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Στο παρελθόν, ο κίνδυνος κλοπής προσωπικών αντικειμένων αποτελούσε μία από τις σημαντικότερες ανησυχίες των ταξιδιωτών που επισκέπτονταν νέους προορισμούς.

Ωστόσο, οι απάτες που σχετίζονται με τα ταξίδια έχουν εξελιχθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Όπως δήλωσε ο Φλοράντ Σιλβ, στέλεχος της Engine, μιας πλατφόρμας διαχείρισης εταιρικών ταξιδιών, «οι απατεώνες αξιοποιούν πλέον σύγχρονα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία τους επιτρέπουν να δημιουργούν ολοένα πιο πειστικές πλαστές ιστοσελίδες και να εκμεταλλεύονται κλεμμένα προσωπικά δεδομένα».

«Οι πλαστές ιστοσελίδες που στο παρελθόν ήταν εύκολο να αναγνωριστούν, πλέον έχουν γίνει πολύ πιο δύσκολο να διακριθούν από τις αυθεντικές», δήλωσε ο Σιλβ.

Σύμφωνα με έκθεση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου των ΗΠΑ, η οποία δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο, οι Αμερικανοί ανέφεραν ότι έχασαν συνολικά 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια κατά το προηγούμενο έτος εξαιτίας απατών που πραγματοποιήθηκαν μέσω γραπτών μηνυμάτων, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικών κλήσεων, μέσων κοινωνικής δικτύωσης και μηχανών αναζήτησης. Το ποσό αυτό δεν αφορά αποκλειστικά ταξιδιωτικές απάτες. Σχεδόν το 33% των καταγγελιών αφορούσε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι απατεώνες υποδύονταν άλλα πρόσωπα, γεγονός που καθιστά τη συγκεκριμένη μορφή απάτης την πιο συχνά καταγγελλόμενη.

Ο κίνδυνος ταξιδιωτικής απάτης μπορεί να προκύψει ακόμη και πριν από την επιβίβαση στο αεροπλάνο, σύμφωνα με το Fast Company. Οι απατεώνες ενδέχεται να προσποιηθούν ότι εκπροσωπούν το ξενοδοχείο ή την αεροπορική εταιρεία με την οποία ο ταξιδιώτης έχει κάνει την κράτησή του, εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι εκείνος αναμένει να λάβει κάποια επικοινωνία από τις συγκεκριμένες εταιρείες.

«Στο παρελθόν, οι άνθρωποι πίστευαν ότι μπορούσαν εύκολα να αναγνωρίσουν μια απάτη, για παράδειγμα όταν λάμβαναν ένα μήνυμα που δεν σχετιζόταν με κάποια πρόσφατη συναλλαγή ή ενέργειά τους. Σήμερα, όμως, οι πιο επικίνδυνες απάτες δεν προκαλούν εύκολα υποψίες, καθώς τα μηνύματα που χρησιμοποιούν οι απατεώνες μοιάζουν απολύτως φυσιολογικά και αναμενόμενα», δήλωσε ο Ισκάντερ Σάντσεζ-Ρόλα, ειδικός σε θέματα απάτης στη Norton, εταιρεία κυβερνοασφάλειας.

Εάν προγραμματίζετε σύντομα κάποιο ταξίδι, οι ειδικοί προτείνουν ορισμένα μέτρα που μπορούν να σας βοηθήσουν να προστατευθείτε από τις ταξιδιωτικές απάτες.

Προσοχή στην «κλοπή» κρατήσεων

Μία από τις συχνότερες μορφές ταξιδιωτικής απάτης είναι η λεγόμενη «κλοπή» κρατήσεων, σύμφωνα με τον Σάντσεζ-Ρόλα. Στην περίπτωση αυτή, οι απατεώνες επικοινωνούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτού μηνύματος, προσποιούμενοι ότι εκπροσωπούν το ξενοδοχείο στο οποίο έχει πραγματοποιηθεί η κράτηση. Στη συνέχεια, ενημερώνουν τον ταξιδιώτη ότι έχει προκύψει κάποιο πρόβλημα, όπως η αποτυχία μιας πληρωμής, και τον καλούν να προβεί άμεσα σε κάποια ενέργεια για την επίλυσή του.

«Η συγκεκριμένη μορφή απάτης είναι ιδιαίτερα δύσκολο να αναγνωριστεί, καθώς οι απατεώνες χρησιμοποιούν συχνά πραγματικά στοιχεία της κράτησης, προκειμένου η επικοινωνία να φαίνεται απολύτως αξιόπιστη», εξηγεί ο Σάντσεζ-Ρόλα. Για να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες, στοχεύουν τα ηλεκτρονικά συστήματα των ξενοδοχείων και υποκλέπτουν τα στοιχεία σύνδεσης των εργαζομένων μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού «ψαρέματος» (phishing). Με τον τρόπο αυτό, αποκτούν πρόσβαση σε πραγματικά στοιχεία κρατήσεων που διαθέτουν τα ξενοδοχεία ή οι πλατφόρμες κρατήσεων.

Στη συνέχεια, αξιοποιούν τις πληροφορίες αυτές για να επικοινωνήσουν με τους πελάτες, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, τις ακριβείς ημερομηνίες της κράτησης ή το πραγματικό κόστος της διαμονής. Με αυτόν τον τρόπο, επιδιώκουν να κάνουν την επικοινωνία να φαίνεται αυθεντική και να πείσουν τον ταξιδιώτη ότι πράγματι προέρχεται από την εταιρεία μέσω της οποίας πραγματοποιήθηκε η κράτηση.

«Το βασικό στοιχείο αυτής της απάτης είναι ότι δεν πρόκειται για μια πλαστή επιβεβαίωση κράτησης. Η κράτηση είναι πραγματική, αλλά οι απατεώνες χρησιμοποιούν τα στοιχεία της για να εξαπατήσουν τον ταξιδιώτη», δήλωσε ο Σάντσεζ-Ρόλα.

Σε περίπτωση που υπάρξει τέτοια απόπειρα απάτης, ο Σάντσεζ-Ρόλα συνιστά να μην πραγματοποιείται βιαστικά κάποια πληρωμή μέσω του συνδέσμου που περιλαμβάνεται στο μήνυμα, αλλά να γίνεται απευθείας επικοινωνία με το ξενοδοχείο. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο αριθμός τηλεφώνου που αναγράφεται στο email ή στο SMS, καθώς ενδέχεται να έχει δοθεί από τους ίδιους τους απατεώνες. Αντίθετα, ο αριθμός επικοινωνίας θα πρέπει να αναζητείται στην επίσημη ιστοσελίδα του ξενοδοχείου.

Προσοχή σε μηνύματα για ακύρωση πτήσεων

«Μια ακόμη συχνή μορφή απάτης σχετίζεται με υποτιθέμενες ακυρώσεις πτήσεων», αναφέρει ο Σάντσεζ-Ρόλα. «Οι απατεώνες στέλνουν επείγοντα μηνύματα, ενημερώνοντας ότι μια πτήση έχει ακυρωθεί ή καθυστερήσει και στη συνέχεια προσφέρονται να βοηθήσουν στην πραγματοποίηση νέας κράτησης, ζητώντας συνήθως επιπλέον χρήματα».

«Ένας ταξιδιώτης μπορεί να έχει προγραμματίσει ένα ταξίδι και, μόλις μία ημέρα πριν από την αναχώρηση, να λάβει μήνυμα ότι η πτήση του ακυρώθηκε. Σε μια τέτοια στιγμή, είναι φυσικό να αισθάνεται ότι πρέπει να ενεργήσει άμεσα», εξήγησε ο Σάντσεζ-Ρόλα.

Σε περίπτωση λήψης μηνύματος σχετικά με ακύρωση πτήσης, δεν θα πρέπει να γίνεται καμία άμεση ενέργεια υπό το καθεστώς πίεσης που δημιουργεί το μήνυμα. Αρχικά, οι πληροφορίες θα πρέπει να επιβεβαιώνονται απευθείας μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της αεροπορικής εταιρείας. Εφόσον απαιτείται νέα κράτηση, αυτή θα πρέπει να πραγματοποιείται απευθείας μέσω της αεροπορικής εταιρείας ή μέσω της πλατφόρμας κρατήσεων τρίτου μέρους που χρησιμοποιήθηκε αρχικά. Σε κάθε περίπτωση, ο Σάντσεζ-Ρόλα συνιστά να μην ανοίγονται σύνδεσμοι που αποστέλλονται μέσω γραπτών μηνυμάτων.

Για την αποφυγή τέτοιων περιστατικών, οι ειδικοί συνιστούν να αποφεύγεται η δημοσίευση φωτογραφιών αεροπορικών εισιτηρίων και άλλων ταξιδιωτικών εγγράφων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ακόμη και όταν ο αριθμός της πτήσης έχει καλυφθεί, για παράδειγμα με ένα emoji, το εισιτήριο μπορεί να περιέχει περισσότερες πληροφορίες από όσες είναι εμφανείς με την πρώτη ματιά.

«Οι κωδικοί QR και οι γραμμωτοί κώδικες που περιλαμβάνονται στα εισιτήρια περιέχουν μεγάλο όγκο πληροφοριών», εξήγησε ο Σάντσεζ-Ρόλα. «Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να περιλαμβάνουν ακόμη και στοιχεία σχετικά με τις πτήσεις επιστροφής».

Προσοχή στους κωδικούς QR

«Τα τελευταία χρόνια, η χρήση κωδικών QR έχει γίνει ιδιαίτερα διαδεδομένη, μεταξύ άλλων και για την πληρωμή λογαριασμών σε εστιατόρια. Παρότι η διαδικασία αυτή είναι πρακτική, μπορεί να αποτελέσει και ευκαιρία για απάτη», σύμφωνα με την Αλίσα Αμπντουλάχ, αναπληρώτρια διευθύντρια ασφάλειας της Mastercard. Οι απατεώνες τοποθετούν έναν πλαστό κωδικό QR πάνω από τον αυθεντικό κωδικό του εστιατορίου, με αποτέλεσμα οι πελάτες να οδηγούνται σε ψεύτικη σελίδα ή σύστημα πληρωμής.

«Μπορεί, για παράδειγμα, κάποιος να βρίσκεται σε ένα καφέ και να βλέπει έναν κανονικό κωδικό QR, χωρίς να αντιλαμβάνεται ότι πάνω από αυτόν έχει τοποθετηθεί ένα αυτοκόλλητο με έναν πλαστό κωδικό», δήλωσε η Αμπντουλάχ.

Σε περίπτωση που υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με τη σελίδα πληρωμής ή διαπιστωθεί ότι ένα αυτοκόλλητο έχει τοποθετηθεί πάνω από κάποιο άλλο, η Αμπντουλάχ συνιστά να ζητείται η βοήθεια μέλους του προσωπικού και να επιλέγεται διαφορετικός τρόπος πληρωμής, όπως η χρήση μετρητών ή πιστωτικής κάρτας.

Προσοχή κατά τη χρήση δημόσιων δικτύων Wi-Fi

Η σύνδεση σε δημόσια δίκτυα Wi-Fi αποτελεί συνηθισμένη πρακτική κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού, είτε για την αναζήτηση οδηγιών σε μια άγνωστη πόλη είτε για τη λήψη αεροπορικών εισιτηρίων στο αεροδρόμιο. Παρότι η δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, η χρήση δημόσιων δικτύων Wi-Fi ενδέχεται να εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των συσκευών.

«Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι κυβερνοεγκληματίες δημιουργούν δίκτυα με ονομασία παρόμοια με εκείνη ενός νόμιμου δικτύου, με σκοπό να παραπλανήσουν τους χρήστες και να τους κάνουν να συνδεθούν σε αυτά», δήλωσε ο Μπράιαν Κιουτ, διευθύνων σύμβουλος και επικεφαλής του προγράμματος ψηφιακής ικανότητας και ανθεκτικότητας της Global Cyber Alliance, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού που δραστηριοποιείται στον περιορισμό των κινδύνων στον κυβερνοχώρο.

Η σύνδεση σε ένα κακόβουλο δίκτυο μπορεί να επιτρέψει στους απατεώνες να υποκλέψουν προσωπικά δεδομένα, να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή ή ακόμη και να αποκτήσουν απομακρυσμένη πρόσβαση σε αυτήν. Σε περίπτωση που η χρήση δημόσιου Wi-Fi είναι απαραίτητη, ο Κιουτ συνιστά να περιορίζεται σε απλές και βασικές αναζητήσεις, όπως η αναζήτηση οδηγιών για τη μετάβαση στο ξενοδοχείο, και να αποφεύγεται η πρόσβαση σε υπηρεσίες που περιέχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως οι τραπεζικοί λογαριασμοί ή το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

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