Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ένας επισμηναγός και ένας σμηναγός έχασαν τη ζωή τους κατά την πτώση του Phantom στο Athens Flying Week στην Τανάγρα, επισημαίνει σε ανακοίνωσή της για το τραγικό δυστύχημα η Πολεμική Αεροπορία.

Το μαχητικό αεροσκάφος των δύο ιπτάμενων, που υπηρετούσαν στην 117 Πτέρυγα Μάχης στην Ανδραβίδα, κατέπεσε τρία μίλια νοτιοανατολικά του αεροδρομίου της Τανάγρας.

Η ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας αναφέρει:

Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 14:55, αεροσκάφος F-4E Phantom II της 338 Μοίρας της 117 Πτέρυγας Μάχης, το οποίο συμμετείχε στο Airshow «Athens Flying Week 2026», κατέπεσε 3 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της 114 Πτέρυγας Μάχης, με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό των δύο μελών του πληρώματος, Επισμηναγού (Ι) Ι.Μ και Σμηναγού (Ι) Δ.Π.

Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από αρμόδια επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας.

Εν τω μεταξύ, με απόφαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, κηρύσσεται τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις, από σήμερα Σάββατο έως και τη Δευτέρα για την απώλεια ζωής των δυο μελών του πληρώματος του F-4E Phantom II.

Η είδηση της απώλειας της ζωής δύο πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας, κατά το δυστύχημα στο Athens Flying Week, προκαλεί τη βαθύτατη θλίψη όλων μας. Η σκέψη μας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας βρίσκεται στις οικογένειές τους και στους συναδέλφους τους, στους οποίους απευθύνουμε τα… — Nikos Dendias (@NikosDendias) September 5, 2026

Στην ανάρτησή του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας επισημαίνει:

Η είδηση της απώλειας της ζωής δύο πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας, κατά το δυστύχημα στο Athens Flying Week, προκαλεί τη βαθύτατη θλίψη όλων μας. Η σκέψη μας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας βρίσκεται στις οικογένειές τους και στους συναδέλφους τους, στους οποίους απευθύνουμε τα πλέον ειλικρινή μας συλλυπητήρια.

Διαβάστε ακόμη

Συντάξεις: H Eυρώπη αυξάνει τα όρια, η Ελλάδα αντέχει… μέχρι νεωτέρας