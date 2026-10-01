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Το νέο βιβλίο του διακεκριμένου συγκοινωνιολόγου και συγγραφέα Σταύρου Κωνσταντινίδη, με τίτλο «Κυκλοφοριακό: Υπάρχει λύση; – 100 προβλήματα – 100 προτάσεις» που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Επίκεντρο, έρχεται να απαντήσει σε κρίσιμα και καθημερινά ερωτήματα που απασχολούν εκατομμύρια πολίτες: «Τι φταίει τελικά για την κυκλοφοριακή συμφόρηση;» «Πώς σχεδιάζεται μια πόλη που λειτουργεί αρμονικά για τους ανθρώπους της;» «Ποιος είναι ο ακριβής ρόλος των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, του ιδιωτικού αυτοκινήτου, του ποδηλάτου και του δημόσιου χώρου;» «Ποιες από τις προτεινόμενες λύσεις μπορούν πραγματικά να εφαρμοστούν με επιτυχία;»

Μέσα από μια προσεκτικά επιλεγμένη συλλογή άρθρων και συνεντεύξεων, η έκδοση φωτίζει τις βαθύτερες διαστάσεις του κυκλοφοριακού στις σύγχρονες κοινωνίες. Τεκμηριώνει με σαφήνεια την αντίληψη ότι το κυκλοφοριακό αδιέξοδο δεν αποτελεί απλώς ένα τεχνικό ζήτημα διαχείρισης της κυκλοφορίας των οχημάτων. Αντίθετα, λειτουργεί ως ο καθρέφτης της συνολικής οργάνωσης του δημόσιου χώρου, αντανακλά τον πολιτισμό της καθημερινότητάς μας και, εν τέλει, αποτυπώνει την ίδια την ποιότητα της δημοκρατίας μας.

Στον πυρήνα του βιβλίου βρίσκεται ένας συνοπτικός Οδηγός Σχεδιασμού, ο οποίος περιλαμβάνει ισάριθμες, πρακτικές και άμεσα εφαρμόσιμες λύσεις. Με αυτόν τον τρόπο, το έργο κατορθώνει να μετατρέψει το γενικό και συχνά απογοητευτικό ερώτημα «Πώς θα λύσουμε το κυκλοφοριακό;» σε έναν ουσιαστικό, γόνιμο και αναγκαίο διάλογο για το μέλλον των πόλεών μας.

Ο ίδιος ο συγγραφέας είπε:

«Προσπάθησα να γράψω ένα εκλαϊκευμένο βιβλίο για το κυκλοφοριακό πρόβλημα, που να μπορεί να διαβαστεί εύκολα απ’ όλους, τον ευαισθητοποιημένο πολίτη, τον καθημερινό επαγγελματία, τον επιστήμονα, τον φοιτητή, τον εργαζόμενο που ταλαιπωρείται μέσα στην πόλη κάθε μέρα. Μακριά από περίπλοκες επιστημονικές και θεωρητικές ορολογίες, σε απόσταση από μαθηματικά πρότυπα και εξισώσεις, ξετυλίγω αυτό που αισθάνεται ο καθένας. Εξηγήσω, δηλαδή, τις αιτίες, τις παθογένειες, την καχεκτική θεσμική οργάνωση, τη μυωπική αντιμετώπιση, εκθέτοντας τεκμηριωμένα τι θα πρέπει να κάνει άμεσα η πολιτεία. Περιέλαβα 100 προβλήματα και περιέγραψα 100 προτάσεις – λύσεις».

Καθώς οι πρώτες σελίδες ταξιδεύουν ήδη στις καρδιές των αναγνωστών, το βιβλίο ετοιμάζεται για τα μεγάλα του ταξίδια. Στις 19 Οκτωβρίου, κάτω από την ατμοσφαιρική αύρα της Αθήνας, στο ιστορικό Φίλιον (Σκουφά 34), το έργο παίρνει επίσημα σάρκα και οστά σε μια βραδιά αφιερωμένη στη λογοτεχνική ματιά του Σταύρου Κωνσταντινίδη, λίγο προτού ταξιδέψει τον Νοέμβριο στη Θεσσαλονίκη.

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του Σταύρου Κωνσταντινίδη

Ο Σταύρος Κωνσταντινίδης γεννήθηκε το 1968 στην Κολωνία της Γερμανίας. Είναι Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος, Περιβαλλοντολόγος, απόφοιτος της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ. Στα 35 χρόνια της επαγγελματικής του διαδρομής έχει υπηρετήσει σε επιτελικές θέσεις στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, καθώς και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, έχοντας συμμετάσχει σε περισσότερες από 400 μελέτες Συγκοινωνιακού–Πολεοδομικού και Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού. Αρθρογραφεί συστηματικά τα τελευταία 25 χρόνια στην Athens Voice και στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ.

Έχει παρουσιάσει τις προτάσεις του σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας και σε πολυάριθμα podcast. Μοιράζει τον χρόνο του μεταξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

Το συγγραφικό αποτύπωμα του Σταύρου Κωνσταντινίδη

Από τις εκδόσεις Επίκεντρο κυκλοφορούν τα βιβλία του: Ο Έρωτας στα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ (2016), Αναζητώντας την κανονικότητα (2020), ενώ έχει γράψει ακόμη: Ανοιχτές Πόλεις (Athens Voice Books, 2010), Έξυπνοι δρόμοι για μια ανθρώπινη Πόλη (Athens Voice Books, 2014).

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