Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

«Με λύπη πληροφορηθήκαμε σήμερα το θάνατο του Θανάση Παπαγιάννη μετά από μακρά μάχη», αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή της η ΓΣΕΕ.

«Ο Θανάσης Παπαγιάννης ήταν ένας άνθρωπος με σημαντική πολιτική και κοινωνική δράση.

Δραστήριο μέλος του τραπεζικού κινήματος, είχε ισχυρή παρουσία στην ΟΤΟΕ και υπηρέτησε τη ΓΣΕΕ από τη θέση του Αντιπροέδρου. Ταυτόχρονα, ήταν κεντρικό στέλεχος στο ΠΑΣΟΚ Μαγνησίας.

Ήταν, επίσης, άνθρωπος με έντονη παρουσία στον αθλητισμό. Έπαιξε ποδόσφαιρο, μεταξύ άλλων, σε Δόξα Δράμας, Άρη Θεσσαλονίκης και Ολυμπιακό Βόλου.

Υπήρξε, επίσης, Πρόεδρος της ΕΠΣ Θεσσαλίας και Αντιπρόεδρος της ΕΠΟ.

Η ΓΣΕΕ εύχεται δύναμη και κουράγιο στους οικείους και στους συντρόφους του», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.