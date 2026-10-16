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Πέθανε ο εφοπλιστής Γιώργος Βαρδινογιάννης σε ηλικία 90 ετών, γνωστός και ως «Καπετάνιος» αφήνοντας σήμερα την τελευταία του πνοή μετά από μερικές ημέρες νοσηλείας.

Δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά στη ναυτιλία, ενώ το όνομά του συνδέθηκε και με τον Παναθηναϊκό, όπου διετέλεσε πρόεδρος για 21 χρόνια, σε μια εποχή σημαντικών εγχώριων επιτυχιών και μεγάλων ευρωπαϊκών διακρίσεων.

Ποιος ήταν ο Γιώργος Βαρδινογιάννης

Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης γεννήθηκε το 1936 στην Επισκοπή Ρεθύμνου και είναι ένα από τα δέκα παιδιά του Γιάννη Βαρδινογιάννη και της Χρυσής Θεοδωρουλάκη. Η οικογένεια Βαρδινογιάννη έχει βαθιές ρίζες στην Κρήτη, με καταγωγή από τα Σφακιά και το Ρέθυμνο, ενώ αρκετά από τα αδέλφια του Γιώργου Βαρδινογιάννη ακολούθησαν σημαντική πορεία στην πολιτική, τη ναυτιλία και τις επιχειρήσεις.

Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης ακολούθησε διαφορετικό δρόμο από αρκετά από τα αδέλφια του, επιλέγοντας το εμπορικό ναυτικό. Σπούδασε στη Σχολή Εμποροπλοιάρχων του Σαουθάμπτον στην Αγγλία και δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά στη ναυτιλία.

Το προσωνύμιο «Καπετάνιος», με το οποίο έγινε ευρύτερα γνωστός, συνδέθηκε με τη ναυτική του δραστηριότητα. Σύμφωνα με τη γνωστή αφήγηση, το απέκτησε όταν κατάφερε να σπάσει το εμπάργκο που είχε επιβληθεί στη Ροδεσία, τη σημερινή Ζιμπάμπουε, σε μια περίοδο έντονης πολιτικής και στρατιωτικής έντασης.

Παράλληλα, είχε ενεργό παρουσία στα θεσμικά όργανα της ελληνικής ναυτιλίας και διετέλεσε για δύο θητείες μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών.

Το όνομα του Γιώργου Βαρδινογιάννη συνδέθηκε με τον Παναθηναϊκό και με μία από τις σημαντικότερες περιόδους της ιστορίας του ποδοσφαιρικού τμήματος.

Στις 17 Ιουλίου 1979 η οικογένεια Βαρδινογιάννη απέκτησε το πλειοψηφικό πακέτο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και ο Γιώργος Βαρδινογιάννης ανέλαβε την προεδρία της ομάδας. Για την απόκτηση του συλλόγου είχε ενδιαφερθεί και ο Παύλος Γιαννακόπουλος, ωστόσο τελικά η ΠΑΕ πέρασε στον έλεγχο της οικογένειας Βαρδινογιάννη.

Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης παρέμεινε πρόεδρος του Παναθηναϊκού για σχεδόν 21 χρόνια, από τον Ιούλιο του 1979 έως τον Μάιο του 2000, διαγράφοντας μία από τις μακροβιότερες διοικητικές παρουσίες στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, ο Παναθηναϊκός κατέκτησε έξι πρωταθλήματα, εννέα Κύπελλα Ελλάδας και τρία Σούπερ Καπ, ενώ πραγματοποίησε και ορισμένες από τις σπουδαιότερες ευρωπαϊκές πορείες της ιστορίας του.

Η ομάδα έφτασε δύο φορές μέχρι τα ημιτελικά της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Τη σεζόν 1984-85 αποκλείστηκε από τη Λίβερπουλ στα ημιτελικά του Κυπέλλου Πρωταθλητριών, ενώ τη σεζόν 1995-96 έφτασε ξανά στους «4» του Champions League, όπου αποκλείστηκε από τον Άγιαξ.

Στα χρόνια της διοίκησής του φόρεσαν τη φανέλα του Παναθηναϊκού ορισμένοι από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές στην ιστορία του συλλόγου, όπως ο Δημήτρης Σαραβάκος, ο Χουάν Ραμόν Ρότσα, ο Βέλιμιρ Ζάετς, ο Στράτος Αποστολάκης, ο Χουάν Χοσέ Μπορέλι και ο Κριστόφ Βαζέχα. Παράλληλα, συνεργάστηκε με προπονητές όπως ο Γιάτσεκ Γκμοχ και ο Ίβιτσα Όσιμ.

Η σχέση του με τον κόσμο του Παναθηναϊκού γνώρισε πολλές διαφορετικές φάσεις. Σε ορισμένες περιόδους απολάμβανε ευρεία αποδοχή και αποθέωση για τις επιτυχίες της ομάδας, ενώ σε άλλες βρέθηκε στο επίκεντρο έντονης κριτικής για τις διοικητικές επιλογές και την πορεία του συλλόγου.

Παρά τις αντιπαραθέσεις που σημάδεψαν κατά καιρούς τη θητεία του, η παρουσία του Γιώργου Βαρδινογιάννη στον Παναθηναϊκό ταυτίστηκε με μια εποχή σημαντικών εγχώριων επιτυχιών και μεγάλων ευρωπαϊκών διακρίσεων, αφήνοντας έντονο αποτύπωμα στην ιστορία του συλλόγου και συνολικά του ελληνικού ποδοσφαίρου.\

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Τη βαθιά θλίψη της για την απώλεια του ιστορικού προέδρου του συλλόγου, Γιώργου Βαρδινογιάννη, εκφράζει σε ανακοίνωσή της η ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Όπως αναφέρεται συγκεκριμένα «Ο Καπετάνιος υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες στην Ιστορία του Παναθηναϊκού αλλά και συνολικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Συνέδεσε το όνομά του με μια ολόκληρη εποχή για τον σύλλογο, αναλαμβάνοντας την προεδρία της ΠΑΕ το 1979 και παραμένοντας στο τιμόνι της για περισσότερο από δύο δεκαετίες.

Στα 21 χρόνια της ενεργής παρουσίας του στον σύλλογο, ο Παναθηναϊκός κατέκτησε έξι πρωταθλήματα, εννέα Κύπελλα και τρία Σούπερ Καπ, γράφοντας αρκετές από τις πιο ένδοξες σελίδες της σύγχρονης ιστορίας του.

Ο Παναθηναϊκός της εποχής του Γιώργου Βαρδινογιάννη μεγαλούργησε και στην Ευρώπη. Τη σεζόν 1984-85 έφτασε μέχρι τα ημιτελικά του Κυπέλλου Πρωταθλητριών, σε μια πορεία που έμεινε ανεξίτηλη στη μνήμη των φίλων του συλλόγου. Τη σεζόν 1995-96 επανέλαβε το κατόρθωμα στο Champions League, φτάνοντας ξανά μια ανάσα από τον τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης με την ιστορική νίκη επί του Άγιαξ στο Άμστερνταμ.

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Σπουδαίες ήταν και οι παρουσίες του Τριφυλλιού τη σεζόν 1987-88, όταν έφτασε μέχρι την προημιτελική φάση του Κυπέλλου UEFA, αλλά και τη σεζόν 1991-92, στο πρώτο πειραματικό Champions League, όπου ο Παναθηναϊκός βρέθηκε και πάλι στην τελική οκτάδα της Ευρώπης. Ήταν χρόνια στα οποία η ομάδα στάθηκε με κύρος και αυτοπεποίθηση απέναντι στις μεγάλες δυνάμεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, συνεχίζοντας με απόλυτη επιτυχία στον δρόμο που άνοιξε η θρυλική πορεία του Γουέμπλεϊ.

Επί των ημερών του, αναπτύχθηκε και η περίφημη ακαδημία του Παναθηναϊκού, που έβγαλε σπουδαίους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι αποτέλεσαν βασικό πυρήνα στην κατάκτηση του Euro 2004. Το όραμά του για τη δημιουργία και την ανάπτυξη των τμημάτων υποδομής σε επαγγελματικά πρότυπα αποτέλεσε οδηγό για το σύνολο του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Πέρα από τους τίτλους, τις διακρίσεις και τις μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές, ο Γιώργος Βαρδινογιάννης υπήρξε ένας άνθρωπος που σφράγισε ανεξίτηλα την πορεία του Παναθηναϊκού και του ελληνικού ποδοσφαίρου. Με την ισχυρή προσωπικότητά του, την αποφασιστικότητα και την αφοσίωσή του στην ομάδα μέχρι και τις τελευταίες μέρες της ζωής του, άφησε ένα αποτύπωμα που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της Ιστορίας του Τριφυλλιού.

Η οικογένεια του Παναθηναϊκού αποχαιρετά με σεβασμό και βαθιά συγκίνηση τον Καπετάνιο. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του», καταλήγει η ΠΑΕ.

Η τελευταία συνέντευξη

Μία από τις σπάνιες δημόσιες τοποθετήσεις του είχε κάνει τον περασμένο Ιούνιο ο Γιώργος Βαρδινογιάννης. Ο ιστορικός παράγοντας του Παναθηναϊκού, γνωστός ως «Καπετάνιος», είχε παραχωρήσει συνέντευξη στην εκπομπή «Πρωταγωνιστές» του Σταύρου Θεοδωράκη, στο πλαίσιο αφιερώματος στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Στη συνέντευξη εκείνη είχε ανατρέξει στα χρόνια που βρέθηκε στο τιμόνι του «τριφυλλιού», μιλώντας για τη σχέση του με τη Θύρα 13, τις αποφάσεις του για τις μεταγραφές, τις συνεργασίες του με τους προπονητές, αλλά και για το περίφημο περιστατικό με το «κουμπούρι», το οποίο είχε χαρακτηρίσει προϊόν μυθοπλασίας.

Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης είχε περιγράψει επίσης πώς έγινε φίλαθλος του Παναθηναϊκού, τι θυμόταν από τη Λεωφόρο και πώς αντιμετώπιζε τον ανταγωνισμό με τις άλλες μεγάλες ομάδες.

Πώς έγινε Παναθηναϊκός και η ιδιαίτερη σχέση με τη Λεωφόρο

Η αγάπη του για τον Παναθηναϊκό είχε ξεκινήσει από τα μαθητικά του χρόνια, με αφορμή τους Κρητικούς ποδοσφαιριστές που αγωνίζονταν τότε στην ομάδα. «Πάντα Παναθηναϊκός, από το γυμνάσιο, λόγω Λινοξυλάκη. Τότε οι ήρωες ήταν ο Λινοξυλάκης, ο Βουτσαράς, Κρητικοί υποτίθεται. Δεν είχα κανένα φανατισμό», είχε αναφέρει.

Η πιο συστηματική παρουσία του στο γήπεδο άρχισε μετά το 1970, όταν αγόραζε εισιτήρια διαρκείας για να παρακολουθεί τους αγώνες μαζί με συγγενείς και φίλους.

«Μετά το ’70 ξεκίνησα να παίρνω δέκα διαρκείας, γιατί ήταν και ο Γιωργάκης του Βαρδή που ήθελε να πηγαίνει και έτσι ξεκίνησα να έχω δέκα διαρκείας. Μαζί μου καθότανε ο Νανάς ο Τσαλδάρης και ο Γιώργος Κατσαρός. Και σιγά-σιγά έγινα, δεν θα έλεγα φανατικός, αλλά φίλαθλος του Παναθηναϊκού».

Από τις αναμνήσεις του για τη Λεωφόρο ξεχώριζε και ένας άνθρωπος που είχε αφιερώσει την καθημερινότητά του στη φροντίδα του αγωνιστικού χώρου, μένοντας μάλιστα μέσα στις εγκαταστάσεις του γηπέδου.

«Ζούσε εκεί μέρα-νύχτα. Το πού έτρωγε και πώς έτρωγε δεν το ξέρω, αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι κοιμόταν στο γήπεδο. Δίπλα στα αποδυτήρια είχε ένα δωμάτιο που κοιμόταν και ασχολιόταν από το ξημέρωμα ως το βράδυ να φτιάξει μια λακκούβα και να το κρατά σε άριστη κατάσταση», είχε διηγηθεί.

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