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Πολυτελείς διακοπές, διαμονή σε σουίτες πεντάστερων ξενοδοχείων και γεύματα σε ακριβά εστιατόρια συνέθεταν, σύμφωνα με τη δικογραφία, την καθημερινότητα των μελών της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να χρησιμοποιούσε ως βιτρίνα μια ΜΚΟ, αποκομίζοντας εκατομμύρια ευρώ μέσω της εκμετάλλευσης της αγωνίας οικογενειών με βαριά άρρωστα παιδιά.

Οι διάλογοι που περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία αποκαλύπτουν τις ακριβές συνήθειες και τον πολυτελή τρόπο ζωής που φέρονται να είχαν υιοθετήσει τόσο ο βασικός κατηγορούμενος, Κωνσταντίνος Φιρινίδης, όσο και άλλα μέλη της ομάδας. Την ώρα που η οργάνωση εμφανιζόταν να δραστηριοποιείται στον χώρο της φιλανθρωπίας, οι εμπλεκόμενοι, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, απολάμβαναν ταξίδια, πολυτελή καταλύματα και υψηλού κόστους διασκέδαση.

«Συνήθως παίρνω τη σουίτα»

Ενδεικτικός είναι ο παρακάτω διάλογος μεταξύ του βασικού κατηγορούμενου και ενός υπαλλήλου πολυτελούς ξενοδοχείου.

Κατηγορούμενος: Για σας, θα ήθελα να ρωτήσω εε, είμαι πελάτης καταρχάς, έρχομαι πολύ συχνά.

Υπάλληλος: Ωραία.

Κατηγορούμενος: Παίρνω συνήθως την σουίτα στο 2ο όροφο ή 1ο πιο είναι;

Υπάλληλος: Ναι.

Κατηγορούμενος: Την γωνιακή. Εε, επειδή είμαι λίγο Θεσσαλονίκη και χρειάζομαι μια ημιδιαμονή, υπάρχει δυνατότητα;

Υπάλληλος: Να κάνετε δηλαδή day use;

Κατηγορούμενος: Ε να ‘ρθω για λίγες ώρες, τώρα π.χ.

Υπάλληλος: Ναι. Α για τώρα. Κοιτάξτε, εε, για τώρα, εε, γίνεται δηλαδή με το να κάντε χρήση μέχρι τις έξι, διαφορετικά άμα θέλετε να κάτσετε π.χ. μέχρι τις οχτώ, πρέπει να κάνουμε κράτηση κανονικά το δωμάτιο για μια διανυκτέρευση.

Κατηγορούμενος: Ναι. Εε.

Υπάλληλος: Χμ.

Κατηγορούμενος: Πόσο κοστίζει αυτό;

Υπάλληλος: Εε δώστε μου μισό λεπτάκι. Ένα ονοματεπώνυμο για να βρω και το προφίλ σας, που μου είπατε.

Κατηγορούμενος: Φινιρίδης Κωνσταντίνος.

Υπάλληλος: Ωραία. Ωραία για την ντιλάκ σουίτα βλέπω για σήμερα. Για πόσα άτομα;

Κατηγορούμενος: Ε, δύο.

Υπάλληλος: Ε, λοιπόν, δώστε μου μισό λεπτό. Βγαίνει στα 480 η σουίτα, απλά να δω αν μπορούμε να σας κάνουμε κάποια καλύτερη τιμή.

Κατηγορούμενος: Αυτό σουίτα με θέα στον κήπο, θα ήθελα

Υπάλληλος: Στα 487 ευρώ.

Κατηγορούμενος: Ωραία, εε, να σας. Θα έρθω 1000%. Υπάρχει περίπτωση να πληρώσω μετρητά;

«Θέλω και γυναίκες»

Χαρακτηριστική είναι και η συνομιλία μεταξύ του βασικού κατηγορουμένου και ενός μετρ μπουζουκιών στην οποία συζητούν για το κλείσιμο ενός τραπεζιού, και όχι μόνο.

Μετρ: Πρώτο. Εεε τι θες να βάλουμε με κατανάλωση; Ένα χιλιάρικο; Ε να σου πω ε να να βάλω ένα χιλιάρικο ποτό;

Κατηγορούμενος: Ναι.

Μετρ: Να το κάνω ένα χιλιάρικο το ποτό;

Κατηγορούμενος: Ναι ναι ναι ναι.

Μετρ: Και τα λουλούδια ότι μου πεις εσύ.

Κατηγορούμενος: Ωραία και 500 σε σένα;

Μετρ: Εντάξει, ότι γουστάρεις.

Κατηγορούμενος: Ναι αγάπη μου. Ωραία.

Μετρ: Ωραία. Εντάξει;

Κατηγορούμενος: Εμείς θα ’μαστε δεν θα φέρω τώρα καμιά ομάδα εκεί δεν γουστάρω εε θα ’μαστε τρεις τέσσερις.

Μετρ: Τρεις τέσσερις και να κάτσουν πίσω γυναίκες. Θες γυναίκες ή όχι;

Κατηγορούμενος: Θέλω. Την άλλη φορά πως την πατήσαμε έτσι ρε μαλ…;

«Παίξε όβερ δυόμισι»

Επιπλέον ενδιαφέρον παρουσιάζει και ένας διάλογος μεταξύ του βασικού κατηγορουμένου και ενός εν ενεργεία αστυνομικού σχετικά με στημένους αγώνες ποδοσφαίρου.

Κατηγορούμενος: Παίξε παίξε όβερ δυόμισι Ηρακλή και γκολ γκολ UNDER 19. Βάλε βάλε χώσε χώσε.

Αστυνομικός: Τι ώρα παίζουν αυτά;

Κατηγορούμενος: Τώρα παίζουν, χώσε στο ημίχρονο.

Αστυνομικός: Πως το είπες; Ηρακλή;

Κατηγορούμενος: Ηρακλή UNDER 19 με Αστέρας Τρίπολης όβερ και γκολ γκολ.

Αστυνομικός: Όβερ δυόμισι και γκολ γκολ;

Κατηγορούμενος: Ναι.

Αστυνομικός: ΟΚ.