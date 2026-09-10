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Ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή καρδιάς, είχε μεταβεί το απόγευμα της Τετάρτης (9/9) στη μονάδα Stem Cell στο Κολωνάκι, προκειμένου να υποβληθεί σε προγραμματισμένη θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Είχε προηγηθεί ένα πρώτο ραντεβού την προηγουμένη, ενώ η διαδικασία είχε προγραμματιστεί για την επόμενη ημέρα.

Κατά την προετοιμασία για τη θεραπεία και αφού είχε τοποθετηθεί φλεβοκαθετήρας, ο τραγουδιστής συμφωνα με τους ανθρωπους της κλινικής αισθάνθηκε έντονο πόνο στο στήθος και στη συνέχεια υπέστη ανακοπή.

Οι άνθρωποι της μονάδας ξεκίνησαν αμέσως προσπάθειες ανάνηψης με ΚΑΡΠΑ, οι οποίες συνεχίστηκαν από τους διασώστες του ΕΚΑΒ και αργότερα από τους γιατρούς του νοσοκομείου «Ελπίς», χωρίς όμως να καταστεί δυνατό να επανέλθει.

Μετά το περιστατικό, στο επίκεντρο βρέθηκε και η ίδια η θεραπεία που είχε προγραμματιστεί να κάνει, αλλά και το καθεστώς υπό το οποίο μπορούσε να πραγματοποιείται στη συγκεκριμένη μονάδα.

Αφέθηκε ελεύθερο το ζευγάρι των γιατρών της Stem Cell

Υπενθυμίζεται ότι χθες, στο πλαίσιο της έρευνας, ο παθολόγος γιατρός, ιδιοκτήτης της κλινικής Stem Cell στο Κολωνάκι, και η σύζυγός του, επίσης γιατρός, αποχώρησαν από το Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης λίγο πριν τα μεσάνυχτα, αφού ολοκληρώθηκαν οι καταθέσεις τους στο πλαίσιο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του ιατρού, Νίκο Αγαπηνό, οι δύο γιατροί αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι, ενώ οι Αρχές αναμένεται να συνεχίσουν τη συλλογή στοιχείων, μεταξύ άλλων με καταθέσεις εργαζομένων και αυτοψία στον χώρο.

Τι ακριβώς είναι η πλασμαφαίρεση

Η θεραπευτική πλασμαφαίρεση είναι αναγνωρισμένη ιατρική πράξη και χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια για συγκεκριμένες παθήσεις. Πρόκειται για μια διαδικασία κατά την οποία το αίμα του ασθενούς περνά μέσα από ειδικό μηχάνημα, το οποίο διαχωρίζει το πλάσμα από τα υπόλοιπα συστατικά του αίματος.

Στη συνέχεια, μέρος του πλάσματος απομακρύνεται και τα κύτταρα του αίματος επιστρέφουν στον οργανισμό μαζί με ειδικό υγρό αναπλήρωσης. Ο στόχος της διαδικασίας είναι να απομακρυνθούν από την κυκλοφορία ουσίες που, σε ορισμένα νοσήματα, επιβαρύνουν τον οργανισμό ή συμμετέχουν στην εξέλιξη της νόσου.

Η πλασμαφαίρεση χρησιμοποιείται κυρίως σε επιλεγμένες αιματολογικές, νευρολογικές, νεφρολογικές και αυτοάνοσες παθήσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να εφαρμοστεί όταν πρέπει να μειωθούν γρήγορα παθολογικά αντισώματα ή άλλες ουσίες που κυκλοφορούν στο αίμα. Η θεραπεία είναι νόμιμη και περιλαμβάνεται σε επίσημα θεραπευτικά πρωτόκολλα.

Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι μπορεί να πραγματοποιείται σε οποιονδήποτε χώρο ή σε οποιοδήποτε ιατρείο.

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