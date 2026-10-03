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Στο μικροσκόπιο του MedWatch μπαίνουν σταδιακά, μετά τους ιδιώτες γιατρούς και άλλοι επαγγελματικοί κλάδοι υγείας, με το υπουργείο Υγείας να προχωρά στην επέκταση του εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης σε οδοντιάτρους, φυσικοθεραπευτές και διαιτολόγους. Αναμένεται επίσης, η ένταξη και των ψυχολόγων όταν θεσμοθετηθεί το σχετικό πλαίσιο.

Στόχος είναι η σταδιακή διεύρυνση της κάλυψης του εργαλείου, ώστε να παρακολουθείται μεγαλύτερο μέρος της διαδικτυακής δραστηριότητας που αφορά υπηρεσίες υγείας και να εντοπίζονται περιπτώσεις που χρειάζονται έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές και επαγγελματικούς φορείς.

Μέχρι σήμερα, στο σύστημα συμμετέχουν οι Ιατρικοί Σύλλογοι Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης, ενώ επόμενο βήμα είναι η διεύρυνση της χρήσης του από τους Ιατρικούς Συλλόγους σε όλη τη χώρα.

Από τις 18 Σεπτεμβρίου που τέθηκε σε λειτουργία το MedWatch, έχουν καταγραφεί και αναλυθεί περισσότερες από 12.000 δομές και 37.000 διαδικτυακές καταχωρίσεις. Σημειώνεται, πάντως, ότι η σήμανση του MedWatch αποτελεί εύρημα του συστήματος και όχι απόφαση ή διαπίστωση παράβασης και απαιτείται περαιτέρω έλεγχος από τους αρμόδιους φορείς.

Παράλληλα, οι σχετικές διαφημιστικές καμπάνιες που εντοπίζονται διαδικτυακά μειώθηκαν κατά 91%, ενώ παράλληλα μειώνονται και οι «κόκκινες» ενδείξεις που εντοπίζει η πλατφόρμα.

Το ΑΠΕ-ΜΠΕ απευθύνθηκε στον Οδοντιατρικό Σύλλογο Αττικής (ΟΣΑ) και τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) για την επέκταση των ελέγχων. Και οι δύο επισημαίνουν την ανάγκη αυστηρής τήρησης των κανόνων για την ασφάλεια των ασθενών και την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Πενήντα υποθέσεις οδοντιάτρων στην Επιτροπή Δεοντολογίας

Ο πρόεδρος του ΟΣΑ Αθανάσιος Υφαντής αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι μόνο μέσα στο 2026 έχουν παραπεμφθεί πενήντα υποθέσεις οδοντιάτρων στην Επιτροπή Δεοντολογίας του Συλλόγου, για διάφορους λόγους, ενώ προαναγγέλλει εντατικοποίηση των ελέγχων.

«Η προστασία της υγείας και η ασφάλεια των ασθενών αποτελούν αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Αττικής», τονίζει ο κ. Υφαντής.

Εξηγεί ότι ο οδοντίατρος, στο πλαίσιο και για τις ανάγκες του επιστημονικού του έργου όπως προσδιορίζεται από την κείμενη νομοθεσία, μπορεί να χρησιμοποιεί botox και υαλουρονικό οξύ όπως και κάθε άλλο επιστημονικά αποδεκτό υλικό.

Υπενθυμίζεται ότι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και οι σχετικές εγκύκλιοι του υπουργείου Υγείας οριοθετούν τη δυνατότητα εφαρμογής τους από οδοντιάτρους για θεραπευτικούς σκοπούς που εμπίπτουν στο γνωστικό και επαγγελματικό αντικείμενο της Οδοντιατρικής.

Προσοχή στις διαφημίσεις

Ο κ. Υφαντής επισημαίνει ιδιαίτερα την ανάγκη προσοχής στις διαδικτυακές διαφημίσεις και καλεί τους πολίτες να εμπιστεύονται την επιστημονική γνώση.

«Οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν ότι τα οδοντιατρεία και πολϋοδοντιατρεία πρέπει να έχουν νόμιμη άδεια λειτουργίας και να τηρούν τις προϋποθέσεις καλής και ασφαλούς λειτουργίας».

Καταλήγει ότι ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Αττικής θα συνεχίσει και θα εντείνει τους ελέγχους, με μοναδικό γνώμονα την προστασία των ασθενών και της δημόσιας υγείας», καταλήγει ο κ. Υφαντής.

Έλεγχοι και στους φυσικοθεραπευτές

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΠΣΦ Πέτρος Λυμπερίδης, τονίζει ότι η προστασία της Δημόσιας Υγείας και η ασφάλεια των πολιτών αποτελούν αδιαπραγμάτευτες προτεραιότητες για τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών.

«Η άσκηση του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή, ως νομοθετικά ρυθμιζόμενου επαγγέλματος υγείας, προϋποθέτει όχι μόνο την κατοχή των προβλεπόμενων επαγγελματικών προσόντων και της άδειας άσκησης επαγγέλματος, αλλά και την τήρηση συγκεκριμένων όρων και προϋποθέσεων ως προς τους χώρους στους οποίους παρέχονται υπηρεσίες φυσικοθεραπείας.

Οι κτιριακές προδιαγραφές, ο απαιτούμενος εξοπλισμός, η επιστημονική ευθύνη και συνολικά οι όροι νόμιμης λειτουργίας δεν αποτελούν τυπικές απαιτήσεις. Έχουν θεσπιστεί για να διασφαλίζουν την ασφαλή και ποιοτική παροχή υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες».

Με αφορμή περιστατικό παροχής φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών σε ιατρείο, ο ΠΣΦ υπογραμμίζει ότι οι υπηρεσίες φυσικοθεραπείας παρέχονται αποκλειστικά στους χώρους που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Για τη νόμιμη λειτουργία Εργαστηρίου Φυσικοθεραπείας απαιτείται η προβλεπόμενη βεβαίωση λειτουργίας από την αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέρειας και η καταχώριση στο Μητρώο Εργαστηρίων Φυσικοθεραπείας του ΠΣΦ.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες

Οι πολίτες μπορούν να ελέγχουν τα καταχωρισμένα εργαστήρια μέσω του ηλεκτρονικού Μητρώου του ΠΣΦ, ενώ τα νόμιμα Εργαστήρια Φυσικοθεραπείας φέρουν στην είσοδό τους ειδική σήμανση με QR code μέσω του οποίου ο ασθενής μπορεί να επιβεβαιώσει τη νομιμότητα λειτουργίας τους. Αντίστοιχα, κάθε πολίτης μπορεί να επιβεβαιώσει εάν ένας φυσικοθεραπευτής είναι εγγεγραμμένο μέλος του Π.Σ.Φ. μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας: https://www.psf.org.gr/physio_members.php

«Ο πολίτης έχει δικαίωμα να γνωρίζει ποιος του παρέχει υπηρεσίες υγείας, εάν διαθέτει τα προβλεπόμενα επαγγελματικά προσόντα και εάν ο χώρος στον οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες λειτουργεί νόμιμα».

Θεσμικός και πειθαρχικός έλεγχος

«Τα μέλη του ΠΣΦ υπόκεινται σε πειθαρχικό έλεγχο από τα προβλεπόμενα ανεξάρτητα Πειθαρχικά Συμβούλια, ενώ στο Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο προΐσταται δικαστικός λειτουργός- Εφέτης, γεγονός που καταδεικνύει τη θεσμική βαρύτητα της πειθαρχικής διαδικασίας και τις αυξημένες εγγυήσεις αμεροληψίας και νομιμότητας», τονίζει ο κ. Λυμπερίδης.

Αυστηρότερο πλαίσιο κυρώσεων

Σύμφωνα με τον κ. Λυμπερίδη, τα τελευταία χρόνια το νομοθετικό πλαίσιο (ν. 5172/2025) για την αντιμετώπιση της παράνομης άσκησης και της αντιποίησης του επαγγέλματος έχει αυστηροποιηθεί σημαντικά.

Προβλέπονται αυξημένες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις για περιπτώσεις παράνομης παροχής ή διαφήμισης υπηρεσιών φυσικοθεραπείας, από πρόσωπα που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος φυσικοθεραπευτή.

Περισσότεροι έλεγχοι – περισσότερη διαφάνεια

«Ο ΠΣΦ επικροτεί κάθε πρωτοβουλία εντατικοποίησης των ελέγχων στον χώρο της υγείας και χαιρετίζει τη διεύρυνση της πλατφόρμας MedWatch του υπουργείου Υγείας, καθώς ένα σύγχρονο ψηφιακό σύστημα καταγγελιών και ελέγχου μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά στις θεσμικές ενέργειες και στους ελέγχους του Συλλόγου.

Η δυνατότητα υποβολής καταγγελιών, η διασταύρωση των στοιχείων, η άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών και η συνεργασία των θεσμικών φορέων μπορούν να περιορίσουν σημαντικά φαινόμενα παράνομης παροχής υπηρεσιών υγείας».

Η πρόταση του ΠΣΦ

Ο ΠΣΦ προτείνει την ηλεκτρονική διασύνδεση της ΑΑΔΕ με τα αρμόδια μητρώα επαγγελμάτων υγείας, για τη διασταύρωση των ΚΑΔ όλων των νομοθετικά ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων υγείας.

«Η τήρηση της νομιμότητας αποτελεί ζήτημα προστασίας της Δημόσιας Υγείας», τονίζει ο κ. Λυμπερίδης.

Προσθέτει ότι ο ΠΣΦ θα συνεχίσει να αξιοποιεί κάθε θεσμικό και νόμιμο μέσο που διαθέτει, να διερευνά καταγγελίες, να παρεμβαίνει όπου διαπιστώνονται παραβάσεις και να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές, με έναν και μοναδικό στόχο: την προστασία του πολίτη, την ασφάλεια του ασθενούς και τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών φυσικοθεραπείας».

Επέκταση του MedWatch στους ψυχολόγους

Η θεσμοθέτηση του Πανελλήνιου Συλλόγου Ψυχολόγων ανοίγει τον δρόμο για την επέκταση του MedWatch και στους ψυχολόγους.

Η Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία χαρακτηρίζει τη δημιουργία του Συλλόγου σημαντικό θεσμικό βήμα για τον κλάδο, επισημαίνοντας ότι μπορεί να συμβάλλει και στην καλύτερη προστασία των πολιτών που αναζητούν υπηρεσίες ψυχικής υγείας.

Μετά τη θεσμοθέτηση του σχετικού πλαισίου, το MedWatch αναμένεται να επεκταθεί και στον χώρο των ψυχολόγων, διευρύνοντας περαιτέρω την παρακολούθηση της διαδικτυακής δραστηριότητας στον χώρο των υπηρεσιών υγείας.

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