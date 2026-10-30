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Μια ακόμη σημαντική σελίδα στην ιστορία του Πολεμικού Ναυτικού γράφτηκε στα ναυπηγεία της Naval Group στη Λοριάν της Γαλλίας, με την επίσημη παράδοση της δεύτερης υπερσύγχρονης φρεγάτας FDI Belharra «Νέαρχος» και την ύψωση της ελληνικής σημαίας, σηματοδοτώντας ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα στην ανανέωση του ελληνικού Στόλου.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, παρουσία της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, με τη νέα φρεγάτα να περνά πλέον στα χέρια του Πολεμικού Ναυτικού, ενισχύοντας τις επιχειρησιακές δυνατότητες της χώρας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Ανάδοχος της φρεγάτας είναι ο γνωστός εφοπλιστής Αθανάσιος Μαρτίνος, ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με σημαντικές δωρεές και πρωτοβουλίες κοινωνικής προσφοράς, αλλά και με τη στήριξη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Λιγότερο από έναν χρόνο μετά την παράδοση της πρώτης φρεγάτας «Κίμων», τον Δεκέμβριο του 2025, το Πολεμικό Ναυτικό παραλαμβάνει τη δεύτερη Belharra, επιταχύνοντας την ανανέωση του ελληνικού Στόλου, εξέλιξη που αποκτά ιδιαίτερη σημασία και λόγω της ταχύτητας υλοποίησης του εξοπλιστικού προγράμματος.

Παράλληλα, από την υπογραφή των αρχικών συμβάσεων στις 24 Μαρτίου 2022, έχουν περάσει μόλις τέσσερα χρόνια και επτά μήνες, διάστημα μέσα στο οποίο το πρόγραμμα των γαλλικών φρεγατών έχει περάσει από τον σχεδιασμό στην παράδοση δύο σύγχρονων πολεμικών πλοίων.

Ο Κυβερνήτης του πλοίου Αντιπλοίαρχος Βασίλης Καραγιαννάκης και το πλήρωμα αποτελούμενο από περίπου 128 μέλη με το περίπου 25% να αποτελείται από γυναίκες παρέλαβαν την δεύτερη φραγάτα αφού πρώτα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας είχε υπογράψει την παραλαβή της.

Ένα από τα ισχυρότερα πλοία του ελληνικού Στόλου

Η «Νέαρχος», μήκους 122 μέτρων και εκτοπίσματος περίπου 4.500 τόνων, ενσωματώνει προηγμένες τεχνολογίες και οπλικά συστήματα που αναβαθμίζουν σημαντικά την αποτρεπτική ισχύ του Πολεμικού Ναυτικού.

Διαθέτει το υπερσύγχρονο ραντάρ Sea Fire AESA, δυνατότητα αξιοποίησης 32 αντιαεροπορικών πυραύλων Aster 30, αντιπλοϊκούς πυραύλους Exocet MM40 Block 3C, σύστημα εγγύς προστασίας RAM, καθώς και προηγμένα ανθυποβρυχιακά συστήματα.

Μάλιστα, η δεύτερη ελληνική Belharra παραδίδεται σε διαμόρφωση Standard 2, με αυξημένες επιχειρησιακές δυνατότητες σε σχέση με την αρχική διαμόρφωση του «Κίμωνα». Μετά την τελετή, προβλέπεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας φόρτωσης του οπλισμού στη Γαλλία, πριν από τον απόπλου της φρεγάτας για την Ελλάδα.

Ο «Θεμιστοκλής» και η ελληνική συμμετοχή

Το ενδιαφέρον στη Λοριάν δεν περιορίστηκε μόνο στην παράδοση του «Νέαρχου». Στο πλαίσιο της επίσκεψης στα ναυπηγεία της Naval Group, οι Έλληνες δημοσιογράφοι επισκέφθηκαν και την τέταρτη ελληνική φρεγάτα «Θεμιστοκλής», η οποία βρίσκεται υπό κατασκευή στη δεξαμενή ξηράς (dry dock) των ναυπηγείων, έχοντας την ευκαιρία να δουν από κοντά την εξέλιξη των εργασιών.

Η τέταρτη Belharra αποτελεί το επόμενο μεγάλο βήμα του προγράμματος, με τη σύμβαση απόκτησής της να έχει υπογραφεί στις 14 Νοεμβρίου 2025 και στόχο την ενσωμάτωση ακόμη πιο προηγμένων επιχειρησιακών δυνατοτήτων στη διαμόρφωση Standard 2++.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων στην κατασκευή των φρεγατών. Εταιρείες όπως τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας, η METLEN, η MEVACO, η Akmon κ.ά. συμμετέχουν σε επιμέρους εργασίες και στην προμήθεια εξοπλισμού, ενισχύοντας την παρουσία της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας στο πρόγραμμα.

Μάλιστα, για την τέταρτη φρεγάτα έχει τεθεί ως στόχος η ελληνική βιομηχανική συμμετοχή να φτάσει στο 25%, ανοίγοντας τον δρόμο για περισσότερες συνεργασίες και μεταφορά τεχνογνωσίας.

Μετά τον «Κίμωνα» και τον «Νέαρχο», σειρά παίρνει η τρίτη φρεγάτα «Φορμίων», με την παράδοσή της να έχει προγραμματιστεί για τον Δεκέμβριο του 2026, διαμορφώνοντας σταδιακά τον νέο πυρήνα ισχύος του Πολεμικού Ναυτικού.