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Πειραιάς, Αττική, Καλλιθέα, Περιστέρι και Νέος Κόσμος. Αυτές είναι οι πέντε περιοχές της Αθήνας που προσφέρουν αυτή τη στιγμή τα περισσότερα σπίτια με ζητούμενη τιμή έως τα 300.000 ευρώ, εν όψει και του νέου προγράμματος «Σπίτι μου 3», το οποίο βρίσκεται, με βάση και τις πρόσφατες ανακοινώσεις του κυβερνητικού επιτελείου, προ των πυλών. Από τις πέντε περιοχές, το Περιστέρι είναι τη δεδομένη στιγμή αυτή που ξεχωρίζει από πλευράς χαρακτηριστικών των ακινήτων –πιο καινούρια σπίτια– αλλά και επιπλέον παροχών, σε μια συγκυρία όπου οι τιμές συνεχίζουν ανοδικά, έστω και με επιβραδυνόμενους ρυθμούς, όπως προκύπτει από τις αγγελίες αλλά και τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και το μέγεθος: με βάση τη μέση τιμή ανά τ.μ. όλων των αγγελιών, εξαιρουμένων των πιο ακριβών ακινήτων με ζητούμενες τιμές άνω των 6.000 ανά τ.μ.: Ετσι και με το επιπλέον δεδομένο ότι οι τιμές από τους ιδιοκτήτες εμφανίζονται τσιμπημένες ώστε να υπάρχει το περιθώριο του… παζαριού προς τα κάτω, στον Νέο Κόσμο ο προϋπολογισμός των 300.000 ευρώ φτάνει τώρα κατά μέσο όρο για 90 τετραγωνικά μέτρα. Δεν είναι τυχαίο, όπως χαρακτηριστικά επαναλαμβάνουν οι άνθρωποι της αγοράς, ότι στην Ελλάδα υπάρχουν πολλαπλές τιμές: Η πραγματική τιμή του ακινήτου, η τιμή της αγγελίας, η αντικειμενική, αλλά και αυτή που αναγράφεται στα συμβόλαια. Στο Περιστέρι η διάμεση επιφάνεια, όπως προκύπτει από τις προσδοκίες των ιδιοκτητών, ανεβαίνει στα 125 τ.μ.

Τα στοιχεία έχει επεξεργαστεί για λογαριασμό του «business stories», η νέα πλατφόρμα ακινήτων HouseMaster και, όπως επισημαίνει η ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος Μαριέττα Λαζανά, «η συνεχής άνοδος των τιμών και η περιορισμένη προσφορά κατοικιών που ανταποκρίνονται στις οικονομικές δυνατότητες των υποψήφιων αγοραστών μετατοπίζουν το ενδιαφέρον σχεδόν αποκλειστικά στο κόστος αγοράς, αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα μια εξίσου σημαντική παράμετρο: την ποιότητα της καθημερινής ζωής που μπορεί να προσφέρει η περιοχή. Αν δηλαδή, ειδικά με το μείζον ζήτημα του κυκλοφοριακού, υπάρχει πρόσβαση σε μετρό ή άλλες συγκοινωνίες ή πόσο εύκολα μπορεί κανείς να οργανώσει τη ζωή του χωρίς να εξαρτάται διαρκώς από το αυτοκίνητο, αν βρίσκονται κοντά σχολεία, χώροι πρασίνου, φαρμακεία και καταστήματα για τις καθημερινές ανάγκες κ.ο.κ.».

Η προσφορά

Σε σχέση με την προσφορά, την πρωτιά με τις περισσότερες επιλογές έως 300.000 ευρώ έχει, όπως προαναφέρθηκε, ο Πειραιάς και ακολουθούν Αττική, Καλλιθέα, Περιστέρι και Νέος Κόσμος. Τη δεκάδα των περιοχών συμπληρώνουν τα Εξάρχεια – Νεάπολη, η Νίκαια, η Κυψέλη, το Παγκράτι και η Νέα Σμύρνη.

Η εικόνα, ωστόσο, αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον όταν εξεταστεί ειδικότερα το ποσοστό της συνολικής προσφοράς κάθε περιοχής που βρίσκεται εντός του συγκεκριμένου προϋπολογισμού. Στην περιοχή πέριξ του σταθμού Αττική, περισσότερες από 9 στις 10 καταγεγραμμένες κατοικίες (94,4%) έχουν ζητούμενη τιμή έως 300.000 ευρώ. Υψηλά ποσοστά εμφανίζουν επίσης η Κυψέλη (88,6%) και η Νίκαια (83%). Αντίθετα, στην Καλλιθέα και στο Παγκράτι τα ποσοστά πέφτουν στο 65%-66% ή αλλιώς 2 στα 3 σπίτια κοστίζουν έως 300.000 ευρώ, ενώ στη Νέα Σμύρνη το αντίστοιχο ποσοστό περιορίζεται στο 49%, δηλαδή λιγότερα από τα μισά. «Οι αποκλίσεις αυτές αναδεικνύουν ότι μια περιοχή μπορεί να διαθέτει μεν σημαντικό αριθμό κατοικιών εντός του προϋπολογισμού των 300.000 ευρώ, χωρίς όμως απαραίτητα αυτές να αποτελούν την πλειονότητα της συνολικής προσφοράς της, περιορίζοντας τελικά και τις επιλογές του υποψηφίου αγοραστή», σχολιάζει η κυρία Λαζανά.

Επισημαίνεται εδώ εν όψει του νέου προγράμματος «Σπίτι μου 3» που θα «τρέξει» από τον Δεκέμβριο και μετά -ένα από τα εργαλεία που εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, όπως έχει ανακοινώσει το κυβερνητικό επιτελείο- το ανώτατο όριο αξίας της επιλέξιμης κατοικίας αυξάνεται από 250.000 σε 300.000 ευρώ, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι σήμερα με βάση τον κυβερνητικό σχεδιασμό. Το μέγιστο δάνειο προβλέπεται να φτάνει έως 230.000 ευρώ, με διευρυμένο και το ανώτατο ηλικιακό όριο στα 55 έτη μαζί με αλλαγές στα εισοδηματικά κριτήρια προβλέποντας υψηλότερα όρια για ζευγάρια και οικογένειες με παιδιά. Το όριο των 300.000 ευρώ δεν σημαίνει ότι όλες οι κατοικίες αυτής της αξίας είναι επιλέξιμες, ενώ ακόμη και με το μέγιστο προβλεπόμενο δάνειο των 230.000 ευρώ απαιτούνται και ίδια κεφάλαια για το τίμημα, πέρα από τα πρόσθετα έξοδα αγοράς.

Υποδομές και ποιότητα καθημερινότητας

Μέσα από την ανάλυση γεωγραφικών δεδομένων του HouseMaster και την εξέταση των συγκοινωνιακών και δημόσιων υποδομών, η ανάλυση εντοπίζει και τα πέντε σημεία στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας που ξεχωρίζουν για τον συνδυασμό καθημερινής εξυπηρέτησης και προσβασιμότητας, συνδυάζοντας και την επιπλέον παράμετρο της μεγαλύτερης προσφοράς των 300.000 ευρώ.

Περιστέρι, Καλλιθέα, Νέος Κόσμος, Κυψέλη και Πειραιάς είναι οι περιοχές που προκύπτουν με βάση την επεξεργασία από την πλατφόρμα η οποία φιλοδοξεί να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα γύρω από την κατοικία με τέσσερα βασικά σημεία και συγκεκριμένα: την έξυπνη αναζήτηση ακινήτων, τη στεγαστική χρηματοδότηση, την παροχή υπηρεσιών νομικού και τεχνικού ελέγχου αλλά και την υποστήριξη και μετά την αγορά για έναν χρόνο.

Ειδικότερα, το Περιστέρι αποτελεί μία από τις πιο ολοκληρωμένες επιλογές ως προς τον συνδυασμό συγκοινωνιών και καθημερινών υποδομών, με τρεις σταθμούς της Γραμμής 2 του μετρό (Αγιος Αντώνιος, Περιστέρι, Ανθούπολη), εκτεταμένη τοπική αγορά αλλά και το πλεονέκτημα των 35 στρεμμάτων του Αλσους Περιστερίου. Η Καλλιθέα συνδυάζει πυκνή εμπορική δραστηριότητα, εγγύτητα σε πολιτιστικές υποδομές (βλ. Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος), πέραν και της Γραμμής 1 ως μέσου σταθερής τροχιάς. Ο Νέος Κόσμος ξεχωρίζει κυρίως για την προσβασιμότητα και τη δυνατότητα μετακίνησης μέσω της Γραμμής 2 του μετρό σε συνδυασμό με το δίκτυο του τραμ, ενώ αντίθετα η Κυψέλη, αν και χωρίς λειτουργικό μέσο σταθερής τροχιάς εντός της περιοχής, αναδεικνύεται ιδιαίτερα όταν εξετάζεται η εγγύτητα στις καθημερινές ανάγκες. Στα δεδομένα του HouseMaster εμφανίζει από τις μικρότερες καταγεγραμμένες αποστάσεις προς σούπερ μάρκετ, φαρμακεία κ.ο.κ. Από την άλλη, ο Πειραιάς διαθέτει ένα από τα πιο ολοκληρωμένα δίκτυα συγκοινωνιών της έρευνας, με την παρουσία των Γραμμών 1 και 3 του μετρό, του τραμ και του λιμανιού, προσφέροντας παράλληλα και επιπλέον παροχές με εκτεταμένο εμπορικό κέντρο, παραλιακούς περιπάτους κ.ά.

Τι σπίτι αντιστοιχεί σε 300.000 ευρώ

Σε τι σπίτι αντιστοιχεί, όμως, το budget των 300.000 ευρώ στις πέντε αυτές περιοχές με βάση τις ζητούμενες τιμές που εμφανίζονται στις αγγελίες για όλες τις κατηγορίες ακινήτων;

Στην Καλλιθέα και τον Πειραιά η μέση επιφάνεια κινείται από 100 έως 110 τ.μ., με ενδιάμεσες, όμως, επιδόσεις σε parking, παλαιότητα και ενεργειακή κλάση. Τα στοιχεία προέρχονται πάντα από τις αγγελίες όπου δηλώνονται και τα πεδία κατασκευής και παροχών. Σύμφωνα με την ανάλυση του HouseMaster, το Περιστέρι ξεχωρίζει για τις νεότερες κατασκευές και τις επιπλέον παροχές, με μια μέση επιφάνεια στα 125 τ.μ. Σχεδόν μία στις τρεις καταγεγραμμένες κατοικίες έχει κατασκευαστεί από το 2020 και μετά, ενώ το 20,2% διαθέτει δηλωμένη θέση στάθμευσης, το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των πέντε περιοχών. Παράλληλα, το 48,5% καταγράφεται με ενεργειακή κλάση Β ή καλύτερη.

Στον αντίποδα η Κυψέλη, με μέση επιφάνεια στα 135 τ.μ., χαρακτηρίζεται από το παλαιότερο οικιστικό απόθεμα, με μόλις 2,2% των κατοικιών να έχει κατασκευαστεί από το 2020 και μετά και 3% να δηλώνει θέση στάθμευσης. Ωστόσο, περισσότερες από τις μισές διαθέσιμες κατοικίες έχουν δύο υπνοδωμάτια.

Οι πιο ψηλές τιμές καταγράφονται στον Νέο Κόσμο, αν ληφθεί υπόψη ότι η μέση τιμή στην προκειμένη περίπτωση είναι μόλις στα 58 τ.μ. για τον προϋπολογισμό των 300.000 ευρώ, ενώ μόλις ένα 4% έχει δηλωμένη θέση parking στις αγγελίες. Σημειωτέον ότι από τις πέντε περιοχές ενδιαφέροντος, οι τρεις έχουν δηλωμένες θέσεις πάρκινγκ σε ποσοστό κάτω του 10%, γεγονός που αποτυπώνει και το μέγεθος του προβλήματος των θέσεων στάθμευσης σε όλη την Αθήνα, με επιπλέον το κόστος της επιπλέον ενοικίασης με τον μήνα σε ούκ ολίγες περιπτώσεις για τους αγοραστές. «Η σύγκριση αναδεικνύει ότι ο ίδιος προϋπολογισμός δεν εξασφαλίζει απαραίτητα και αντίστοιχα χαρακτηριστικά κατοικίας. Πέρα από την περιοχή και το μέγεθος, ο αγοραστής καλείται να αξιολογήσει την ηλικία του κτιρίου, την ενεργειακή του απόδοση και τις πρόσθετες παροχές που μπορούν να επηρεάσουν ουσιαστικά την καθημερινότητα και το κόστος κατοσης», σχολιάζει η κυρία Λαζανά.