Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Οι Πρόεδροι των Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων — ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ και ΣΒΕ — συναντήθηκαν σήμερα στη Θεσσαλονίκη, στην έδρα του ΣΒΕ, με αφορμή την 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σε κοινή συνεδρίαση αφιερωμένη στον ρόλο του Κοινωνικού Διαλόγου στην οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία.

Οι Εθνικοί Κοινωνικοί Εταίροι, ως θεσμικοί συνομιλητές της Πολιτείας, οφείλουν να συμμετέχουν ενεργά στον διάλογο και στη διαμόρφωση πολιτικών για την οικονομία, την ανάπτυξη, την εργασία και την κοινωνική συνοχή, μεταφέροντας την εμπειρία και τις ανάγκες των παραγωγικών και κοινωνικών δυνάμεων που εκπροσωπούν.

Παράλληλα, ο Κοινωνικός Διάλογος βασίζεται στη σταθερή και ουσιαστική συνεργασία μεταξύ των Kοινωνικών Eταίρων, στην ανταλλαγή απόψεων, στην αναζήτηση κοινού τόπου και στη διαμόρφωση προτεραιοτήτων που μπορούν να υπηρετήσουν τόσο την οικονομική πρόοδο όσο και την κοινωνική ευημερία.

Στο πλαίσιο της συζήτησης αναδείχθηκαν κρίσιμες πτυχές ενός σύγχρονου και ισχυρότερου παραγωγικού μοντέλου για τη χώρα, όπως η ενίσχυση της παραγωγικής βάσης, η ανταγωνιστικότητα και η εξωστρέφεια, η ποιότητα της εργασίας, οι δεξιότητες και το ανθρώπινο δυναμικό, η αξιοποίηση της τεχνολογίας και η προσαρμογή στις μεγάλες οικονομικές και κοινωνικές μεταβάσεις.

Κοινή επιδίωξη είναι μια οικονομία που δημιουργεί περισσότερη αξία και περισσότερες ευκαιρίες για το σύνολο των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας — τη βιομηχανία, το εμπόριο, τον τουρισμό, τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, τη βιοτεχνία, τους επαγγελματίες, τους αυτοαπασχολούμενους και τους εργαζόμενους — και παράλληλα μπορεί να δημιουργεί καλύτερες θέσεις εργασίας, υψηλότερα εισοδήματα και καλύτερη ποιότητα ζωής.

Οι Εθνικοί Κοινωνικοί Εταίροι υπογράμμισαν τη σημασία ενός σταθερού, ουσιαστικού και διαρκούς Κοινωνικού Διαλόγου ως παράγοντα οικονομικής προόδου, κοινωνικής συνοχής και ευημερίας.

Διαβάστε ακόμη

Κτηματολόγιο: Ψηφιακό «ξεμπλοκάρισμα» για ακίνητα με λάθη στον χάρτη

Πλειστηριασμοί: «Κληρώνει» σήμερα Παρασκευή 4/9 για Πύργο Σαλιαρέλη και έπαυλη στο Πανόραμα (pics)

Γιατί είστε μαγνήτης για τα κουνούπια

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ