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Με τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές συνεργάζεται η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας για τη διερεύνηση του περιστατικού κλοπής καλωδίων από αγνώστους δράστες, που έγινε την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026 και ώρα 19:27 στο προαύλιο χώρο του Ελέγχου Περιοχής Κέντρου Αθηνών και Μακεδονίας (ΚΕΠΑΘΜ) της ΥΠΑ στο Ελληνικό.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΥΠΑ, το συμβάν έγινε αντιληπτό από την ιδιωτική εταιρεία security που είναι αρμόδια για τη φύλαξη των κτιριακών εγκαταστάσεων της, η οποία ειδοποίησε τις αστυνομικές αρχές και έγινε καταγραφή καθώς και ειδοποιήθηκε η ανάδοχος ιδιωτική εταιρεία που έχει την εγκατάσταση του συστήματος Voice Communication and Recording System ( VCRS) και έκανε απογραφή των υλικών.

Τέλος, σύμφωνα με την ΥΠΑ από το περιστατικό, δεν επηρεάζεται η υλοποίηση του έργου εγκατάστασης του συστήματος VCRS και γνωστοποιεί πως προβλέπεται να καταθέσει μήνυση κατ’ αγνώστων.

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