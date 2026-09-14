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Νέα δεδομένα για τις συνθήκες και τον χρόνο του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη δημιουργεί η πληροφορία ότι στα δεδομένα του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης που χρησιμοποίησαν οι γιατροί Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα στο ιατρείο του Κολωνακίου τη μοιραία ημέρα φέρεται να κατέγραψε τη στιγμή που σταμάτησε η καρδιά του τραγουδιστή.

Κατά τις πληροφορίες αυτές, στα δεδομένα του μηχανήματος έχει καταγραφεί ακριβώς η χρονική στιγμή κατά την οποία σταμάτησε η καρδιακή λειτουργία του τραγουδιστή.

Η πληροφορία αυτή αν επιβεβαιωθεί θα κάνει ακόμα πιο ξεκάθαρη την εικόνα για το πότε έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Στην Ευελπίδων οι γιατροί Θεοδωρόπουλος και Γάκα

Εν τω μεταξύ στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν λίγο πριν τη 1 μετά το μεσημέρι οι γιατροί Θεοδωρόπουλος και Γάκα προκειμένου να απολογηθούν για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Για την ώρα οι δύο κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες δεν αποκλείεται να διωχθούν για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Η συμπληρωματική δίωξη, πάντως, δεν έχει ασκηθεί ακόμα, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ο ανακριτής περιμένει τα νέα ψηφιακά πειστήρια από την ΕΛΑΣ.

Η αλληλουχία των γεγονότων

Τη μοιραία ημέρα 9 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Μαζωνάκης φτάνει στο ιατρείο Stem Cell στην οδό Καρνεάδου 11 στο Κολωνάκι στις 13:55 σύμφωνα με όσα κατέθεσε ο ταξιτζής που τον μετέφερε.

Όπως ήδη πιστοποιήθηκε από τη φωτογραφία ντοκουμέντο, ο τραγουδιστής έχει ξεκινήσει τη διαδικασία 42 λεπτά.

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