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Νέες περιοχές εντάσσονται στο Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης, το οποίο προσφέρει οικονομική ενίσχυση έως 10.000 ευρώ σε ιδιώτες και οικογένειες που επιλέγουν να μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους σε περιοχές που αντιμετωπίζουν έντονη δημογραφική πίεση.

Η δράση, που ξεκίνησε πιλοτικά από τον Έβρο, διευρύνεται πλέον σε περισσότερες περιοχές της χώρας, με στόχο την ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας και την προσέλκυση νέων μόνιμων κατοίκων σε περιοχές όπου ο πληθυσμός μειώνεται σταθερά.

Η οικονομική στήριξη αφορά όσους αποφασίσουν να εγκατασταθούν μόνιμα στις επιλέξιμες περιοχές, δημιουργώντας εκεί τη νέα τους καθημερινότητα.

Οι νέες περιοχές που εντάσσονται στο πρόγραμμα

Στη νέα φάση του σχεδιασμού προστίθενται περιοχές της Ηπείρου, με το πρόγραμμα να επεκτείνεται σε επτά δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, καθώς και στους Δήμους Σουλίου και Φιλιατών στη Θεσπρωτία.

Παράλληλα, τον Οκτώβριο αναμένεται να ενεργοποιηθεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων από κατοίκους και οικογένειες που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στη δράση σε ακόμη οκτώ Περιφερειακές Ενότητες.

Στον νέο κύκλο περιλαμβάνονται οι περιοχές Καστοριά, Κιλκίς, Σέρρες, Φλώρινα, Πέλλα, Δράμα, Κοζάνη και Γρεβενά.

Η επέκταση του προγράμματος αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης πολιτικής αντιμετώπισης της δημογραφικής συρρίκνωσης, με επίκεντρο την αναζωογόνηση της ελληνικής περιφέρειας.

Οικονομικό κίνητρο για αλλαγή τόπου κατοικίας

Το βασικό εργαλείο του προγράμματος είναι η οικονομική ενίσχυση, η οποία μπορεί να φτάσει έως τις 10.000 ευρώ για όσους πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια και επιλέξουν να εγκατασταθούν μόνιμα στις περιοχές που συμμετέχουν.

Το ποσό λειτουργεί ως κίνητρο για ανθρώπους που επιθυμούν να αλλάξουν τόπο διαμονής, αλλά και για οικογένειες που αναζητούν διαφορετικές συνθήκες ζωής εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων.

Η στόχευση αφορά κυρίως περιοχές που αντιμετωπίζουν πληθυσμιακές απώλειες, γήρανση του πληθυσμού και ανάγκη ενίσχυσης της τοπικής οικονομικής δραστηριότητας.

Στόχος η ενίσχυση της ελληνικής περιφέρειας

Η μείωση του πληθυσμού σε αρκετές περιοχές της χώρας αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις των επόμενων ετών. Το πρόγραμμα επιχειρεί να δημιουργήσει ένα πλαίσιο κινήτρων ώστε περισσότεροι πολίτες να επιλέξουν τη μόνιμη εγκατάσταση στην περιφέρεια.

Η ενίσχυση δεν αφορά μόνο την κάλυψη μέρους του κόστους μετακίνησης, αλλά συνοδεύεται από τη γενικότερη προσπάθεια δημιουργίας πιο βιώσιμων τοπικών κοινωνιών, με περισσότερους κατοίκους, μεγαλύτερη οικονομική δραστηριότητα και καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων υποδομών.

Η επόμενη φάση του προγράμματος αναμένεται να δώσει τη δυνατότητα σε περισσότερους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση και να αξιοποιήσουν το οικονομικό κίνητρο για μια νέα αρχή σε περιοχές που έχουν ανάγκη από μόνιμη πληθυσμιακή ενίσχυση.

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