Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε σήμερα (29/8) την Κύπρο είχε τελικώς τραγικό απολογισμό στο Κάβο Γκρέκο.

Ο γνωστός επιχειρηματίας από την Λεμεσό και πρώην οδηγός αγώνων ράλλυ Ντίμης Μαυρόπουλος ανασύρθηκε νεκρός από σκάφος που καταστράφηκε στα βράχια, ενώ η κόρη και η σύντροφος του μεταφέρθηκαν τραυματισμένες στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου.

Η θαλασσοταραχή εκδηλώθηκε στη θαλάσσια περιοχή των Αγίων Αναργύρων, ανάμεσα στο Κάβο Γκρέκο και τον Κόννο. Τρία σκάφη βρέθηκαν αντιμέτωπα με τα κύματα και τους θυελλώδεις ανέμους, με τα δύο να παρασύρονται και να καταστρέφονται ολοσχερώς μετά την προσάραξή τους στα βράχια.

Στις 14:30 το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης ενεργοποίησε το Εθνικό Σχέδιο Έρευνας και Διάσωσης «ΝΕΑΡΧΟΣ». Στην επιχείρηση κινητοποιήθηκαν εναέρια και πλωτά μέσα, ενώ ελικόπτερο της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων της Αστυνομίας επιχείρησε στην περιοχή για τον απεγκλωβισμό και τη μεταφορά των επιβαινόντων.

Βίντεο από το Κάβο Γκρέκο:

Αποκλειστικά πλάνα 3/6: Επιχείρηση διάσωσης από το ΚΣΕΔ – Κινητοποιήθηκε ελικόπτερο pic.twitter.com/oZjzGQQ7y9 — ink Cyprus (@inkcyprus) August 29, 2026

Συνολικά διασώθηκαν έξι άτομα. Ο 76χρονος Ντίμης Μαυρόπουλος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στα βράχια και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Δύο γυναίκες, η κόρη και η σύντροφος του, διακομίστηκαν τραυματισμένες στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, οι υπόλοιποι επιβαίνοντες διασώθηκαν. Οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, με τα μέχρι στιγμής στοιχεία να καταδεικνύουν ότι τα σκάφη αιφνιδιάστηκαν από τη ραγδαία επιδείνωση του καιρού και την ένταση της θαλασσοταραχής.

Μια ζωή με ταχύτητα και αυτοκίνητα

Ο Ντίμης Μαυρόπουλος γεννήθηκε στη Λεμεσό το 1949 και συνέδεσε το όνομά του με τους αγώνες αυτοκινήτου, την επιχειρηματική δραστηριότητα και την κοινωνική ζωή της πόλης. Άρχισε να ασχολείται με το ράλλυ από την εφηβική του ηλικία και το 1969 ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία ως οδηγός των Ford και Mitsubishi. Στη συνέχεια αγωνίστηκε με την κυπριακή ομάδα Chrysler/Talbot και αναδείχθηκε σε έναν από τους γνωστότερους οδηγούς του κυπριακού πρωταθλήματος.

Το πάθος του για το αυτοκίνητο αποτυπώθηκε αργότερα στη δημιουργία του Κυπριακού Μουσείου Αυτοκινήτου στη Λεμεσό, όπου συγκέντρωσε σπάνια και ιστορικά οχήματα. Παράλληλα, είχε έντονη παρουσία στα κοινωνικά και πολιτιστικά δρώμενα της πόλης, με φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες και δράσεις στήριξης ευάλωτων πολιτών.

Διαβάστε περισσότερα στο protothema.gr