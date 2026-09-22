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Διεθνείς διαστάσεις έχει λάβει η υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη όχι μόνο χάρη στη μεγάλη καλλιτεχνική δημοφιλία του αλλά και εξαιτίας της ιατρικής πράξης κατά τη διάρκεια της οποίας υπέστη ανακοπή και έχασε, τόσο πρόωρα και άδικα τη ζωή του. Η σοκαριστική είδηση ταξίδεψε σε ολόκληρο τον κόσμο με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μεγάλη αναστάτωση στη παγκόσμια ιατρική κοινότητα σχετικά με την ασφάλεια των μεθόδων της πλασμαφαίρεσης.

Ο Dr. Allen P. Green, κλινικός παθολόγος και Αναπληρωτής Ιατρικός Διευθυντής στην κλινική Global Apheresis στο Μιλ Βάλεϊ της Καλιφόρνια, που έχει κάνει περισσότερες από 500 αφαιρέσεις πλάσματος, παραδέχεται, σε εκτενές σχετικό άρθρο που δημοσίευσε στην προσωπική του ιστοσελίδα, πως από την ημέρα του θανάτου του Έλληνα τραγουδιστή πολλοί ασθενείς αλλά και γιατροί τού θέτουν το ερώτημα εάν είναι επικίνδυνη η διαδικασία.

Αναφερόμενος ειδικά στην περίπτωση του ιδιωτικού ιατρείου του Κολωνακίου, όπου ξεψύχησε ο Γιώργος Μαζωνάκης, εκτιμά πως υπήρχαν πολύ βασικές ελλείψεις: «Όσα έχουν αναφερθεί για το συγκεκριμένο ιατρείο στο Κολωνάκι —εφόσον επιβεβαιωθούν δικαστικά— περιγράφουν ένα περιβάλλον που στερείται τα τρία βασικά στοιχεία που απαιτούνται για κάθε πρόγραμμα αφαιρέσεως: προσωπικό ειδικά εκπαιδευμένο στη διαδικασία, λειτουργικό εξοπλισμό αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών και καθορισμένα κριτήρια διακοπής της διαδικασίας.»

Προκειμένου να δώσει απαντήσεις σχετικά με την ασφάλεια των ιατρικών αυτών πράξεων κρίνει απαραίτητο τον διαχωρισμό των διαφορετικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται: «Σχεδόν όλες οι αναφορές στην αγγλική γλώσσα χρησιμοποιούν τους όρους «πλασμαφαίρεση», «ανταλλαγή πλάσματος» και «καθαρισμός αίματος» ως εναλλάξιμους. Δεν πρόκειται για το ίδιο πράγμα και η διαφορά αυτή έχει σημασία για την ερμηνεία των δεδομένων σχετικά με την ασφάλεια» διευκρινίζει.

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