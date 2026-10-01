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Στην απόφαση να παραταθεί για ακόμη έναν μήνα η παραμονή της πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέληξε το ΚΥΣΕΑ το οποίο συνεδρίασε νωρίτερα την Πέμπτη υπό την Προεδρία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η ανανέωση της παρουσίας των Patriot για έναν μήνα είναι συνηθισμένη πρακτική το τελευταίο διάστημα. Ο πρωθυπουργός θα βρεθεί στο Ριάντ στις 24/10 για τη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ-Χωρών του Κόλπου και σε αυτό το πλαίσιο θα έχει διμερή με τον διάδοχο του θρόνου. Εκεί θα τεθούν όλα τα ζητήματα.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις, με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, καθώς και στην ατζέντα της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών από σήμερα.

Πηγή: protothema.gr