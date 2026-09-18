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Την κοινωνική διάσταση της ναυτιλίας και τον ουσιαστικό ρόλο των γυναικών στη διαμόρφωση και τη συνέχιση μιας μακράς παράδοσης προσφοράς ανέδειξε η εκδήλωση «Γυναίκα – Ναυτιλία – Κοινωνική Προσφορά», την οποία διοργάνωσε το Υφυπουργείο Ναυτιλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία της η Πρώτη Κυρία της Κυπριακής Δημοκρατίας, Φιλίππα Καρσερά Χριστοδουλίδη, επιβεβαιώνοντας τη σημασία που αποδίδεται στην ενίσχυση των δεσμών ανάμεσα στη ναυτιλιακή κοινότητα και την κυπριακή κοινωνία.

Η Κύπρος αποτελεί ένα από τα πλέον αξιόπιστα ναυτιλιακά κέντρα διεθνώς, διαθέτοντας ισχυρό και ποιοτικό νηολόγιο, καθώς και μια δυναμική ναυτιλιακή βιομηχανία με παγκόσμια παρουσία. Η ναυτιλία είναι βασικός πυλώνας της κυπριακής οικονομίας, με σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη, στην απασχόληση και στην εξωστρέφεια της χώρας. Η σημασία της, ωστόσο, δεν περιορίζεται στους οικονομικούς δείκτες και στη στρατηγική θέση της Κύπρου στον παγκόσμιο ναυτιλιακό χάρτη.

Η ναυτιλιακή κοινότητα της Ελλάδας και της Κύπρου έχει αναπτύξει διαχρονικά ένα ευρύ κοινωνικό και κοινωφελές έργο. Άνθρωποι, οικογένειες, επιχειρήσεις, ιδρύματα και φορείς του κλάδου στηρίζουν την υγεία, την παιδεία, την κοινωνική πρόνοια, τον πολιτισμό, την προστασία του περιβάλλοντος και τη νέα γενιά. Παράλληλα, ανταποκρίνονται έμπρακτα σε φυσικές καταστροφές, ανθρωπιστικές κρίσεις και έκτακτες ανάγκες, ενισχύοντας ευάλωτες ομάδες, οικογένειες και υπηρεσίες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον ρόλο της γυναίκας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύγχρονης ναυτιλιακής κοινότητας. Οι γυναίκες έχουν πλέον ενεργό παρουσία τόσο στη θάλασσα όσο και στη στεριά, αναλαμβάνοντας θέσεις ευθύνης στη διοίκηση, στις επιχειρήσεις, στη ναυτική εκπαίδευση, στην έρευνα και στους θεσμούς.

Η συμβολή τους, όμως, εκτείνεται πολύ πέρα από την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Γυναίκες της ναυτιλίας έχουν διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη φιλανθρωπικών και κοινωνικών πρωτοβουλιών, μέσα από κοινωφελή ιδρύματα, οικογενειακές δράσεις, υποτροφίες, εκπαιδευτικά προγράμματα και οργανωμένες παρεμβάσεις. Με ευαισθησία, αφοσίωση και συνέπεια, έχουν συμβάλει στη στήριξη της κοινωνικής φροντίδας, στην ενδυνάμωση των νέων, στην ανάδειξη του πολιτισμού και στην προστασία της ναυτικής κληρονομιάς.

Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας αναγνωρίζει και ενθαρρύνει αυτή τη διαχρονική προσφορά, επιδιώκοντας μέσα από πρωτοβουλίες και συνεργασίες να φέρει ακόμη πιο κοντά τη ναυτιλία στην κοινωνία. Όπως υπογραμμίστηκε στην εκδήλωση, η πραγματική δύναμη της ναυτιλίας βρίσκεται στους ανθρώπους της και η κοινωνική προσφορά αποτελεί έναν από τους πιο ουσιαστικούς τρόπους με τους οποίους αυτή η δύναμη επιστρέφει στην κοινωνία.

Η Υφυπουργός Ναυτιλίας της Κύπρου ανέδειξε στην Αθήνα το ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα της ναυτιλιακής κοινότητας και τον καθοριστικό ρόλο των γυναικών – «Χαράξατε τον δρόμο και θέσατε γερά θεμέλια για τις επόμενες γενιές»

Το ανθρώπινο πρόσωπο της ναυτιλίας και η διαχρονική συμβολή των γυναικών στην κοινωνική και κοινωφελή δράση βρέθηκαν στο επίκεντρο της ομιλίας της Υφυπουργού Ναυτιλίας παρά τω Προέδρω της Κυπριακής Δημοκρατίας, Μαρίνας Χατζημανώλη, στην εκδήλωση με θέμα «Γυναίκα, Ναυτιλία, Κοινωνική Προσφορά».

Η εκδήλωση διοργανώθηκε στην Αθήνα από το Υφυπουργείο Ναυτιλίας της Κύπρου, ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Ναυτιλίας, παρουσία της Πρώτης Κυρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Φιλίππας Καρσερά Χριστοδουλίδη.

Φιλίππα Καρσερά Χριστοδουλίδη

Η Πρώτη Κυρία της Κυπριακής Δημοκρατίας εξήρε τη συμβολή των γυναικών σε έναν απαιτητικό αλλά ζωτικό κλάδο για την οικονομία και την κοινωνία – Η ιδιαίτερη κουλτούρα προσφοράς της ναυτιλιακής κοινότητας και οι κοινωνικές πρωτοβουλίες στην Κύπρο

Στον καθοριστικό ρόλο των γυναικών στη ναυτιλία, αλλά και στη βαθιά ριζωμένη κουλτούρα αλληλεγγύης που χαρακτηρίζει τους ανθρώπους της θάλασσας, εστίασε η Πρώτη Κυρία της Κυπριακής Δημοκρατίας, Φιλίππα Καρσερά Χριστοδουλίδη, μιλώντας στην εκδήλωση με θέμα «Γυναίκα, Ναυτιλία, Κοινωνική Προσφορά».

Η κυρία Χριστοδουλίδη υπογράμμισε ότι η ναυτιλία δεν αποτελεί μόνο έναν ισχυρό οικονομικό πυλώνα, αλλά έναν τομέα με ευρύτερο κοινωνικό αποτύπωμα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις γυναίκες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο, επισημαίνοντας τη συμβολή τους σε ένα απαιτητικό περιβάλλον, το οποίο συνδέεται άμεσα τόσο με την ανάπτυξη όσο και με τη συνοχή της κοινωνίας.

«Τιμούμε τους ανθρώπους της θάλασσας και υπογραμμίζουμε τη σημαντική συμβολή των γυναικών σε αυτόν τον πολύ απαιτητικό αλλά ζωτικό τομέα, όχι μόνο για την οικονομία, αλλά και για την κοινωνία ευρύτερα», ανέφερε.

Σύμφωνα με την Πρώτη Κυρία της Κύπρου, ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ναυτιλιακής κοινότητας είναι ότι δεν λειτουργεί ως ένα απλό σύνολο επιχειρήσεων και εργαζομένων. Αντίθετα, δημιουργεί ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των ανθρώπων της, με αίσθημα ευθύνης και αλληλοϋποστήριξης.

«Η επιχείρησή τους είναι μια κοινότητα ανθρώπων, δεν είναι απλώς μια ένωση υπαλλήλων. Ο ένας έχει την έννοια του άλλου, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο», σημείωσε, προσθέτοντας ότι αυτή η αντίληψη εξηγεί και τη σταθερή παρουσία της ναυτιλιακής οικογένειας σε κοινωφελείς και φιλανθρωπικές δράσεις.

Η ίδια επισήμανε ότι η συγκεκριμένη κουλτούρα είναι ιδιαίτερα εμφανής στην Ελλάδα και στην Κύπρο όπου εφοπλιστικές οικογένειες, ναυτιλιακές επιχειρήσεις και στελέχη του κλάδου στηρίζουν διαχρονικά την παιδεία, την υγεία, τον πολιτισμό και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Αναφέρθηκε επίσης στους δεσμούς που ανέπτυξε με ανθρώπους της ελληνικής και της κυπριακής ναυτιλίας κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην Αθήνα, χαρακτηρίζοντάς τους πολύτιμους πρεσβευτές της Κύπρου στο εξωτερικό.

Η Φιλίππα Καρσερά Χριστοδουλίδη μίλησε με συγκίνηση για την προσωπική σχέση της με την ελληνική πρωτεύουσα. Υπενθύμισε ότι ήρθε στην Αθήνα το 1994 για να σπουδάσει Πολιτικές Επιστήμες και Διεθνείς Σχέσεις στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, ενώ επέστρεψε αργότερα ως σύμβουλος στην Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όπως ανέφερε, η Αθήνα συνδέεται με κρίσιμες στιγμές της προσωπικής και επαγγελματικής της διαδρομής. Αφετηρία της δικής της αντίληψης για την κοινωνική προσφορά υπήρξε, όπως εξήγησε, η εμπειρία της προσφυγιάς μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Μεγαλώνοντας σε οικογένεια που αναγκάστηκε να ξαναρχίσει τη ζωή της από την αρχή, έμαθε ότι ακόμη και από τα λίγα που διαθέτει κάποιος οφείλει να προσφέρει στον συνάνθρωπό του.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε στην εκπαίδευση, την οποία χαρακτήρισε το σημαντικότερο εργαλείο κοινωνικής κινητικότητας και ανασυγκρότησης. Αναφερόμενη στην περίοδο κατά την οποία προήδρευσε του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, είπε ότι χιλιάδες νέοι έλαβαν υποτροφίες, μεταξύ των οποίων παιδιά από οικογένειες με σοβαρά κοινωνικά προβλήματα, παιδιά υπό κρατική φροντίδα, ασυνόδευτοι ανήλικοι και παιδιά εγκλωβισμένων. «Η μόρφωση είναι το μόνο πράγμα που, όταν μας πήραν τα σπίτια μας, κανείς δεν μπορούσε να μας το πάρει», τόνισε, συνδέοντας την παιδεία με τη δυνατότητα των προσφύγων να ξαναχτίσουν τη ζωή τους μετά την καταστροφή.

Παρουσίασε ακόμη πρωτοβουλίες κοινωνικού εθελοντισμού σε πόλεις και κοινότητες της Κύπρου, με τη συμμετοχή επιχειρήσεων και ιδιωτών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η δημιουργία και αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών, κουζίνες για ηλικιωμένους, δράσεις στήριξης οικογενειών και παρεμβάσεις που, όπως είπε, αλλάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών. Ξεχωριστή αναφορά έκανε στο πρόγραμμα «Πρωινό για όλους», το οποίο ξεκίνησε πιλοτικά από τη Λάρνακα. Στόχος είναι η δωρεάν παροχή υγιεινού πρωινού σε όλα τα παιδιά, χωρίς διακρίσεις και χωρίς να στιγματίζονται οι μαθητές που προέρχονται από οικογένειες με οικονομικές δυσκολίες. Η επιδίωξη, όπως ανέφερε, είναι η σταδιακή επέκταση της δράσης σε όλα τα σχολεία της Κύπρου, με την αξιοποίηση και ευρωπαϊκών κοινωνικών πόρων.

Κλείνοντας, η Πρώτη Κυρία της Κύπρου υπογράμμισε ότι κάθε δημόσιος ή επαγγελματικός ρόλος πρέπει να αντιμετωπίζεται ως αποστολή με συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα. «Όταν κλείσει ο κύκλος, το ερώτημα είναι τι καλό θα έχεις αφήσει πίσω σου», ανέφερε, καλώντας τις γυναίκες της ναυτιλίας να συνεχίσουν να αξιοποιούν τη θέση, την εμπειρία και τη δύναμή τους προς όφελος των ανθρώπων και των κοινοτήτων τους.

Μαρίνα Χατζημανώλη

Η υφυπουργός Ναυτιλίας της Κύπρου, Μαρίνα Χατζημανώλη επισήμανε ότι η ναυτιλία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της κυπριακής οικονομίας και μια κοινότητα με ισχυρή διεθνή παρουσία. Τόνισε, ωστόσο, ότι η πραγματική της αξία δεν αποτυπώνεται αποκλειστικά στα οικονομικά μεγέθη, στον αριθμό των πλοίων ή στην επιχειρηματική δραστηριότητα.

«Πέρα από τους αριθμούς, τα πλοία και την οικονομική δραστηριότητα, η ναυτιλία για εμάς είναι πάνω απ’ όλα οι άνθρωποί της», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η σχέση της ναυτιλιακής κοινότητας με την κοινωνία δεν περιορίζεται στην οικονομική συνεισφορά. Όπως σημείωσε, στην Ελλάδα και την Κύπρο ναυτιλιακές οικογένειες, πλοιοκτήτες, επιχειρήσεις και οργανισμοί έχουν οικοδομήσει μια ισχυρή παράδοση αλληλεγγύης. Μέσα από κοινωφελή ιδρύματα, δωρεές, υποτροφίες, χορηγίες και οργανωμένες πρωτοβουλίες στηρίζουν την υγεία, την παιδεία, την κοινωνική πρόνοια, τη νέα γενιά, τον πολιτισμό και το περιβάλλον.

Η κοινωνική αυτή δράση εκτείνεται, σύμφωνα με την Υφυπουργό, από την ενίσχυση παιδιών και νέων και τη δημιουργία εκπαιδευτικών ευκαιριών έως τη ναυτική εκπαίδευση και την προστασία της πολιτιστικής και ναυτικής κληρονομιάς. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην άμεση κινητοποίηση της ναυτιλιακής κοινότητας σε περιόδους κρίσεων και φυσικών καταστροφών, όταν, όπως είπε, η έμπρακτη αλληλεγγύη μπορεί να κάνει ουσιαστική διαφορά για ανθρώπους και οικογένειες που δοκιμάζονται. Ξεχωριστή θέση στην ομιλία της είχε ο ρόλος των γυναικών της ναυτιλίας. Η κ. Χατζημανώλη τόνισε ότι πολλές γυναίκες έχουν αναλάβει διαχρονικά σημαντικές πρωτοβουλίες κοινωνικού και φιλανθρωπικού χαρακτήρα, δημιουργώντας έργο με διάρκεια και βαθύ κοινωνικό αποτύπωμα.

«Με ενσυναίσθηση, αφοσίωση και επιμονή έχουν στηρίξει ανθρώπους, οικογένειες και κοινωνικές ομάδες», ανέφερε, απευθυνόμενη στις γυναίκες που έδωσαν το «παρών» στην εκδήλωση. «Με τη δύναμη, το όραμα και την προσφορά σας χαράξατε τον δρόμο και θέσατε γερά θεμέλια για τις επόμενες γενιές». Υπογράμμισε, παράλληλα, ότι αυτή η παρακαταθήκη δεν παραμένει στατική, αλλά ενισχύεται από τη φωνή, το έργο και την παρουσία των νεότερων γυναικών. «Κάθε γενιά που προχωρά πατά πάνω στα βήματα εκείνων που προηγήθηκαν και ανοίγει τον δρόμο για εκείνες που θα ακολουθήσουν», σημείωσε. Η Υφυπουργός διεύρυνε την έννοια της γυναίκας στη σύγχρονη ναυτιλία, επισημαίνοντας ότι δεν αφορά μόνο όσες εργάζονται επαγγελματικά στον κλάδο. Όπως είπε, περιλαμβάνει την επιστήμονα, τη γυναίκα της θάλασσας, αλλά και εκείνη που, μέσα από την οικογένεια, τα κοινωφελή ιδρύματα ή προσωπικές πρωτοβουλίες, συμβάλλει ενεργά στην κοινωνία.

Ως χαρακτηριστικό πρότυπο γυναίκας με σταθερή ευαισθησία σε ζητήματα αλληλεγγύης παρουσίασε την Πρώτη Κυρία της Κυπριακής Δημοκρατίας, Φιλίππα Καρσερά Χριστοδουλίδη, την οποία ευχαρίστησε για την παρουσία της και για το γεγονός ότι έθεσε και φέτος την εκδήλωση υπό την αιγίδα της. Ευχαριστίες απηύθυνε επίσης προς τον πρόεδρο της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών, Πόλυ Χατζηιωάννου, για τη διαχρονική και ουσιαστική στήριξή του σε πρωτοβουλίες τόσο του Υφυπουργείου όσο και φορέων και ανθρώπων που έχουν ανάγκη στην Κύπρο και την Ελλάδα. Αναφέρθηκε ακόμη στη συμβολή του Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, Σταύρου Αυγουστίδη, στην προώθηση των στόχων του Υφυπουργείου στην ελληνική ναυτιλιακή αγορά.Κλείνοντας, η κ. Χατζημανώλη έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου, σημειώνοντας ότι τα τελευταία χρόνια οι δύο πλευρές επέλεξαν να κινηθούν ως συνοδοιπόροι, χωρίς ανταγωνισμούς. «Καταλάβαμε πολύ νωρίς ότι μπορούμε να πορευτούμε μαζί και να έχουμε τα αποτελέσματα που βλέπουμε σήμερα», κατέληξε.

Πόλυς Β. Χατζηωάννου

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών, Πόλυς Β. Χατζηιωάννου, ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο των γυναικών τόσο στην εξέλιξη της ναυτιλίας όσο και στη διαμόρφωση της ισχυρής παράδοσης κοινωνικής προσφοράς που συνδέει την Κύπρο με την Ελλάδα. Όπως επισήμανε, η ναυτιλία αποτελεί για την Κύπρο έναν από τους πλέον δυναμικούς και στρατηγικούς πυλώνες της οικονομίας και της διεθνούς παρουσίας της, στηρίζοντας χιλιάδες θέσεις εργασίας, δημιουργώντας ευκαιρίες και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της χώρας. Τόνισε, ωστόσο, ότι η σημασία της υπερβαίνει τα οικονομικά μεγέθη, καθώς αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ιστορίας, της κουλτούρας και της καθημερινότητας των δύο χωρών.

Ο Πόλυς Χατζηιωάννου αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη διαχρονική συνεισφορά της ναυτιλιακής κοινότητας στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και κοινωνικών κρίσεων, αλλά και στη στήριξη της υγείας, της εκπαίδευσης, της πρόνοιας και των ευάλωτων ομάδων. «Η αλληλοβοήθεια είναι κανόνας ζωής στη θάλασσα και αυτή η αντίληψη έχει μεταφερθεί στην κοινωνική δράση της ναυτιλιακής οικογένειας», υπογράμμισε. Ξεχωριστή θέση στην ομιλία του κατείχε η συμβολή των γυναικών, από εκείνες που διαχρονικά στήριζαν τις οικογένειες των ναυτικών έως τις γυναίκες που σήμερα εργάζονται και διακρίνονται στα πλοία, στα λιμάνια, στα γραφεία, στις διοικήσεις επιχειρήσεων και στους θεσμούς. Όπως σημείωσε, οι γυναίκες έδωσαν στην κοινωνική προσφορά της ναυτιλίας ανθρώπινο πρόσωπο, κατεύθυνση και ουσιαστικό αντίκτυπο. «Οι γυναίκες της ναυτιλίας δεν συμμετέχουν απλώς στον κλάδο· τον εξελίσσουν. Δεν προσφέρουν απλώς στην κοινωνία· την εμπνέουν. Δεν συνεχίζουν απλώς μια παράδοση· τη διευρύνουν», ανέφερε χαρακτηριστικά. Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι η ισότητα, η ενδυνάμωση και η κοινωνική ευθύνη δεν αποτελούν θεωρητικές έννοιες, αλλά καθημερινή πράξη και σταθερή δέσμευση για μια ναυτιλία ισχυρή, σύγχρονη και βαθιά ανθρώπινη.

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