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Πραγματογνωμοσύνες και εκθέσεις σχετικά με τα κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές στην Κυψέλη υποχρεούται να επιδείξει πλέον σε κατοίκους της περιοχής η «Ελληνικό Μετρό» αλλά και η κοινοπραξία που έχει αναλάβει τη γραμμή 4 του μετρό.

Την εξέλιξη αυτή δρομολογεί σημερινή απόφαση του Πρωτοδικείου της Αθήνας, με την οποία έγινε δεκτή η αίτηση έκδοσης προσωρινής διαταγής, που είχαν καταθέσει κάτοικοι της Κυψέλης, ζητώντας να τους επιδειχθούν τα επίμαχα έγγραφα.

Όπως υποστηρίζουν οι κάτοικοι, η πρόσβαση στα στοιχεία είναι απαραίτητη, προκειμένου να αποσαφηνιστεί η κατάσταση των κτιρίων και να δρομολογηθούν οι απαιτούμενες εργασίες αποκατάσταση.

«Κάθε μέρα που περνά είμαστε τυχεροί που δεν γίνεται σεισμός η πλημμύρα. Η εταιρεία αρνείται συστηματικά να δώσει τα τεχνικά στοιχεία. Αν η μελέτη έχει φτιαχτεί με τους κανόνες της επιστήμης γιατί αρνούνται να δώσουν τα στοιχεία;» είχαν αναφέρει στη συζήτηση της αίτησης οι δικηγόροι των κατοίκων για να προσθέσουν: «Από τις αρχές Μαρτίου μέχρι σήμερα Οκτώβριο δεν έχει γίνει καμία αποκατάσταση των ζημιών. Οι καθιζήσεις συνεχίζονται, οι ρωγμές μεγαλώνουν. Κάθε μέρα που περνά τα πράγματα γίνονται ακόμα σοβαρότερα».

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