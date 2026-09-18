Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Το σύστημα AI ελέγχου των ιδιωτικών ιατρείων που είχε προαναγγείλει με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη παρουσιάζει ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Με το σύστημα αυτό οι πολίτες θα μπορούν βάζοντας το ονοματεπώνυμο του γιατρού και τη διεύθυνση του ιατρείου του να διαπιστώσουν ποιες ιατρικές πράξεις μπορούν να διεξαχθούν.

Στο εργαλείο θα γίνεται και χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης με τους AI Agent να ψάχνουν 24 ώρες το 24ωρο στο διαδίκτυο διαφημίσεις που δεν μπορούν να δικαιολογηθούν βάσει της νομοθεσίας.

Όπως τόνισε ο κ. Γεωργιάδης «η χρήση της πληροφορίας είναι πολύ πιο αποτελεσματική απο οποιονδήποτε μηχανισμό ελέγχου γιατί ότι και μηχανισμό να έχεις, το να ελέγξεις 245.000 ιατρεία είναι παντελώς αδύνατον τεχνικά».

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας ο πολίτης «θα βλέπει αν το ιατρείο μπορεί να κάνει την ιατρική πράξη που θέλει και να κάνει την καταγγελία αν δει κάτι περίεργο. Για παράδειγμα θα έβαζες το όνομα Γακα και διεύθυνση και θα έβλεπες την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που μπορεί να κάνει. Εφόσον δεν γράφει πλασμαφαίρεση θα σημαίνει ότι δεν μπορεί να την κάνει».

Όσον αφορά, τέλος, τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης, ο υπουργός Υγείας είπε «οι AI Agent θα ψάχνουν 24 ώρες το 24ωρο στο διαδίκτυο διαφημίσεις που δεν μπορούν να δικαιολογηθούν βασει της νομοθεσίας ώστε εμείς να κάνουμε τις καταγγελίες στην ΕΑΔ για ελέγχους. Είναι ένα εργαλείο για όλη την Ελλάδα».

Όπως είπε σε συνέντευξη τύπου με το medwatch για τα αδειδοτημένα ιατρεία που είναι εγγεγραμμένα στο ψηφιακό μητρώο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ανιχνεύσαμε όλες τις ανακοινώσεις των γιατρών, τις αναρτήσεις στα social media και τις αναφορές σε αναρτήσεις τρίτων, τις συγκριναμε με τη νομοθεσία για να δούμε αν υπάρχουν παραβάσεις. Ο έλεγχος επεκτάθηκε και σε γιατρούς που εργάζονται σε επιχειρήσεις όπως π.χ. κέντρα αισθητικής»

Διαβάστε περισσότερα στο protothema.gr