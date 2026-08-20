Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Τη σύμβαση για την υλοποίηση αντιπλημμυρικών παρεμβάσεων, με κατασκευή αγωγών και φρεατίων ομβρίων υδάτων σε διάφορα σημεία εντός των ορίων του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, υπέγραψε ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, μαζί με τον δήμαρχο, Γιάννη Φωστηρόπουλο, και εκπρόσωπο του αναδόχου, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας.

Το έργο χρηματοδοτείται με 827 χιλ. ευρώ πλέον ΦΠΑ από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής και αναμένεται να έχει περατωθεί έως τα μέσα του 2027, προσφέροντας αποτελεσματική αντιπλημμυρική θωράκιση σε σημεία που είχαν παρατηρηθεί σημαντικά προβλήματα στο παρελθόν κατά την διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων. Ειδικότερα, στο πλαίσιο των εργασιών θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις για τη συμπλήρωση ή την επέκταση του δικτύου ομβρίων σε τμήματα της Λ. Αμφιθέας και των οδών Αχιλλέως, Ενδυμίωνος, Τρίτωνος, Ομήρου και Ελ. Βενιζέλου.

Στο πλαίσιο των εργασιών προβλέπεται και η διαμόρφωση τμήματος μήκους 1.758 μέτρων σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας πλάτους 3,50 μέτρων, με μικτή κίνηση οχημάτων και ποδηλάτων σε επιτρεπόμενη ταχύτητα 20 χλμ/ώρα. Παράλληλα, θα ανακατασκευαστεί το οδόστρωμα, η νησίδα διαχωρισμού της λεωφόρου και το πεζοδρόμιο, το οποίο θα διαπλατυνθεί, ώστε να επιτρέπει την ασφαλή μετακίνηση πεζών και ΑμεΑ. Επίσης, θα τοποθετηθεί νέος ηλεκτροφωτισμός και αστικός εξοπλισμός, θα γίνουν φυτεύσεις πρασίνου και θα δημιουργηθούν 154 θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης, καθώς και χώροι στάθμευσης δικύκλων και ποδηλάτων.

«Πριν από έναν χρόνο ακριβώς, είχα επισκεφθεί το Π. Φάληρο και μαζί με τον αγαπημένο φίλο Γιάννη Φωστηρόπουλο, είχαμε εξετάσει τα χρονοδιαγράμματα για την όσο το δυνατόν ταχύτερη υλοποίηση στον Δήμο αναγκαίων έργων 7 εκ. ευρώ – μεταξύ αυτών και οι σημειακές αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις. Με την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο, άλλη μια δέσμευσή μας προς του πολίτες της όμορφης αυτής γειτονιάς, παίρνει πλέον σάρκα και οστά» δήλωσε ο Νίκος Χαρδαλιάς και πρόσθεσε: «Η αντιπλημμυρική προστασία δεν αποτελεί για εμάς μια αποσπασματική επιλογή, αλλά κεντρικό πυλώνα του σχεδίου μας για μια πιο ανθεκτική και ασφαλή Αττική. Από τα 352 μεγάλα έργα και παρεμβάσεις που υλοποιούμε, τα 64 αφορούν την αντιπλημμυρική και αντιπυρική θωράκιση, με συνολικό προϋπολογισμό που προσεγγίζει τα 508 εκατ. ευρώ. Ήδη το 67,19% των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας έχει ολοκληρωθεί, εκτελείται ή βρίσκεται σε διαδικασία δημοπράτησης. Κατευθύνουμε τους διαθέσιμους πόρους εκεί όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη και άμεσο όφελος για τις τοπικές κοινωνίες. Με σχέδιο, συνέπεια και στενή συνεργασία με τους Δήμους, προχωρούμε σε στοχευμένες παρεμβάσεις που προστατεύουν ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και κρίσιμες υποδομές απέναντι στις ολοένα εντονότερες συνέπειες της κλιματικής κρίσης».

Από πλευράς του, ο Γιάννης Φωστηρόπουλος δήλωσε: «Η συνάντησή μου με τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά και η υπογραφή της συγκεκριμένης σύμβασης αποτελούν ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας του Παλαιού Φαλήρου. Σε μια εποχή κατά την οποία οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης γίνονται όλο και πιο έντονες, η πρόληψη και η θωράκιση της πόλης μας αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα. Με σχέδιο, συνεργασία και ουσιαστικά έργα, ενισχύουμε την ασφάλεια των κατοίκων, προστατεύουμε τις περιουσίες και βελτιώνουμε την ανθεκτικότητα των υποδομών μας. Ευχαριστώ θερμά τον Περιφερειάρχη Αττικής για την άριστη συνεργασία και την έμπρακτη στήριξή του. Συνεχίζουμε να διεκδικούμε και να υλοποιούμε έργα που έχει ανάγκη το Παλαιό Φάληρο και που κάνουν την καθημερινότητα των πολιτών ασφαλέστερη».

Στην υπογραφή της σύμβασης παραβρέθηκαν ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, Αλέξανδρος Κορόμηλος, και ο ο γενικός διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Έργων και Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής, Μιλτιάδης Κύρκος.

Διαβάστε επίσης

Στεγαστικό: Τα 14 μέτρα που δείχνουν τι έρχεται για τα ακίνητα στη ΔΕΘ

WSJ: O Τραμπ πιέζει για συνάντηση με τον Κιμ Γιονγκ Ουν το φθινόπωρο – Στο τραπέζι η πυρηνική διπλωματία

Τραμπ: «Οικονομική D-Day» κατά του Ιράν – Στο στόχαστρο η Kίνα

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ