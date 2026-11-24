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Στην ομάδα των ευρωπαϊκών οικονομιών, που συμμορφώνονται πλήρως με το δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατατάσσει την Ελλάδα η Κομισιόν, εγκρίνοντας το σχέδιο κρατικού προϋπολογισμού για το 2027. Πίσω βέβαια από τη θετική αξιολόγηση των Βρυξελλών καταγράφονται αποκλίσεις μεταξύ των προβλέψεων του ελληνικού οικονομικού επιτελείου και εκείνων της Κομισιόν, κυρίως ως προς τις επενδύσεις, τους ρυθμούς ανάπτυξης και την πορεία του πληθωρισμού.

Στο πλαίσιο της φθινοπωρινής δέσμης μέτρων του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2027, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τις αξιολογήσεις της για τη δημοσιονομική κατάσταση των κρατών-μελών, θέτοντας παράλληλα τις προτεραιότητες για την οικονομική πολιτική, την απασχόληση και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

Σε ένα περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας, εντεινόμενων πιέσεων στα δημόσια οικονομικά και συγκρατημένης αλλά ανθεκτικής ανάπτυξης, η Κομισιόν ζητεί συντονισμένη δράση από τα κράτη-μέλη.

Στο επίκεντρο βρίσκονται η διασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, οι επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό και η δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας.

Οι επιφυλάξεις των Βρυξελλών για επενδύσεις, ανάπτυξη και πληθωρισμό

Σύμφωνα με το σχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού, το πραγματικό ΑΕΠ της Ελλάδας προβλέπεται να αυξηθεί κατά 2,3% το 2027, έναντι 2% το 2026, ενώ ο πληθωρισμός, βάσει του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει στο 2,4% το 2027, από 3,6% το 2026.

Αντίθετα, σύμφωνα με τις φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2026, η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας αναμένεται να επιβραδυνθεί στο 1,5% το 2027, από 1,8% το 2026, ενώ ο πληθωρισμός προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 3,2%, έναντι 4,1% το 2026.

Oι βασικές διαφορές μεταξύ των δύο προβλέψεων αντανακλούν διαφορετικές παραδοχές σχετικά με την πορεία των επενδύσεων και τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης στον πληθωρισμό. Η Κομισιόν προβλέπει σημαντικά χαμηλότερες επενδύσεις το 2027, εκτιμώντας ότι η σταδιακή ολοκλήρωση της υλοποίησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα επιβραδύνει την επενδυτική δραστηριότητα.

Υπενθυμίζεται, ότι η πρόβλεψη του οικονομικού επιτελείου κάνει λόγο για αύξηση των επενδύσεων κατά 7,9%, σε αντίθεση με την εκτίμηση της Κομισιόν, η οποία τοποθετεί την αντίστοιχη αύξηση στο 2,6%.

Όσον αφορά στον πληθωρισμό, οι προβλέψεις της Επιτροπής στηρίζονται στην εκτίμηση για μεγαλύτερη αύξηση και βραδύτερη αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας, καθώς και για μεγαλύτερη επιμονή των πληθωριστικών πιέσεων στον τομέα των υπηρεσιών, συγκριτικά με τις παραδοχές του ελληνικού προϋπολογισμού.

Ακόμα, για το δημόσιο χρέος η Κομισιόν δίνει υποχώρηση στο 130,7% σε σχέση με την ελληνική εκτίμηση για 128,8% και πλεόνασμα 0,7% του ΑΕΠ για το 2027.

Συνολικά, η Kομισιόν κρίνει ότι το μακροοικονομικό σενάριο στο οποίο βασίζονται οι δημοσιονομικές προβλέψεις του ελληνικού προϋπολογισμού ευθυγραμμίζεται με τις δικές της εκτιμήσεις για το 2026, αλλά είναι ευνοϊκότερο για το 2027.

Οι χώρες που περνούν τον δημοσιονομικό έλεγχο και εκείνες που κινδυνεύουν

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολόγησε τα σχέδια προϋπολογισμού 17 κρατών-μελών της Ευρωζώνης για το 2027, κατατάσσοντάς τα στις ακόλουθες κατηγορίες:

– Συμμόρφωση: Ελλάδα, Κύπρος, Εσθονία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Πορτογαλία και Σλοβακία. Οι χώρες αυτές καλούνται να εφαρμόσουν τη δημοσιονομική πολιτική τους όπως έχει σχεδιαστεί.

– Κίνδυνος μη συμμόρφωσης: Γερμανία και Φινλανδία, οι οποίες καλούνται να λάβουν τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα.

– Κίνδυνος ουσιαστικής μη συμμόρφωσης: Κροατία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία και Σλοβενία.

Ειδική περίπτωση αποτελεί η Βουλγαρία, για την οποία αναμένεται να καθοριστεί νέα πορεία δημοσιονομικής προσαρμογής από το 2027. Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι τα μέτρα που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό της χώρας θα μπορούσαν να συμβάλουν στη διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος.

Όσον αφορά στα κράτη-μέλη που δεν υπέβαλαν σχέδιο προϋπολογισμού και δεν βρίσκονται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, η Δανία, η Λετονία και η Σουηδία αξιολογούνται θετικά.

Αντίθετα, η Τσεχία αντιμετωπίζει κίνδυνο μη συμμόρφωσης, ενώ η Ισπανία κίνδυνο ουσιαστικής μη συμμόρφωσης.

Αυξάνονται το δημόσιο χρέος και το κόστος δανεισμού

Σύμφωνα με τις φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις της Κομισιόν, το συνολικό δημοσιονομικό έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης αναμένεται να διευρυνθεί αισθητά το 2026 και να σταθεροποιηθεί σε γενικές γραμμές το 2027.

Παράλληλα, ο λόγος δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ προβλέπεται να συνεχίσει να αυξάνεται τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στην Ευρωζώνη, κυρίως λόγω των πρωτογενών ελλειμμάτων.

Σε ένα περιβάλλον υψηλότερου κόστους κρατικού δανεισμού, αυξάνονται σταδιακά και οι δαπάνες για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Η δημοσιονομική πολιτική στην Ευρωζώνη εκτιμάται ότι θα είναι σε γενικές γραμμές ουδέτερη το 2026 και ήπια περιοριστική το 2027.

Παρότι η Επιτροπή θεωρεί κατάλληλη αυτή την κατεύθυνση από μακροοικονομικής πλευράς, ζητεί συνετές δημοσιονομικές πολιτικές, ιδιαίτερα από τις χώρες που αντιμετωπίζουν αυξημένους κινδύνους για τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους τους.

Σκληραίνει η στάση των Βρυξελλών απέναντι σε Βουλγαρία και Ουγγαρία

Από τα δέκα κράτη-μέλη που βρίσκονται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, για οκτώ δεν προβλέπεται στην παρούσα φάση περαιτέρω κλιμάκωση της διαδικασίας.

Πρόκειται για την Αυστρία, το Βέλγιο, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Πολωνία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία.

Οι διαδικασίες παραμένουν, ωστόσο, ανοικτές και οι συγκεκριμένες χώρες εξακολουθούν να δεσμεύονται από τις σχετικές συστάσεις του Συμβουλίου. Η δημοσιονομική τους κατάσταση θα επανεξεταστεί την άνοιξη του 2027, όταν θα είναι διαθέσιμα τα οριστικά στοιχεία για το 2026.

Ιδιαίτερα θετικές είναι οι εκτιμήσεις για την Ιταλία, η οποία προβλέπεται να διορθώσει το υπερβολικό της έλλειμμα εντός του 2026 και να το διατηρήσει κάτω από το όριο του 3% του ΑΕΠ το 2027 και το 2028.

Εφόσον επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις, η Κομισιόν θα μπορούσε να εισηγηθεί την έξοδο της Ιταλίας από τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος την άνοιξη του 2027.

Στον αντίποδα, για τη Βουλγαρία και την Ουγγαρία η Επιτροπή προτείνει την κλιμάκωση της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος, κρίνοντας ότι οι δύο χώρες δεν έχουν λάβει αποτελεσματικά διορθωτικά μέτρα.

Για τη Γερμανία και τη Λιθουανία, παρά την εξέταση της συμμόρφωσής τους με το δημοσιονομικό κριτήριο της Συνθήκης, η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν δικαιολογείται προς το παρόν η έναρξη διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος.

Πέντε χώρες στο μικροσκόπιο για μακροοικονομικές ανισορροπίες

Στο πλαίσιο της Έκθεσης του Μηχανισμού Επαγρύπνησης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τη διενέργεια εμπεριστατωμένων αξιολογήσεων για πέντε κράτη-μέλη: την Ουγγαρία, την Ιταλία, τη Σλοβακία, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία.

Οι τέσσερις πρώτες χώρες είχαν ήδη εντοπιστεί στον προηγούμενο κύκλο αξιολόγησης ως οικονομίες με μακροοικονομικές ανισορροπίες, με τη Ρουμανία να αντιμετωπίζει υπερβολικές ανισορροπίες.

Η Βουλγαρία προστίθεται στη σχετική ομάδα λόγω ανησυχιών για τη διεύρυνση του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών, την ταχεία επιδείνωση της ανταγωνιστικότητας κόστους και τη μεγάλη αύξηση των τιμών των κατοικιών, σε συνδυασμό με τον σημαντικό δανεισμό των νοικοκυριών.

Η Ελλάδα δεν περιλαμβάνεται στις πέντε χώρες για τις οποίες προτείνεται εμπεριστατωμένη αξιολόγηση κατά το πρώτο εξάμηνο του 2027.

Ανταγωνιστικότητα, τεχνητή νοημοσύνη και επενδύσεις

Η Ευρωπαϊκή Μακροοικονομική Έκθεση διαπιστώνει ότι, παρά την ανθεκτικότητα που επέδειξε η ευρωπαϊκή οικονομία απέναντι στις πρόσφατες κρίσεις, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες προσαρμογής στις μακροπρόθεσμες τεχνολογικές, γεωπολιτικές και ενεργειακές αλλαγές.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αυξανόμενη χρηματοοικονομική έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ΗΠΑ, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη βαθύτερης ενοποίησης των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών.

Παράλληλα, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η Ευρώπη περιορίζει την απόσταση που τη χωρίζει από τις ΗΠΑ στην υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης, αν και η πρόοδος παραμένει άνιση και δημιουργεί νέες προκλήσεις για την οικονομική ασφάλεια και την αγορά εργασίας.

Στις βασικές προτεραιότητες της οικονομικής πολιτικής για το 2027 περιλαμβάνονται η εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς, η προώθηση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων και η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των δημόσιων δαπανών.

Στόχος είναι να δημιουργηθεί μεγαλύτερος δημοσιονομικός χώρος για επενδύσεις στην άμυνα, την ενέργεια και την καινοτομία.

Ανησυχία για την επιβράδυνση της απασχόλησης

Στο μέτωπο της αγοράς εργασίας, η Κομισιόν διαπιστώνει ότι η απασχόληση παραμένει ανθεκτική, αν και ο ρυθμός δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας έχει επιβραδυνθεί, ιδιαίτερα στη μεταποίηση, λόγω των ενεργειακών αναταράξεων και της οικονομικής αβεβαιότητας.

Η περιορισμένη αύξηση της παραγωγικότητας και οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού και εξειδικευμένων δεξιοτήτων σε στρατηγικούς κλάδους εξακολουθούν να αποτελούν εμπόδια για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα.

Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, η Επιτροπή ζητεί μεγαλύτερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση, τις ψηφιακές δεξιότητες και την εξοικείωση με την τεχνητή νοημοσύνη.

Προτεραιότητα αποτελεί η κάλυψη των ελλείψεων προσωπικού σε στρατηγικούς τομείς, όπως η καθαρή ενέργεια, η άμυνα και το διάστημα, καθώς και η διευκόλυνση της μετάβασης εργαζομένων από φθίνοντες κλάδους σε επαγγέλματα υψηλής ζήτησης.

Η Επιτροπή ανακοίνωσε επίσης την έναρξη λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Δεξιοτήτων, το οποίο θα συγκεντρώνει στοιχεία για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, τις ελλείψεις προσωπικού, τις συνθήκες απασχόλησης και την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Η επόμενη συνολική δημοσιονομική αξιολόγηση των κρατών-μελών θα πραγματοποιηθεί την άνοιξη του 2027.