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Μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή συλλογή πολύτιμων αντικειμένων και μεγάλων χρηματικών ποσών εντόπισαν οι αστυνομικοί κατά την έρευνα στην πολυτελή κατοικία του Κωνσταντίνου Αντάρα, ιδιοκτήτη της Pizza Fan, στην Εκάλη. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του protothema.gr, σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη στο εσωτερικό του σπιτιού βρέθηκαν δεκάδες πανάκριβα ρολόγια κορυφαίων ελβετικών οίκων, μετρητά που ξεπερνούν τα 1,17 εκατ. ευρώ, κοσμήματα με διαμάντια, καθώς και πιστοποιητικά που τεκμηριώνουν τη γνησιότητα των πολύτιμων αντικειμένων.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει το protothema.gr η εικόνα που αποτυπώνεται στην καταγραφή των κατασχεθέντων είναι αποκαλυπτική. Συνολικά 92 ρολόγια χειρός, ανάμεσά τους δημιουργίες των Rolex, Patek Philippe, Vacheron Constantin, Audemars Piguet, Panerai, Zenith και Franck Muller, συνθέτουν μια συλλογή που, ανάλογα με τα μοντέλα και τη γνησιότητά τους, θα μπορούσε να αποτιμηθεί σε εκατοντάδες χιλιάδες ή ακόμη και αρκετά εκατομμύρια ευρώ.

Η Rolex, ίσως το πιο αναγνωρίσιμο σύμβολο πολυτελούς ωρολογοποιίας παγκοσμίως, διαθέτει μοντέλα που ξεκινούν από αρκετές χιλιάδες ευρώ, ενώ συλλεκτικές εκδόσεις Daytona, GMT-Master II και Day-Date μπορούν να ξεπεράσουν τις 30.000, τις 50.000 ή ακόμη και τις 100.000 ευρώ.Δίπλα τους, τα Patek Philippe ανήκουν στην κορυφή της υψηλής ωρολογοποιίας. Πρόκειται για ρολόγια που κατασκευάζονται με εξαιρετική ακρίβεια, περίτεχνους μηχανισμούς και, σε ορισμένες περιπτώσεις, πολύτιμα μέταλλα. Εμβληματικές σειρές, όπως Nautilus και Aquanaut, μπορούν να φτάσουν σε τιμές δεκάδων ή εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ στη δευτερογενή αγορά.

Εξίσου εντυπωσιακή είναι η παρουσία της Audemars Piguet, του οίκου που δημιούργησε το θρυλικό Royal Oak, αλλά και της Vacheron Constantin, μιας από τις ιστορικότερες ελβετικές εταιρείες ωρολογοποιίας. Τα συγκεκριμένα ονόματα αποτελούν σημείο αναφοράς για συλλέκτες που αναζητούν σπάνια και ιδιαίτερα ακριβά μηχανικά ρολόγια.

Η συλλογή συμπληρώνεται από Panerai, γνωστά για τις επιβλητικές κάσες και τον χαρακτηριστικό σχεδιασμό τους, Zenith, με παράδοση στους μηχανικούς χρονογράφους, και Franck Muller, που ξεχωρίζουν για την ιδιαίτερη αισθητική και τους πολύπλοκους μηχανισμούς τους.

Ωστόσο, το πιο εντυπωσιακό εύρημα δεν περιορίζεται στα ρολόγια. Το ποσό των 1.175.990 ευρώ σε μετρητά καταγράφηκε από τους αστυνομικούς, με τη συντριπτική πλειονότητα των χρημάτων να βρίσκεται σε χαρτονομίσματα των 50 και 20 ευρώ.

Συγκεκριμένα, καταμετρήθηκαν 12.793 χαρτονομίσματα των 50 ευρώ, 25.208 των 20 ευρώ, 2.801 των 10 ευρώ και 814 των 5 ευρώ, καθώς και ένα χαρτονόμισμα των 100 ευρώ.Μαζί με τα χρήματα κατασχέθηκαν ένα διαμαντένιο κολιέ, ένα δαχτυλίδι και τρεις ροζ πέτρες, η ακριβής σύσταση και εμπορική αξία των οποίων δεν προκύπτουν από τα διαθέσιμα στοιχεία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης τα πολυάριθμα πιστοποιητικά γνησιότητας των ρολογιών, μεταξύ των οποίων 13 συσκευασίες με πιστοποιητικά Rolex, δύο με πιστοποιητικά Patek Philippe και επιπλέον έγγραφα για Audemars Piguet, Cartier και Zenith.

Εντοπίστηκαν ακόμη αποδείξεις επισκευής, ανταλλακτικά και αντικείμενα σχετικά με τη συντήρηση των πολύτιμων χρονομέτρων. Η συνολική αξία του θησαυρού παραμένει άγνωστη, καθώς απαιτείται εξειδικευμένη εκτίμηση για κάθε ρολόι και κόσμημα. Το βέβαιο είναι ότι η αστυνομική έρευνα στην κατοικία της Εκάλης αποκάλυψε μια ασυνήθιστα μεγάλη συγκέντρωση μετρητών και ειδών πολυτελείας, η προέλευση και η ενδεχόμενη σύνδεση των οποίων με την ερευνώμενη υπόθεση αποτελούν αντικείμενο περαιτέρω διερεύνησης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η είσοδος στην κρύπτη ήταν επιμελώς καμουφλαρισμένη πίσω από παπουτσοθήκη του βεστιαρίου. Στο εσωτερικό βρέθηκαν ταξιδιωτικές τσάντες με δεσμίδες χαρτονομισμάτων, ενώ στις συσκευασίες αναγραφόταν το ποσό που περιείχε καθεμία.