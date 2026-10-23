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Με ανακοίνωσή της, η Pizza Fan τοποθετείται δημόσια για την υπόθεση που βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας, δηλώνοντας ότι παραμένει στη διάθεση της Δικαιοσύνης, των φορολογικών υπηρεσιών και κάθε αρμόδιας αρχής, προκειμένου να συμβάλει στη διαλεύκανση της υπόθεσης και στην αντιμετώπιση των ζητημάτων που έχουν ανακύψει.
Παράλληλα, η εταιρεία επισημαίνει ότι κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της έχει πραγματοποιήσει πλήθος προωθητικών ενεργειών, στο πλαίσιο των οποίων προσφέρονταν δωρεάν προϊόντα στους καταναλωτές. Όπως υποστηρίζει, η συγκεκριμένη πρακτική ενδέχεται να έχει προκαλέσει σύγχυση ως προς τον υπολογισμό του κύκλου εργασιών τόσο της ίδιας όσο και των καταστημάτων του δικτύου της.
Την ίδια στιγμή, η Pizza Fan υπογραμμίζει ότι βασική της προτεραιότητα αποτελεί η όσο το δυνατόν ταχύτερη και πλήρης αποκατάσταση της λειτουργίας του δικτύου της, με στόχο να περιοριστούν οι συνέπειες για τους συνεργάτες franchise, τους οποίους χαρακτηρίζει διαχρονικά βασικό πυλώνα της επιχειρηματικής της δραστηριότητας.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Pizza Fan
Η εταιρεία μας ανέκαθεν έκανε πολλές προωθητικές ενέργειες για παροχή δωρεάν προϊόντων στο καταναλωτικό κοινό. Εξ αυτού, ενδέχεται να έχει δημιουργηθεί σύγχυση στον υπολογισμό του τζίρου της εταιρείας και των καταστημάτων της.
Σε κάθε περίπτωση, η θέση μας είναι ξεκάθαρη: Είμαστε πλήρως στη διάθεση της Δικαιοσύνης, των φορολογικών αρχών και κάθε αρμόδιου οργάνου για την επίλυση της υπόθεσης και την εξομάλυνση όποιων ζητημάτων έχουν προκύψει.
Σε αυτή τη συγκυρία, προτεραιότητά μας είναι οι franchisees μας και οι περισσότεροι από 2.500 εργαζόμενοι που απασχολούνται στα καταστήματα του δικτύου μας. Στόχος μας είναι να έρθουμε σε συντονισμό μαζί τους και με αρμόδιους θεσμικούς φορείς, ώστε να εξασφαλιστούν οι εργαζόμενοι, για τους οποίους καταβάλλονται αποδοχές άνω των 36 εκατ. ευρώ και ασφαλιστικές εισφορές άνω των 9 εκατ. ευρώ ετησίως. Επιπλέον, στόχος μας είναι η άμεση και πλήρης επαναλειτουργία του δικτύου μας, ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις για τους franchisees, οι οποίοι εδώ και χρόνια αποτελούν την ραχοκοκαλιά των δραστηριοτήτων μας.
Αντιλαμβανόμαστε πλήρως τη μεγάλη αναστάτωση που έχει προκύψει τόσο για τους συνεργάτες μας, όσο και για τους πελάτες μας. Απολογούμαστε για την ξαφνική διακοπή της εξυπηρέτησης και δεσμευόμαστε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για την ταχύτερη διευθέτηση του ζητήματος.
Η εταιρεία θα επανέλθει με νεότερη και άμεση ενημέρωση για τα εν λόγω θέματα, στο πλαίσιο όποιων εξελίξεων προκύψουν.
Για οποιοδήποτε ερώτημα μπορείτε να επικοινωνείτε στο webinfo@pizzafan.gr.
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