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Ολοκληρώθηκε η κλήρωση του τζόκερ που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη, 18 Αυγούστου, με κέρδη πάνω από 3,8 εκατ. ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση τζόκερ σήμερα είναι: 5, 11, 14, 34, 42 και τζόκερ ο αριθμός 6.

Στην πρώτη κατηγορία σημειώθηκε νέο τζάκποτ!

Οι παίκτες του ΤΖΟΚΕΡ μπορούν να συμμετέχουν στην κλήρωση με δύο τρόπους. Είτε συμπληρώνοντας και καταθέτοντας το δελτίο τους στο πλησιέστερο κατάστημα Allwyn είτε μπαίνοντας στο allwyn.gr, όπου μπορούν να καταθέσουν το δελτίο τους διαδικτυακά από όπου κι αν βρίσκονται.

Παράλληλα, έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν και σε ομαδικά δελτία, τόσο στα καταστήματα allwyn όλης της χώρας, όσο και μέσω διαδικτύου. Έτσι, μοιράζονται το παιχνίδι και τη διασκέδαση, αυξάνοντας τις πιθανότητές τους για κέρδη, καθώς όλα τα ομαδικά δελτία έχουν συμπληρωμένους περισσότερους από 5 αριθμούς.

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