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Διεκόπη η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα ‘Ανω Λιόσια – Νέα Πέραμος και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα ‘Ανω Λιόσια – Λουτρόπυργος, εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πλησίον της σιδηροδρομικής γραμμής, στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1314 (Πειραιάς – Κιάτο) παραμένει στον Σταθμό ‘Ανω Λιοσίων.

Λόγω του ανωτέρω συμβάντος, αναμένονται καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις στη διεξαγωγή των δρομολογίων του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών.

Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό και επικοινωνία με τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος και τις αρμόδιες αρχές για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

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