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Ένα οργανωμένο κύκλωμα που είχε αναπτύξει παράνομη δραστηριότητα σε διαφορετικούς κλάδους της εμπορικής δραστηριότητας εντόπισαν οι ελεγκτικές ομάδες του ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και δεδομένων.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τέσσερα άτομα, ενώ κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 9.100 λίτρα καυσίμων, τέσσερα βυτιοφόρα και 112 φιάλες λαθραίων αλκοολούχων ποτών.

Η συντονισμένη δράση πραγματοποιήθηκε σε επιχείρηση στάθμευσης αυτοκινήτων, όπου μικτά κλιμάκια του ΔΕΟΣ εντόπισαν μεγάλες ποσότητες καυσίμων και λαθραίων αλκοολούχων ποτών, καθώς και οχήματα και εξοπλισμό που φέρεται να συνδέεται με την παράνομη δραστηριότητα.

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