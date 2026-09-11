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Η φροντίδα των μικρών παιδιών αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες, ιδιαίτερα οι εργαζόμενοι γονείς που αναζητούν λύσεις ώστε να συνδυάσουν την επαγγελματική και την προσωπική τους ζωή. Σε αυτή την κατεύθυνση επεκτείνεται το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς», το οποίο πλέον εφαρμόζεται σε όλη τη χώρα και προσφέρει οικονομική στήριξη για τη φύλαξη παιδιών μικρής ηλικίας.

Η νέα φάση του προγράμματος διευρύνει τις δυνατότητες συμμετοχής, καθώς εκτός από επαγγελματίες φροντιστές δίνεται η δυνατότητα ένταξης και σε συγγενικά πρόσωπα που μπορούν να αναλάβουν τη φροντίδα ενός παιδιού, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η πρόβλεψη για τις φοιτήτριες μητέρες, οι οποίες αποκτούν για πρώτη φορά πρόσβαση σε οικονομική ενίσχυση 300 ευρώ τον μήνα, ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους και να ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους πριν από την είσοδό τους στην αγορά εργασίας.

Αντίστοιχη ενίσχυση προβλέπεται και για άνεργες μητέρες, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, προκειμένου να διευκολυνθούν στην αναζήτηση εργασίας, στη συμμετοχή σε συνεντεύξεις και στις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

Ποιοι μπορούν να λάβουν έως 500 ευρώ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μητέρες που έχουν παιδιά ηλικίας από δύο μηνών έως δυόμισι ετών, με το ύψος της επιδότησης να εξαρτάται από την εργασιακή κατάσταση της δικαιούχου.

Για τις μητέρες που εργάζονται με πλήρη απασχόληση, η οικονομική ενίσχυση φτάνει τα 500 ευρώ τον μήνα, ενώ για όσες απασχολούνται με μερική εργασία το ποσό διαμορφώνεται στα 300 ευρώ μηνιαίως. Στο ίδιο ύψος καθορίζεται και η ενίσχυση για τις φοιτήτριες μητέρες, αλλά και για τις άνεργες μητέρες για περίοδο τριών μηνών.

Τα εισοδηματικά κριτήρια διαφοροποιούνται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Για μητέρα με ένα παιδί, το ετήσιο ατομικό εισόδημα δεν μπορεί να ξεπερνά τις 24.000 ευρώ, ενώ για δύο παιδιά το όριο αυξάνεται στις 27.000 ευρώ.

Για οικογένειες με τρία παιδιά και άνω, δεν προβλέπεται εισοδηματικός περιορισμός.

Η φροντίδα μπορεί να πραγματοποιείται είτε στην κατοικία της οικογένειας είτε στο σπίτι του επιμελητή ή της επιμελήτριας, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία στις οικογένειες.

Μία από τις σημαντικές αλλαγές αφορά τη συμμετοχή συγγενικών προσώπων. Συγκεκριμένα, παππούδες και γιαγιάδες μπορούν να εγγραφούν ως επιμελητές ή επιμελήτριες και να αμείβονται για τη φροντίδα του παιδιού, εφόσον πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Οι προϋποθέσεις για τους επιμελητές

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέσω της πλατφόρμας ntantades.gov.gr, καταθέτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Μεταξύ των βασικών προϋποθέσεων περιλαμβάνεται η κατοχή τίτλου υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Για όσους ολοκλήρωσαν την υποχρεωτική εκπαίδευση πριν από το 1980, γίνεται δεκτό και το απολυτήριο Δημοτικού.

Παράλληλα, απαιτείται η παρακολούθηση διαδικτυακού σεμιναρίου κατάρτισης για τη φροντίδα παιδιών, εκτός εάν ο υποψήφιος διαθέτει σχετικό πτυχίο, όπως βρεφονηπιοκόμου ή βοηθού βρεφονηπιοκόμου.

Απαραίτητα είναι επίσης τα πιστοποιητικά υγείας, η πιστοποίηση πρώτων βοηθειών για βρέφη, καθώς και τα δικαιολογητικά που αφορούν το ποινικό μητρώο και τη δικαστική κατάσταση.

Η διεύρυνση του προγράμματος επιδιώκει να δημιουργήσει ένα πιο ασφαλές πλαίσιο επιλογής για τους γονείς, δίνοντάς τους περισσότερες δυνατότητες να αποφασίσουν ποιος θα αναλάβει τη φροντίδα του παιδιού τους.

Παράλληλα, η πολιτική στόχευση είναι διπλή: από τη μία πλευρά η οικονομική ενίσχυση των οικογενειών και από την άλλη η στήριξη της συμμετοχής των γονέων, κυρίως των μητέρων, στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας.

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