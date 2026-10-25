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Νέα μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί της Κυριακής, με επίκεντρο την αλυσίδα αρτοποιείων «Χωριάτικο» και υπόθεση φερόμενης φορολογικής απάτης εκατομμυρίων ευρώ.

Όπως αναφέρει το protothema.gr, οι αστυνομικοί του αποκαλούμενου «ελληνικού FBI» συνέλαβαν τον ιδιοκτήτη της αλυσίδας, Άγγελο Γιαννακόπουλο, καθώς και έναν λογιστή, στον οποίο αποδίδεται σημαντικός ρόλος στη δομή της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης. Η έρευνα συνεχίζεται, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι το επόμενο διάστημα αναμένονται και άλλες συλλήψεις.

Η σύλληψη του επιχειρηματία πραγματοποιήθηκε μετά την επιστροφή του από το Ντουμπάι, όπου βρισκόταν το προηγούμενο διάστημα. Η απουσία του από την Ελλάδα είχε οδηγήσει τις Αρχές στην αναβολή της επιχείρησης αρκετές φορές, μέχρι να καταστεί εφικτός ο εντοπισμός και η σύλληψή του.

Η αλυσίδα «Χωριάτικο» διατηρεί δεκάδες καταστήματα στην Αττική και σε πόλεις της περιφέρειας, μεταξύ των οποίων ο Βόλος, λειτουργώντας τόσο με ιδιόκτητες μονάδες όσο και μέσω συμβάσεων franchise.

Η παλαιότερη υπόθεση σωματεμπορίας

Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος είχε απασχολήσει τις διωκτικές Αρχές και στο παρελθόν, καθώς είχε εμπλακεί σε μεγάλη υπόθεση σωματεμπορίας που συνδεόταν με γνωστά νυχτερινά κέντρα της Αθήνας.

Η δράση του κυκλώματος είχε αποκαλυφθεί στο πλαίσιο ερευνών της Ασφάλειας, της ΕΥΠ και της Interpol, με τις σχετικές πληροφορίες να αναφέρουν ότι γυναίκες από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, κυρίως τη Ρωσία, την Ουκρανία και τη Μολδαβία, μεταφέρονταν στην Ελλάδα με τουριστικές θεωρήσεις εισόδου.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, εξαναγκάζονταν μέσω απειλών, βίας ή επίκλησης οικονομικών χρεών να εργάζονται σε νυχτερινά καταστήματα ως χορεύτριες και να εκδίδονται.

Το 2015 ο Γιαννακόπουλος καταδικάστηκε πρωτόδικα σε κάθειρξη δέκα ετών και έξι μηνών για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατ’ επάγγελμα σωματεμπορία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Στην ίδια δίκη καταδικάστηκαν ακόμη 15 άτομα, μεταξύ των οποίων διαχειριστές καταστημάτων, λογιστές και συνεργάτες του.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της πρωτόδικης απόφασης, χρήματα που προέρχονταν από τη λειτουργία των νυχτερινών κέντρων διοχετεύονταν στην αναπτυσσόμενη αλυσίδα φούρνων, με σκοπό τη νομιμοποίησή τους. Μετά την καταδίκη του, ο επιχειρηματίας άσκησε έφεση, η οποία είχε ανασταλτικό αποτέλεσμα, και παρέμεινε ελεύθερος με την καταβολή υψηλής χρηματικής εγγύησης και την επιβολή περιοριστικών όρων.

Η υπόθεση εκδικάστηκε στη συνέχεια από το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων, όπου για αρκετούς κατηγορουμένους υπήρξαν μειώσεις ποινών ή παραγραφές επιμέρους αδικημάτων, λόγω αλλαγών στο νομοθετικό πλαίσιο.