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Ο Οκτώβριος ξεκινά με ένα κρίσιμο 15ήμερο για το ενεργειακό κόστος. Η πρώτη παρέμβαση στα καύσιμα έχει ήδη αποφασιστεί, το βάρος μεταφέρεται τώρα στο πετρέλαιο θέρμανσης και, παράλληλα, η Αθήνα περιμένει τις πρώτες ευρωπαϊκές συζητήσεις πάνω στις προτάσεις που έχει ήδη καταθέσει για μεγαλύτερα περιθώρια στήριξης.

Το χρονοδιάγραμμα το περιέγραψε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Με τη διεθνή κατάσταση να παραμένει, όπως είπε, «εξαιρετικά ρευστή», οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης θα εξετάζονται πλέον «ανά δεκαπενθήμερο».

Επανέφερε παράλληλα την προειδοποίηση για έναν «δύσκολο χειμώνα», συνδέοντας τη γεωπολιτική αβεβαιότητα με τις τιμές της ενέργειας, τις μεταφορές και τελικά το κόστος των προϊόντων.

Μέχρι τα μέσα του μήνα θα έχει φανεί τόσο το μέγεθος της παρέμβασης στη θέρμανση όσο και αν υπάρχει έδαφος στην Ευρώπη για τη συζήτηση που έχει ανοίξει η ελληνική κυβέρνηση.

Ο στόχος

Η πρώτη απόφαση αφορά στο πετρέλαιο κίνησης. Η επιδότηση αυξάνεται για το πρώτο μισό του Οκτωβρίου από τα 10 στα 15 λεπτά το λίτρο, ενώ στην προσπάθεια συγκράτησης της τιμής συμμετέχουν και τα διυλιστήρια. Το επόμενο βήμα αφορά στο πετρέλαιο θέρμανσης.

Οι ανακοινώσεις θα γίνουν πριν ανοίξει επίσημα η διάθεσή του στις 15 Οκτωβρίου, με την κυβέρνηση να περιμένει όσο γίνεται πιο πρόσφατη εικόνα των διεθνών τιμών πριν κλειδώσει την παρέμβαση.

Ο στόχος που έθεσε ο Πρωθυπουργός είναι η τιμή να ξεκινήσει κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, επίπεδο στο οποίο είχε κλείσει η προηγούμενη περίοδος τον Απρίλιο. Η αναμονή έως τις τελευταίες ημέρες έχει να κάνει με το πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει η εικόνα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι ακόμη και «η παραμικρή ένταση» σε έναν αγωγό ή μια πετρελαιοπηγή στον Κόλπο μπορεί να σπρώξει ξανά προς τα πάνω τις τιμές. Και το οικονομικό επιτελείο αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων κινήσεων εάν οι συνθήκες επιδεινωθούν. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, τόνισε στον Αlpha, ότι η χώρα έχει τη δυνατότητα να στηρίξει εκ νέου πολίτες και επιχειρήσεις εφόσον χρειαστεί, επισημαίνοντας ότι «η Ελλάδα έχει χτίσει εφεδρείες».

Τι ζητάει η Αθήνα

Το ερώτημα για το πόσο μεγαλύτερη μπορεί να γίνει αυτή η στήριξη έχει ήδη μεταφερθεί στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με τον Bloomberg, στην επιστολή του προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ο Κυριάκος Μητσοτάκης προτείνει η Ευρώπη να εξετάσει την εξαίρεση, έως ένα συγκεκριμένο όριο, των προσωρινών μέτρων που λαμβάνουν τα κράτη-μέλη από τους σχετικούς δημοσιονομικούς υπολογισμούς.

Στην ίδια επιστολή εισηγείται οι χώρες της ΕΕ να μπορούν να χρησιμοποιούν τα πρόσθετα έσοδα από τον ΦΠΑ που δημιουργούνται από την απρόβλεπτη αύξηση του γενικού επιπέδου των τιμών για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης έδωσε χθες και την οικονομική διάσταση του αιτήματος με μία φράση: «Δεν ζητάμε φόρο, ζητάμε χώρο».

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Eurogroup, τα πρόσθετα έσοδα από τον ΦΠΑ φέτος φτάνουν περίπου τα 950 εκατ. ευρώ, ενώ από την έναρξη της κρίσης έχουν ήδη διατεθεί περίπου 1 δισ. ευρώ σε μέτρα στήριξης. Το ποσό αυτό, όπως εξήγησε, προσμετράται δημοσιονομικά.

Εάν γίνει δεκτή η πρόταση του Πρωθυπουργού, η Ελλάδα θα αποκτήσει «έξτρα χώρο, έξτρα δυνατότητες» για πρόσθετη στήριξη. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στις τρεις πρώτες χώρες της Ευρώπης ως προς τα συνολικά μέτρα που έχουν ληφθεί από την έναρξη της ενεργειακής κρίσης.

Στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε από την πλευρά του το πολιτικό μήνυμα, λέγοντας ότι «είναι ώρα για κοινές και τολμηρές κινήσεις» στην Ευρώπη, πέρα από τις γενικές συστάσεις για περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας.

Ο Νότος συντονίζεται

Το πρώτο τεστ αυτής της συζήτησης έρχεται στους MED9. Οι MED9 συγκεντρώνουν Ελλάδα, Κύπρο, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Μάλτα, Σλοβενία και Κροατία, η οποία έχει φέτος την προεδρία της ομάδας.

Σήμερα, 1η Οκτωβρίου, πραγματοποιείται στο Τρογκίρ της Κροατίας η συνάντηση των υπουργών και κρατικών γραμματέων Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Πρόκειται για την προπαρασκευαστική συνάντηση των MED9 ενόψει της Συνόδου Κορυφής, με αντικείμενο τα τρέχοντα θέματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Στις 7 Οκτωβρίου, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των MED9 θα συναντηθούν στο Σπλιτ υπό την προεδρία του Κροάτη Πρωθυπουργού Αντρέι Πλένκοβιτς.

Η Σύνοδος είναι το κεντρικό γεγονός της κροατικής προεδρίας και προηγείται άμεσα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Οκτωβρίου. Στην ατζέντα θα βρεθούν τα αποτελέσματα των υπουργικών συναντήσεων που έχουν προηγηθεί, οι προτεραιότητες της κροατικής προεδρίας και τα θέματα που θα απασχολήσουν στη συνέχεια τους «27».

Οι ηγέτες αναμένεται επίσης να υιοθετήσουν κοινή διακήρυξη με αναφορές στην ανθεκτικότητα, την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα της Μεσογείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στην ανάγκη συντονισμένης δράσης απέναντι στις κοινές προκλήσεις.

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