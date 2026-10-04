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Αλλαγές στην κυκλοφορία εφαρμόζονται σήμερα, Κυριακή 4 Οκτωβρίου, σε δρόμους της Αθήνας, καθώς πραγματοποιείται το Greece Race for the Cure 2026, με τη συμμετοχή χιλιάδων ανθρώπων. Το πρόγραμμα της διοργάνωσης περιλαμβάνει αγώνα δρόμου μήκους 5 χιλιομέτρων, καθώς και περίπατο 2 χιλιομέτρων. Το ενδιαφέρον για τη φετινή διοργάνωση είναι μεγάλο, καθώς οι διαθέσιμες συμμετοχές έχουν εξαντληθεί.

Η αφετηρία των διαδρομών βρίσκεται στο Πεδίον του Άρεως, στην πλευρά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, ενώ από εκεί οι συμμετέχοντες θα κινηθούν σε κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας.

Η διαδρομή περνά από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, την Πατησίων, την Ακαδημίας και την Αμερικής, με αποτέλεσμα να τίθενται σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της διεξαγωγής της διοργάνωσης. Ο τερματισμός τόσο του αγώνα όσο και του περιπάτου θα πραγματοποιηθεί ξανά στην περιοχή του Πεδίου του Άρεως. Οι δρόμοι που περιλαμβάνονται στη διαδρομή θα παραμείνουν αποκλεισμένοι από τις πρωινές ώρες έως και νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής. Για τον λόγο αυτό, όσοι πρόκειται να μετακινηθούν προς το κέντρο της Αθήνας το πρωί καλό θα ήταν να αναζητήσουν εναλλακτικές διαδρομές.

Ρυθμίσεις και στον Πειραιά

Από τις 07:00 έως τις 13:00 θα διακοπεί η κυκλοφορία σε μεγάλο μέρος του οδικού δικτύου του Πειραιά λόγω του Run Greece Πειραιάς 2026.

Μεταξύ των δρόμων που επηρεάζονται είναι η Γρηγορίου Λαμπράκη, η Ακτή Μουτσοπούλου, η Λεωφόρος Ηρώων Πολυτεχνείου, η 34ου Συντάγματος Πεζικού, η Ευαγγελιστρίας, η Πύλης, η Λεωφόρος Αλεξάνδρου Παπαναστασίου, η Λεωφόρος Βασιλέως Παύλου και η Ακτή Κουντουριώτου. Η ΕΛ.ΑΣ. ζητά από τους οδηγούς να αποφεύγουν τη διέλευση από την περιοχή όσο διαρκούν οι ρυθμίσεις.

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