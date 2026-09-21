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Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Σητεία, όπου η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής στην περιοχή Χώνος παραμένει σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, σήμερα το πρωί στο σημείο επιχειρούν 105 πυροσβέστες με 35 οχήματα και πέντε ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, ενώ με το πρώτο φως της ημέραςξεκινούν εκ νέου και οι ρίψεις από τα εναέρια μέσα.

Διαδοχικά μηνύματα από το 112

Η φωτιά κινήθηκε κατά τη διάρκεια της Κυριακής προς την πλευρά του Καρυδίου, με τις Αρχές να προχωρούν νωρίς το απόγευμα στην προληπτική εκκένωση του οικισμού, έπειτα από μήνυμα του 112.

Η φωτιά χθες βράδυ στο Καρύδι / Φωτογραφία: neakritiΣύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι φλόγες είχαν φτάσει σε απόσταση περίπου 500 έως 600 μέτρων από το χωριό, ωστόσο στη συνέχεια η αλλαγή στην κατεύθυνση των ανέμων απομάκρυνε το πύρινο μέτωπο από τον οικισμό και η εικόνα στην περιοχή παρουσίασε βελτίωση.

Λίγο μετά τις 20:30 εστάλη νέο μήνυμα του 112 για πέντε οικισμούς, καλώντας τους κατοίκους να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Το μήνυμα αφορούσε τις περιοχές Κελλάρια, Αδραβάστοι, Κλησίδι, Ζάρκος και Αζοκέραμος της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.

Λίγο μετά τις 22:00 το μέτωπο της φωτιάς κινήθηκε προς την περιοχή της Ζάκρου, ενώ στις 23:33 εστάλη νέο μήνυμα από το 112, με το οποίο όσοι βρίσκονταν στην περιοχή καλούνταν να απομακρυνθούν προς τον Ξερόκαμπο.

«Αν βρίσκεστε στην περιοχή Ζάκρος της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου απομακρυνθείτε προς Ξερόκαμπο», ανέφερε χαρακτηριστικά το μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας.

«Ιδιαίτερα δύσκολη η κατάσταση»

Για ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση έκανε λόγο ο δήμαρχος Σητείας Γιώργος Ζερβάκης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΚΡΗΤΗ TV.

Όπως ανέφερε, στην περιοχή πνέουν άνεμοι έντασης περίπου 5 μποφόρ, ενώ οι αναζωπυρώσεις είναι ισχυρές και συνεχείς, δυσκολεύοντας σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

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