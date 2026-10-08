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Σε πραγματικές και πλασματικές εταιρείες συνεχίζουν τις έρευνές τους, ψάχνοντας υπολογιστές, έγγραφα και άλλα στοιχεία, οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση του Φίλιππου Καμπούρη.

Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, παρουσιαστής και επιχειρηματίας, έλαβε προθεσμία και θα απολογηθεί ενώπιον της τακτικής ανακρίτριας την ερχόμενη Κυριακή.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί κακουργηματική ποινική δίωξη για το κύκλωμα που φέρεται να εξαπατούσε τον e-ΕΦΚΑ και, μέχρι την απολογία του, παραμένει κρατούμενος.

Την ίδια ημέρα απολογούνται η σύζυγός του, Άννα Συνούλη, και εννέα ακόμη συγκατηγορούμενοι, που ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία. Ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη, κατά περίπτωση, για πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα.

Σύμφωνα με τη δικογραφία της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, οι κατηγορίες περιλαμβάνουν εγκληματική οργάνωση και απάτη κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα. Στον Καμπούρη αποδίδεται η διεύθυνση της οργάνωσης.

Η ζημιά του Δημοσίου υπολογίζεται σε πάνω από 5 εκατ. ευρώ, από τα οποία περίπου 1,5 εκατ. αφορούν τον e-ΕΦΚΑ. Οι Αρχές περιγράφουν ένα δίκτυο εταιρειών που άνοιγαν στο όνομα «αχυρανθρώπων», δεν απέδιδαν εισφορές και φόρους και έκλειναν διαδοχικά.

«Είμαι αθώος, είναι σκευωρία!», φώναζε ο Φίλιππος Καμπούρης καθώς οδηγούταν στον εισαγγελέα, χθες, με τους δικηγόρους του (οι κ.κ. Λύτρας και Γλύκας), να ξεκαθαρίζουν την υπερασπιστική του γραμμή: η υπόθεση αφορά χρέη προς τον ΕΦΚΑ και όχι απάτη.

Τι υποστηρίζει ο ένας εκ των δικηγόρων του

Ο κ. Λύτρας υποστήριξε ότι ένα χρέος προς το ασφαλιστικό ταμείο δεν συνιστά από μόνο του απάτη και ότι παρόμοιες οφειλές έχουν πολλοί Έλληνες.

Κατά τον εντολέα του, σε ορισμένες εταιρείες ήταν απλός υπάλληλος και σε άλλες ενδεχομένως αφανής εταίρος. Οι επιχειρήσεις, πρόσθεσε, είχαν πραγματική δραστηριότητα και απλώς δεν πλήρωσαν κάποια ποσά.

Για την κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης, ο συνήγορος είπε ότι αποδίδεται σχεδόν αυτόματα όπου εμπλέκονται πάνω από τρία πρόσωπα και ότι συχνά καταρρέει στο ακροατήριο.

Σημείωσε ότι η υπεράσπιση δεν είχε λάβει ακόμη αντίγραφα της δικογραφίας.

Ελέγχονται και για φοροδιαφυγή

Το κατηγορητήριο, πάντως, βάρυνε. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών παρήγγειλε να ερευνηθεί και το αδίκημα της φοροδιαφυγής, για αδήλωτα εισοδήματα και ΦΠΑ. Οι πράξεις που αποδίδονται στο ζεύγος έγιναν έτσι επτά, ενώ οι κατηγορούμενοι είναι συνολικά δώδεκα, με έντεκα συλληφθέντες.

Απέναντι στη γραμμή του «απλού υπαλλήλου» στέκονται οι μαρτυρίες ανθρώπων της νύχτας. Περισσότεροι από δέκα γνωστοί τραγουδιστές, που εμφανίστηκαν κατά καιρούς στα νυχτερινά κέντρα τα οποία φέρεται να λειτουργούσε ο Καμπούρης, κατέθεσαν ως μάρτυρες στις Αρχές. Βρίσκονται ανάμεσα στους δεκάδες εργαζομένους που εμφανίζονταν ασφαλισμένοι, χωρίς να έχουν αποδοθεί ποτέ οι εισφορές τους.

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