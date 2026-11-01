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Πρακτικές Εσκομπάρ είχε υιοθετήσει το εγκληματικό συνδικάτο του Αγγελου Γιαννακόπουλου, προκειμένου να «πείθει» κρατικούς λειτουργούς σε κρίσιμα πόστα και κυρίως αστυνομικούς που θα μπορούσαν να απειλήσουν την αυτοκρατορία που είχε στήσει.

Το ερώτημα ήταν «plata o plomo», «ασήμι ή μολύβι», «παίρνεις λεφτά ή παίρνεις σφαίρα»: πίεζε, προσπαθούσε να δωροδοκήσει και εντέλει απειλούσε ακόμη και με τη ζωή αστυνομικών ή μελών των οικογενειών τους, προκειμένου να λαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες που θα τον κρατούσαν ασφαλή και θα εξασφάλιζαν τη συνεχή λειτουργία του συστήματος των εκατοντάδων εταιρειών του για ξέπλυμα χρήματος, φοροδιαφυγή, εισφοροδιαφυγή, εκμετάλλευση παραλιών-φιλέτων και κυρίως εμπορία ανθρώπων. Σε αυτούς τους αστυνομικούς που γκρέμισαν την αυτοκρατορία του απηύθυνε το αλαζονικό του μήνυμα σε ένα σημείωμα που είχε αφήσει στο σπίτι του, θεωρώντας βέβαιο ότι θα κατάφερνε να διαφύγει στο εξωτερικό. «Με κυνηγάτε τρία χρόνια, θα φύγει ο Χρυσοχοΐδης και θα μου γυαλίζετε τα παπούτσια», έγραφε μεταξύ άλλων. Στη διάρκεια της πολύμηνης έρευνας που οδήγησε στο ξήλωμα του δικτύου του προφυλακισμένου πλέον «Mr Χωριάτικο» συνέβησαν γεγονότα που συνθέτουν ένα χολιγουντιανό αστυνομικό θρίλερ. Υπήρξαν φορές που αστυνομικοί ζύγιζαν τον κίνδυνο για τους ίδιους και τα αγαπημένα τους πρόσωπα για να συνεχίσουν την έρευνα, αφού οι απειλές ήταν σαφείς και ευθείες. Ηταν αυτοί που είχαν επιλέξει τη σφαίρα. Απέναντί τους, εκτός από τον Γιαννακόπουλο και τους ανθρώπους του, βρίσκονταν άλλοι αστυνομικοί που είχαν με ευκολία αποδεχθεί το χρήμα.

Οι έξι επίορκοι

Το δίκτυο των επίορκων ήταν αυτό που δημιούργησε αίσθημα ασφάλειας και παντοδυναμίας στον Γιαννακόπουλο. Ηταν τόσο σίγουρος ότι θα κατάφερνε να διαφύγει, ώστε να αφήσει πίσω του, μέσα στο σπίτι του, σε εμφανές σημείο, σημείωμα με μήνυμα προς τους αξιωματικούς-διώκτες του. Ο Γιαννακόπουλος ήξερε καλά ότι θα γινόταν επιχείρηση της Αστυνομίας και ήταν βέβαιος ότι εκείνος θα είχε διαφύγει προς την Αλβανία. Γνωρίζοντας ότι είναι στάνταρ πρακτική η έρευνα στο σπίτι του, φρόντισε να αφήσει το σημείωμα που καταδεικνύει την πεποίθησή του ότι ήταν υπεράνω του νόμου.

Σε αυτό το αίσθημα είχαν συμβάλει τουλάχιστον έξι άνθρωποι του νόμου: υπηρετούν σε κρίσιμες αλλά και νεοσύστατες, σχετικά, υπηρεσίες, που πλέον αναμένεται να κληθούν για εξηγήσεις όχι υπηρεσιακά, αλλά ενώπιον της Δικαιοσύνης. Ανάμεσά τους αξιωματικός που φέρεται να είχε τον ρόλο του μεσάζοντα ανάμεσα στο κύκλωμα και άλλους επίορκους. Ο συγκεκριμένος που, σύμφωνα με πληροφορίες, νοίκιαζε πανάκριβο σπίτι στα νότια προάστια, ήταν αυτός που ερχόταν σε άμεση επαφή με ένα από τα πρωτοπαλίκαρα του Γιαννακόπουλου, από τον οποίο έπαιρνε «μισθό» 2.000 ευρώ τον μήνα για καθέναν από τους συναδέλφους του που εξυπηρετούσε το εγκληματικό συνδικάτο. Ωστόσο, στα χέρια καθενός εξ αυτών έφταναν τα μισά λεφτά, αφού το υπόλοιπο ποσό το παρακρατούσε ο ελεγχόμενος αξιωματικός, εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι μόνον εκείνος μιλούσε απευθείας με το συνδικάτο του εγκλήματος, οπότε οι άλλοι δεν ήξεραν το ποσό που εισέπραττε για λογαριασμό τους.

Ο Γιαννακόπουλος είχε θέσει σε εφαρμογή ένα κινηματογραφικό σενάριο για να καταφέρει να διαφύγει εκτός Ελλάδας, αφού έμαθε ότι για πέντε τηλέφωνά του είχε αρθεί το απόρρητο και οι συνομιλίες του καταγράφονταν. Την πολύτιμη πληροφορία τού την είχε δώσει άλλος επίορκος αστυνομικός που υπηρετεί σε κρίσιμη υπηρεσία ασφαλείας. Του έστειλε μια φωτογραφία που έδειχνε τους πέντε τηλεφωνικούς του αριθμούς. Η Αστυνομία είχε καταφέρει να κερδίσει χρόνο καθησυχάζοντας τον Γιαννακόπουλο με έναν έλεγχο σε μαγαζιά του, κάνοντάς τον να πιστέψει ότι αυτός ήταν ο κίνδυνος που διέτρεχε και οι διωκτικές αρχές δεν είχαν κάτι άλλο σε βάρος του. Οταν όμως τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν είχαν συμπληρώσει το παζλ της εγκληματικής οργάνωσης, οι «φίλοι» του Γιαννακόπουλου στους κόλπους της Αστυνομίας φρόντισαν να τον ενημερώσουν. Αλλωστε, η συνέχιση της δικής του «βασιλείας» διαιώνιζε και το δικό τους παράνομο χαρτζιλίκι.

Το κυνηγητό με την ΕΛ.ΑΣ.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη σύλληψη του Γιαννακόπουλου και το ξήλωμα του δικτύου του ξεκίνησε το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου 24 Οκτωβρίου. Η Αστυνομία είχε πλέον γνώση και «μάτια παντού». Ετσι είδαν ένα αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας εταιρείας του δικτύου, να σταθμεύει έξω από το σπίτι της συντρόφου του Γιαννακόπουλου, στον Αλιμο. Στη συνέχεια το ίδιο αυτοκίνητο στάθμευσε έξω από το σπίτι του Γιαννακόπουλου, εκείνος βγήκε με μια μεγάλη κίτρινη βαλίτσα και μπήκε στο πολυτελές όχημα. Ο επόμενος σταθμός ήταν ένα κατάστημα του δικτύου στην Καλλιθέα. Ο Γιαννακόπουλος άλλαξε αυτοκίνητο -επιβιβάστηκε σε ένα πολυτελές τζιπ- και με οδηγό έναν από τους συνεργούς του άρχισε να κάνει βόλτες σε διάφορα σημεία της Αττικής, επιδιώκοντας προφανώς αφενός να είναι βέβαιος ότι δεν τον ακολουθούσαν αφετέρου, ακόμη κι αν τον ακολουθούσαν, να θολώσει τα νερά.

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