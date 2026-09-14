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Υπό εξέταση είναι πλέον το ενδεχόμενο αναβάθμισης του κατηγορητηρίου σε βάρος των δύο γιατρών που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Δεν αποκλείεται οι δυο γιατροί να διωχθούν για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, από θανατηφόρα έκθεση.

Να σημειωθεί, ωστόσο, ότι δεν έχει ασκηθεί ακόμα συμπληρωματική δίωξη, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ο ανακριτής περιμένει τα νέα ψηφιακά πειστήρια από την ΕΛΑΣ.

Πλέον είναι ανοιχτό, οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί να ζητήσουν νέα προθεσμία για να απολογηθούν αύριο.

Δικηγόρος οικογένειας: Τα στοιχεία που έχουν προκύψει έως σήμερα στοιχειοθετούν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο

To Σάββατο ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή έκανε δηλώσεις στο Alpha, υποστηρίζοντας ότι τα στοιχεία που έχουν προκύψει έως σήμερα, κατά την άποψή του, στοιχειοθετούν τόσο αντικειμενικά όσο και υποκειμενικά την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.

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