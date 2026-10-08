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Τον έλεγχο όλων των οικοδομικών αδειών που έχουν εκδοθεί από την 1η Ιανουαρίου 2024 για ξενοδοχεία τεσσάρων και πέντε αστέρων στη Μήλο ζητά ο Όμιλος Φίλων Βουνού και Θάλασσας Μήλου, εκφράζοντας έντονες ανησυχίες για την ανεξέλεγκτη τουριστική ανάπτυξη και τις επιπτώσεις της στο φυσικό περιβάλλον του νησιού.

Με ανακοίνωσή του, ο Όμιλος καλεί τον Δήμο Μήλου να ζητήσει την παρέμβαση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, προκειμένου να διερευνηθεί η νομιμότητα των αδειοδοτήσεων μεγάλων ξενοδοχειακών επενδύσεων. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην επέκταση του ξενοδοχείου Domes White Coast στον Μύτακα, μετά την απόρριψη ως εκπρόθεσμης της αίτησης ακύρωσης που είχαν καταθέσει ο Δήμος, η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ) και κάτοικοι του νησιού.

Ο Όμιλος επισημαίνει ότι, παρά τη συγκεκριμένη δικαστική εξέλιξη, η προσπάθεια ελέγχου της νομιμότητας της επένδυσης πρέπει να συνεχιστεί, ενώ επικαλείται πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες αναμένεται σύντομα το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για τις αδειοδοτήσεις του White Coast.

Παράλληλα, ζητά να ελεγχθούν οι ενέργειες της Πολεοδομίας Μήλου σχετικά με την έκδοση όρων δόμησης και τις τακτοποιήσεις αυθαίρετων κατασκευών, ακόμη και με παρέμβαση εισαγγελικών αρχών εφόσον κριθεί αναγκαίο. Όπως υπογραμμίζει, η οικονομική ανάπτυξη του νησιού δεν μπορεί να πραγματοποιείται εις βάρος της νομιμότητας και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Θέλουμε με αυτή την ανακοίνωση να διατυπώσουμε δημόσια το αίτημα του ελέγχου όλων των οικοδομικών αδειών στην Μήλο για τα ξενοδοχεία τεσσάρων και πέντε αστέρων από το 1/1/2024 μέχρι και σήμερα. Έχουμε ήδη υποβάλλει αυτό το αίτημα προς τον Δήμο Μήλου με επιστολή μας από 2/8/2026. Στην επιστολή αυτή αιτούμαστε να γίνει αίτημα από τον Δήμο Μήλου προς τον αρμόδιο φορέα , την Εθνική Αρχή Διαφάνειας ώστε να προβεί στον έλεγχο της νομιμότητας όλων αυτών των οικοδομικών αδειών.

Θεωρούμε πως ο έλεγχος αυτός είναι επιβεβλημένος στις συνθήκες της οικοδομικής θύελλας των τελευταίων χρόνων, ιδιαίτερα μάλιστα στο πεδίο των μεγάλων ξενοδοχειακών επενδύσεων στο νησί μας. Οι αποφάσεις αναστολής του Συμβουλίου Επικρατείας (ΣτΕ), σε δύο περιπτώσεις που ο σύλλογος μας διαδραμάτισε αποφασιστικό ρόλο, αποδεικνύουν πως σε πολλές από τις ξενοδοχειακές επενδύσεις στην Μήλο τα τελευταία χρόνια υπάρχει έλλειψη νομιμότητας. Αναφερόμαστε στην επέκταση του Domes White Coast στον Μύτακα και στο ξενοδοχείο που επιχειρήθηκε να δημιουργηθεί στον Άγιο Κωνσταντίνο. Επίσης ελέγχεται η νομιμότητα ξενοδοχειακής επένδυσης στην Αχιβαδολίμνη μετά από προσφυγή του Δήμου Μήλου.

Αλλεπάλληλες αποφάσεις του ΣτΕ από το έτος 2010 και μετά, που κορυφώθηκαν με την δεσμευτική απόφαση της Ολομέλειας με αριθμό 176/2023 ,ορίζουν ως απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοσης οικοδομικής άδειας σε οικόπεδα εκτός σχεδίου την ύπαρξη μετώπου σε αναγνωρισμένο κοινόχρηστο δρόμο. Αυτός ήταν και ο λόγος της αναστολής των επενδύσεων στις περιπτώσεις που προαναφέραμε. Σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ελλάδας και την κείμενη νομοθεσία οι αποφάσεις του ΣτΕ αποτελούν δικαστικό δεδικασμένο, είναι άμεσα εκτελεστές από την διοίκηση και εφαρμόζονται καθολικά σε όλη την Ελληνική Επικράτεια. . Η πολεοδομία Μήλου (Υ.ΔΟΜ) όμως, όπως προκύπτει, χορηγούσε και χορηγεί όλες τις άδειες χωρίς να λαμβάνει υπόψη αυτή την προϋπόθεση νομιμότητας.

Είναι λοιπόν αναμενόμενο πως ο έλεγχος της νομιμότητας των μεγάλων ξενοδοχειακών επενδύσεων από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας αλλά και τους επιμέρους ελεγκτικούς μηχανισμούς, προφανώς θα αναδείξει έλλειψη νομιμότητας σε κάποιες από αυτές. Αυτός άλλωστε ήταν και ο αυστηρά τυπικός λόγος που σταμάτησε η εξωφρενική επιχείρηση για την δημιουργία ξενοδοχείου και μονάδας τριών κατοικιών δίπλα στο Σαρακήνικο. Σε αυτόν τον έλεγχο της νομιμότητας αναφέρεται και το πρόσφατο εξώδικο της ΕΛΛΕΤ προς την Πολεοδομία Μήλου ώστε να προβεί στον έλεγχο 30 οικοδομικών αδειών στην Μήλο.

Επιπρόσθετα θέλουμε να αναφερθούμε και στα ξενοδοχεία που ήδη οικοδομούνται ή προχωρά η αδειοδότηση τους μέσα στην περιοχή Νατούρα της Μήλου. Οι περιπτώσεις της Αχιβαδόλιμνης που επιχειρείται η αδειοδότηση αλλά και στις Τριάδες που οικοδομείται ολόκληρος οικισμός με τμήματα του σε ελάχιστη απόσταση από την χαρακτηρισμένη ως απάτητη παραλία είναι χαρακτηριστικές και βέβαια απαράδεκτες. Δεν επιτρέπεται να συμβαίνουν μέσα σε μια προστατευόμενη περιοχή.

Εστιάζουμε το αίτημα μας στον έλεγχο της νομιμότητας των μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων λόγω και του μεγάλου αριθμού των σχετικών αδειοδοτήσεων ,αλλά και της δυσανάλογης με τον αριθμό τους επιβάρυνσης που δημιουργούν στις δημόσιες υποδομές του νησιού. Τελική βέβαια συνέπεια είναι η υποβάθμιση της ποιότητας της ζωής μας στην Μήλο.

Αυτό όμως δεν σημαίνει πως δεν υπάρχουν πλήθος άλλες οικοδομικές αυθαιρεσίες στο νησί. Το μέγεθος τους μπορεί να είναι μικρότερο, ο μεγάλος τους όμως αριθμός οδηγεί σε σημαντική περιβαλλοντική επιβάρυνση . Χαρακτηριστικό αποκορύφωμα αυτών των αυθαιρεσιών αποτελεί η ύπαρξη παράνομων κτισμάτων ακόμα και στην ευρύτερη περιοχή του Σαρακήνικου. Μάλιστα, ως έχοντες εύλογο ενδιαφέρον για το περιβάλλον του νησιού μας, έχουμε λάβει γνώση συγκεκριμένης αυθαίρετης κατασκευής σε αυτή την περιοχή ,για την οποία έχει γίνει επώνυμη καταγγελία στο Υπουργείο Περιβάλλοντος ,με επακόλουθη εντολή του υπουργείου προς την πολεοδομία Μήλου για τον έλεγχό της.

Αυτονόητη θέση όλων μας για την οικιστική, πολεοδομική ανάπτυξη της Μήλου επιβάλλεται να είναι η τήρηση της νομιμότητας προς όλους και από όλους. Ιδιαίτερα , όσον αφορά την εκτός σχεδίου δόμηση ευθύνη της πολιτείας είναι η δίκαιη προς όλους και προστατευτική για το φυσικό περιβάλλον οργάνωση των χρήσεων του χώρου του νησιού μας. Στην διαμόρφωση αυτού του χωροταξικού σχεδιασμού για την Μήλο αποφασιστική θα έπρεπε να είναι η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας με πρώτο τον Δήμο Μήλου. Το υπάρχον όμως θεσμικό πλαίσιο δυστυχώς δεν το επιτρέπει.

Αυτή η οργάνωση των χρήσεων του χώρου είναι απαραίτητη σε ένα ευνομούμενο κράτος. Να γνωρίζουν οι πολίτες τα δικαιώματα αλλά και τις υποχρεώσεις τους. Δυστυχώς είναι η ελληνική κυβέρνηση που έχει την ευθύνη για το πολεοδομικό αλαλούμ που κυριαρχεί σήμερα. Είναι το πελατειακό κράτος που εξυπηρετείται και αναπαράγεται από αυτό το αλαλούμ.. Οι εξοργιστικές περιπτώσεις με τις Υ.ΔΟΜ της Ρόδου ,της Μυκόνου και της Χαλκιδικής, αναδεικνύουν τις εξυπηρετήσεις των ισχυρών, την συναλλαγή, τον χρηματισμό και την διαφθορά που συναντιούνται σε αυτές τις υπηρεσίες. Διατυπώνουμε με αυτή την ανακοίνωση το επιπρόσθετο αίτημα μας προς τον Δήμο Μήλου και το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και κάθε άλλο επιμέρους διοικητικό φορέα ώστε να προβεί στα πλαίσια της διοικητικής διαφάνειας και λογοδοσίας στις απαραίτητες ενέργειες προς τους κρατικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς, η ακόμα και προς τον Εισαγγελέα αν χρειαστεί, για την έρευνα της έκδοσης όρων δόμησης αλλά και τις πολεοδομικές τακτοποιήσεις αυθαιρέτων κατασκευών από την Υ.ΔΟΜ Μήλου.

Τις τελευταίες ημέρες ενώ είχε ήδη γραφτεί αυτή η ανακοίνωση πληροφορηθήκαμε την απόφαση του ΣτΕ για την απόριψη ως εκπρόθεσμης της αίτησης ακύρωσης του Δήμου Μήλου, της ΕΛΛΕΤ και πολιτών της Μήλου για την θηριώδη επέκταση του Domes White Coast στον Μύτακα. Το δικαστήριο καίτοι είχε εκδώσει δύο θετικές αποφάσεις για την αναστολή εκτέλεσης της πράξης αναθεώρησης αδείας, περιέργως δεν εξέτασε καθόλου την ουσία του θέματος παραμένοντας στην αυστηρή τυπικότητα προθεσμιών που δεν πρέπει να υφίστανται όταν αναζητείται περιβαλλοντική προστασία.. Ωστόσο η απόφαση αυτή δεν έχει ακόμα καθαρογραφεί και δημοσιοποιηθεί οπότε κανείς δεν μπορεί και να την κρίνει επί της ουσίας.

Έχει ιδιαίτερα μεγάλη αξία να τονίσουμε πως, όταν το θέμα της επέκτασης αυτού του ξενοδοχείου δεν είχε αποκτήσει ακόμα την κεντρική σημασία που απέκτησε αργότερα, ήταν ο Όμιλος Φίλων Βουνού και Θάλασσας Μήλου που στις 4/9/2024 κατέθεσε ειδική διοικητική προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ακύρωση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων(ΑΕΠΟ) αυτής της επέκτασης. Στην προσφυγή μας αυτή προσβάλαμε ουσιαστικές πλημμέλειες στην Περιβαλλοντική Μελέτη που δημιουργούσαν ζητήματα ακύρωσης της εγκριτικής απόφασης. Παρά ταύτα το υπουργείο χωρίς να εξετάσει τους προβαλλόμενους λόγους απέρριψε σιωπηρά αυτήν την προσφυγή αφήνοντας να παρέλθει εσκεμμένα η προθεσμία των δύο μηνών που ορίζει ο νόμος για την απάντηση. Από τότε ίσχυε προθεσμία δύο μηνών για προσφυγή στο ΣτΕ. Αυτή βέβαια η προθεσμία αναφερόταν και μόνο στον Όμιλο Φίλων Βουνού και Θάλασσας Μήλου που προσέφυγε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος ενάντια στην Α.Ε.Π.Ο.

Η προσπάθεια μας για τον έλεγχο της νομιμότητας της φαραωνικής ξενοδοχειακής επένδυσης στον Μύτακα από τα αρμόδια όργανα του ελληνικού κράτους πρέπει να συνεχιστεί. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες αναμένεται σύντομα το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για τις αδειοδοτήσεις του White Coast. Πιστεύουμε πως τα αποτελέσματα του θα αναδείξουν την έλλειψη νομιμότητας σε αυτές τις άδειες και θα οδηγήσουν το Υπουργείο Περιβάλλοντος στην οφειλόμενη ανάκληση τους.

Ο έλεγχος βέβαια δεν πρέπει να περιοριστεί σε αυτή την επένδυση αλλά και στις δεκάδες άλλες που επιχειρούνται τα τελευταία χρόνια στην Μήλο. Το νησί μας δεν μπορεί να γίνει ‘ξέφραγο αμπέλι’ στον βωμό του κέρδους. Η όποια οικονομική ανάπτυξη πρέπει να είναι νόμιμη και να μην καταστρέφει το περιβάλλον. Εμείς οι πολίτες της Μήλου θα αγωνιστούμε για αυτό.

Η Μήλος είναι το σπίτι μας, μας παραδόθηκε η χρήση της από τους προγόνους και θα την παραδώσουμε στις επόμενες γενιές. Δεν ανήκει σε κανέναν. Ευθύνη μας να την παραδώσουμε όσο μπορούμε αλώβητη. Αρκετές δυστυχώς είναι οι πληγές που έχουν συσσωρευτεί σε αυτήν από άλλες οικονομικές δραστηριότητες . Ας μην μεγεθύνουμε ακόμα περισσότερο την καταστροφή με την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη της τουριστικής δραστηριότητας».

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου Φίλων Βουνού και Θάλασσας Μήλου

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας

Γ.Μάλλης Α.Τρίμης

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