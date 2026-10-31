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Περισσότεροι από 55.000 οδηγοί και επιβάτες εντοπίστηκαν χωρίς κράνος μέσα σε μόλις έξι μήνες, με τους ελέγχους της Τροχαίας να αναδεικνύουν τη μεγάλη έκταση της συγκεκριμένης παράβασης στους ελληνικούς δρόμους. Η Αττική συγκεντρώνει σχεδόν τέσσερις στις δέκα παραβάσεις, ενώ ιδιαίτερα υψηλοί είναι οι αριθμοί σε δημοφιλείς τουριστικές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας που παρουσιάζει το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, από τον Μάιο έως τα τέλη Οκτωβρίου 2026 βεβαιώθηκαν συνολικά 55.091 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους, στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους».

Οι έλεγχοι αφορούσαν οδηγούς και επιβάτες δικύκλων, αλλά και χρήστες ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων, όπως τα ηλεκτρικά πατίνια.

Πρωταθλήτρια στις παραβάσεις η Αττική – Ποιες περιοχές ακολουθούν

Η Αττική βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης, με 20.459 παραβάσεις μέσα στο εξεταζόμενο εξάμηνο.

Στη δεύτερη θέση ακολουθεί το Νότιο Αιγαίο με 9.381 παραβάσεις, ενώ τρίτα βρίσκονται τα Ιόνια Νησιά με 5.762.

Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η Κρήτη με 4.236 παραβάσεις και η Δυτική Ελλάδα με 3.976.

Η αναλυτική κατανομή των παραβάσεων ανά περιοχή έχει ως εξής:

Αττική: 20.459

Νότιο Αιγαίο: 9.381

Ιόνια Νησιά: 5.762

Κρήτη: 4.236

Δυτική Ελλάδα: 3.976

Θεσσαλονίκη: 2.429

Θεσσαλία: 2.338

Πελοπόννησος: 1.524

Κεντρική Μακεδονία: 1.355

Στερεά Ελλάδα: 996

Ανατολική Μακεδονία – Θράκη: 990

Ήπειρος: 734

Βόρειο Αιγαίο: 705

Δυτική Μακεδονία: 206

Στον αντίποδα, οι λιγότερες παραβάσεις καταγράφηκαν στη Δυτική Μακεδονία, στο Βόρειο Αιγαίο, στην Ήπειρο, στην Ανατολική Μακεδονία – Θράκη και στη Στερεά Ελλάδα.

Ο αυξημένος αριθμός παραβάσεων στο Νότιο Αιγαίο, στα Ιόνια Νησιά και στην Κρήτη εκτιμάται ότι συνδέεται και με την έντονη τουριστική δραστηριότητα κατά τη θερινή περίοδο, όταν αυξάνεται σημαντικά ο αριθμός των επισκεπτών και των μετακινήσεων.

Σχεδόν 4.000 παραβάσεις στη Δυτική Ελλάδα

Ιδιαίτερα υψηλός ήταν ο αριθμός των προστίμων που βεβαιώθηκαν στη Δυτική Ελλάδα, η οποία κατατάσσεται πέμπτη πανελλαδικά.

Από τον Μάιο έως τα τέλη Οκτωβρίου καταγράφηκαν 3.976 παραβάσεις για μη χρήση κράνους.

Οι περισσότερες εντοπίστηκαν μέσα στον Ιούλιο, όταν η κυκλοφορία των δικύκλων και των ηλεκτρικών οχημάτων είναι αυξημένη.

Ειδικότερα, από τις 20 έως τις 26 Ιουλίου βεβαιώθηκαν 999 παραβάσεις, ενώ την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα, από τις 13 έως τις 19 Ιουλίου, είχαν καταγραφεί 941.

Αντίθετα, οι χαμηλότεροι αριθμοί σημειώθηκαν στις αρχές Μαΐου, με 116 παραβάσεις την πρώτη εβδομάδα και 135 τη δεύτερη.

Πάνω από 17.000 παραβάσεις στα ηλεκτρικά πατίνια

Από το σύνολο των παραβάσεων που βεβαιώθηκαν σε όλη τη χώρα, 50.011 αφορούσαν οδηγούς και 5.080 επιβάτες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία για τα ελαφρά προσωπικά ηλεκτρικά οχήματα, καθώς 17.011 παραβάσεις καταγράφηκαν σε οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών.

Παράλληλα, βεβαιώθηκαν 901 παραβάσεις σε οδηγούς τετράτροχων οχημάτων ATV, γνωστών ως «γουρούνες», και ακόμη 13 σε οδηγούς τρικύκλων.

Τα στοιχεία αναδεικνύουν ότι η μη χρήση κράνους δεν περιορίζεται στις μοτοσικλέτες και στα μοτοποδήλατα, αλλά αφορά και άλλες κατηγορίες οχημάτων που χρησιμοποιούνται ολοένα συχνότερα για καθημερινές μετακινήσεις.

Νέος ΚΟΚ: Πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος

Με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, οι κυρώσεις για τη μη χρήση κράνους έχουν αυστηροποιηθεί, στο πλαίσιο της πολιτικής μηδενικής ανοχής που εφαρμόζει η Πολιτεία.

Συγκεκριμένα, προβλέπονται:

-350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 30 ημέρες για τον οδηγό δικύκλου που δεν φορά κράνος.

-Οι ίδιες κυρώσεις επιβάλλονται στον οδηγό που δεν μεριμνά για τη χρήση κράνους από τον επιβάτη του.

-350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλου που δεν χρησιμοποιεί κράνος.

-30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό ελαφρού προσωπικού ηλεκτρικού οχήματος που παραβιάζει τη σχετική υποχρέωση.

Η Ελληνική Αστυνομία επισημαίνει ότι η ενίσχυση των ελέγχων και η αυστηροποίηση των ποινών αποσκοπούν στον περιορισμό των επικίνδυνων συμπεριφορών και στην προστασία της ανθρώπινης ζωής.