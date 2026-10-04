Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησηςAdd Newmoney.gr on Google
Διεκόπη η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα ‘Ανω Λιόσια – Νέα Πέραμος και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα ‘Ανω Λιόσια – Λουτρόπυργος, εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πλησίον της σιδηροδρομικής γραμμής, στην περιοχή του Ασπροπύργου.
Η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1314 (Πειραιάς – Κιάτο) παραμένει στον Σταθμό ‘Ανω Λιοσίων.
Λόγω του ανωτέρω συμβάντος, αναμένονται καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις στη διεξαγωγή των δρομολογίων του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών.
Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό και επικοινωνία με τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος και τις αρμόδιες αρχές για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.
Διαβάστε ακόμη
Οδικά έργα: Σε αναζήτηση νέου μοντέλου συμβάσεων παραχώρησης
Δημήτρης Καπούνης (ΕΑΣ Νάξου): Πώς χτίζεται το μέλλον ενός αιωνόβιου συνεταιρισμού
Ναυτιλία: Οι Eλληνες εφοπλιστές ανεβάζουν ταχύτητα
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ
Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.