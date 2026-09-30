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Μια από τις μεγαλύτερες και πιο απαιτητικές επιχειρήσεις βαρέων μεταφορών που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στη Νάξο βρίσκεται σε εξέλιξη στον Κινίδαρο, με επίκεντρο ένα έργο τέχνης μοναδικών διαστάσεων. Πρόκειται για τη «Λύρα της Νάξου», το μνημειακό γλυπτό του καταξιωμένου καλλιτέχνη Τομπάιας Μπαλάτι, το οποίο ετοιμάζεται να μεταφερθεί από το λατομείο όπου δημιουργήθηκε προς τον τελικό του προορισμό, τη Βασιλεία της Ελβετίας.

Το έργο, σμιλευμένο από έναν ενιαίο όγκο ναξιακού μαρμάρου, αποτελεί ένα εξαιρετικά σύνθετο τεχνικό εγχείρημα, καθώς η μετακίνησή του απαιτεί ειδικό σχεδιασμό, βαριά μηχανήματα και πολυήμερη προετοιμασία.

Ένας μαρμάρινος όγκος με διαστάσεις που προκαλούν δέος

Η κλίμακα της «Λύρας της Νάξου» αποτυπώνει το μέγεθος της πρόκλησης. Το γλυπτό έχει μήκος 12 μέτρα, πλάτος 6 μέτρα και ύψος 6 μέτρα, ενώ το συνολικό του βάρος φτάνει περίπου τους 500 τόνους.

Η διαδικασία απομάκρυνσης από το λατομείο ξεκίνησε την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, μετά από ημέρες τεχνικών εργασιών και λεπτομερούς σχεδιασμού, με στόχο η μεταφορά να ολοκληρωθεί μέσα σε λίγες ημέρες.

Το έργο δημιουργήθηκε στο λατομείο «Μάρμαρα Νάξου Αλέξανδρου Λογιότατου», όπου αρχικά υπήρχε ένας ακατέργαστος μαρμάρινος όγκος διαστάσεων 17×7×7 μέτρα. Από αυτό το συμπαγές κομμάτι πέτρας ο καλλιτέχνης δημιούργησε ένα γλυπτό που ξεχωρίζει για τη μοναδικότητα της κατασκευής του.

Έξι μήνες εργασίας πάνω στο ναξιακό μάρμαρο

Η ιδιαιτερότητα της «Λύρας της Νάξου» βρίσκεται στον μονολιθικό χαρακτήρα της. Δεν πρόκειται για μια σύνθεση από επιμέρους τμήματα, αλλά για ένα ενιαίο έργο λαξευμένο πάνω σε έναν μόνο όγκο μαρμάρου.

Ο Τομπάιας Μπαλάτι εργάστηκε για περίπου έξι μήνες στο λατομείο, επεξεργαζόμενος το λεπτόκοκκο και υψηλής ποιότητας ναξιακό μάρμαρο. Η δημιουργία του έργου είχε ξεκινήσει ήδη από το 2023, με μια μακρά διαδικασία σχεδιασμού και καλλιτεχνικής επεξεργασίας.

Η μεταφορά του αποτελεί από μόνη της ένα τεχνικό επίτευγμα, καθώς η μετακίνηση ενός τόσο μεγάλου και εύθραυστου μαρμάρινου όγκου απαιτεί απόλυτη ακρίβεια σε κάθε στάδιο.

Στον δρόμο για ένα πιθανό Ρεκόρ Guinness

Η πρωτοφανής διάσταση του γλυπτού έχει ήδη προκαλέσει ενδιαφέρον για πιθανή ένταξή του στο Βιβλίο Ρεκόρ Guinness. Οι διαδικασίες για την αξιολόγηση της υποψηφιότητας βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς η «Λύρα της Νάξου» συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα σύγχρονα μονολιθικά έργα τέχνης που έχουν δημιουργηθεί.

Η σημασία του εγχειρήματος δεν αφορά μόνο το μέγεθος του έργου, αλλά και τη σύνδεσή του με την ιστορία του ίδιου του νησιού, που εδώ και χιλιάδες χρόνια αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τόπους εξόρυξης μαρμάρου.

Η σύγχρονη τεχνολογία συνεχίζει μια ιστορία 2.600 ετών

Η μεταφορά της «Λύρας της Νάξου» φέρνει στο προσκήνιο έναν συμβολικό παραλληλισμό με τον περίφημο Κούρο του Απόλλωνα, ένα αρχαίο γλυπτό του 6ου αιώνα π.Χ. που παραμένει μέχρι σήμερα στο λατομείο της Νάξου.

Ο αρχαίος Κούρος, μήκους 10,70 μέτρων και βάρους περίπου 80 τόνων, δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, καθώς οι τεχνικές δυνατότητες της εποχής δεν επέτρεπαν τη μεταφορά ενός τόσο μεγάλου μαρμάρινου έργου.

Περισσότερα από 2.600 χρόνια αργότερα, η ίδια γη φιλοξενεί έναν νέο μαρμάρινο «γίγαντα», με τη διαφορά ότι η σύγχρονη μηχανική και η τεχνολογία μπορούν πλέον να κάνουν πραγματικότητα ένα εγχείρημα που κάποτε ήταν αδύνατο.

Η «Λύρα της Νάξου» δεν αποτελεί μόνο ένα έργο τέχνης, αλλά και μια επίδειξη των δυνατοτήτων της σύγχρονης βαριάς μεταφοράς, μεταφέροντας ένα κομμάτι της ναξιακής γης σε μια νέα ευρωπαϊκή διαδρομή.

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