Άγγελου Γιαννακόπουλου με τις διωκτικές Αρχές δεν αποτελεί την πρώτη περίπτωση κατά την οποία το όνομά του απασχολεί τη δημοσιότητα. Σχεδόν είκοσι χρόνια νωρίτερα, το 2008, ο επιχειρηματίας που έγινε γνωστός μέσα από την αλυσίδα αρτοποιείων «Χωριάτικο» είχε βρεθεί στο επίκεντρο μιας εκτεταμένης αστυνομικής έρευνας για κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων, υπόθεση η οποία οδήγησε σε πολυετή δικαστική διαδικασία.

Η υπόθεση είχε ξεκινήσει τον Νοέμβριο του 2008, όταν η Ασφάλεια Αττικής ανακοίνωσε ότι εξάρθρωσε κύκλωμα το οποίο, σύμφωνα με τις τότε εκτιμήσεις της Αστυνομίας, προσέγγιζε γυναίκες από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης με υποσχέσεις για εργασία στην Ελλάδα και στη συνέχεια τις εξανάγκαζε σε σεξουαλική εκμετάλλευση. Στο επίκεντρο της αστυνομικής έρευνας είχαν βρεθεί δύο νυχτερινά καταστήματα, το «Alcatraz» στη λεωφόρο Συγγρού και το «Star» στη Μεταμόρφωση.

Οι έρευνες είχαν επεκταθεί και στο οικονομικό σκέλος της υπόθεσης, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν το ενδεχόμενο χρηματικά ποσά που προέρχονταν από παράνομες δραστηριότητες να μεταφέρονταν μέσω υπεράκτιας εταιρείας με έδρα την Κύπρο και στη συνέχεια να επενδύονταν σε ακίνητα και επιχειρήσεις. Μεταξύ των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που είχαν τεθεί υπό εξέταση περιλαμβάνονταν και αρτοποιεία της αλυσίδας «Χωριάτικο».

Η υπόθεση οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη και τον Απρίλιο του 2015 το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων επέβαλε πρωτοδίκως στον Άγγελο Γιαννακόπουλο ποινή κάθειρξης 10 ετών και 6 μηνών για εγκληματική οργάνωση, σωματεμπορία και ηθική αυτουργία σε αρπαγή. Αντίθετα, το δικαστήριο τον αθώωσε από την κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, ενώ η έφεση που άσκησε είχε ανασταλτικό αποτέλεσμα.

Τρία χρόνια αργότερα, το 2018, ο επιχειρηματίας και ακόμη 19 κατηγορούμενοι αθωώθηκαν ομόφωνα σε δεύτερη, αυτοτελή δικογραφία που αφορούσε υπόθεση trafficking, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι οι κατηγορίες που τους αποδίδονταν δεν είχαν στοιχειοθετηθεί.