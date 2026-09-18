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Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης θα παρουσιάσει σήμερα το σύστημα AI ελέγχου των ιδιωτικών ιατρείων που είχε προαναγγείλει με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Όπως εξήγησε στην ΕΡΤ «με το εργαλείο αυτό δίνουμε στους πολίτες τη δυνατότητα να ελέγχουν οι ίδιοι την άδεια λειτουργίας ενός ιδιωτικού ιατρείου πριν το επισκεφθούν».

«Συνδέουμε αυτόματα με όλα τα μητρώα και παρουσιάζουμε στη γνώση του πολίτη που βάζει ονοματεπώνυμο ιατρού και διεύθυνση ιατρείου, τι μπορεί και τι δεν μπορεί να γίνεται στο ιατρείο που θα επισκεφθεί» διευκρίνισε ο υπουργός Υγείας.

Όπως τόνισε ο κ. Γεωργιάδης «η χρήση της πληροφορίας είναι πολύ πιο αποτελεσματική απο οποιονδήποτε μηχανισμό ελέγχου γιατί ότι και μηχανισμό να έχεις, το να ελέγξεις 245.000 ιατρεία είναι παντελώς αδύνατον τεχνικά».

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας ο πολίτης «θα βλέπει αν το ιατρείο μπορεί να κάνει την ιατρική πράξη που θέλει και να κάνει την καταγγελία αν δει κάτι περίεργο. Για παράδειγμα θα έβαζες το όνομα Γακα και διεύθυνση και θα έβλεπες την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που μπορεί να κάνει. Εφόσον δεν γράφει πλασμαφαίρεση θα σημαίνει ότι δεν μπορεί να την κάνει».

Όσον αφορά, τέλος, τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης, ο υπουργός Υγείας είπε «οι AI Agent θα ψάχνουν 24 ώρες το 24ωρο στο διαδίκτυο διαφημίσεις που δεν μπορούν να δικαιολογηθούν βασει της νομοθεσίας ώστε εμείς να κάνουμε τις καταγγελίες στην ΕΑΔ για ελέγχους. Είναι ένα εργαλείο για όλη την Ελλάδα».

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