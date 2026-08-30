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Μία από τις πιο έντονες καλοκαιρινές κακοκαιρίες των τελευταίων ετών που έπληξε το Σάββατο την Κύπρο άφησε πίσω της έναν νεκρό στη θαλάσσια περιοχή των Αγίων Αναργύρων. Πρόκειται για τον 76χρονο επιχειρηματία από τη Λεμεσό Ντίμη Μαυρόπουλο, ο οποίος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τα βράχια, μετά την καταστροφή σκάφους στο οποίο επέβαινε.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στο Κάβο Γκρέκο και τον Κόννο, όταν τρία σκάφη βρέθηκαν αντιμέτωπα με τις δύσκολες συνθήκες που δημιούργησαν οι ισχυροί άνεμοι και η έντονη θαλασσοταραχή.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, δύο από τα σκάφη παρασύρθηκαν και προσέκρουσαν στα βράχια, με αποτέλεσμα να υποστούν σοβαρές ζημιές. Ένα από αυτά ήταν το σκάφος στο οποίο επέβαινε ο 76χρονος μαζί με την κόρη του και τη σύντροφό του.

Οι δύο γυναίκες κατάφεραν να διασωθούν, όμως ο επιχειρηματίας εγκλωβίστηκε και εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στα βράχια, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

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