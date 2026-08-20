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Σε λειτουργία βρίσκεται η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των δηλώσεων Πόθεν Έσχες του 2026, με τους υπόχρεους να έχουν περιθώριο έως τις 24 Οκτωβρίου για να προχωρήσουν στην οριστικοποίηση της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης.

Η συγκεκριμένη καταληκτική ημερομηνία συνδέεται άμεσα με την ολοκλήρωση της διαδικασίας των φορολογικών δηλώσεων. Με βάση όσα προβλέπει η νομοθεσία, η ετήσια δήλωση Πόθεν Έσχες πρέπει να υποβάλλεται στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα εντός τριών μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.

Δεδομένου ότι η διαδικασία υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων ολοκληρώθηκε στις 24 Ιουλίου, η αντίστοιχη προθεσμία για την υποβολή του Πόθεν Έσχες διαμορφώνεται στις 24 Οκτωβρίου.

Η διαδικασία γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΠΟΘΕΝ. Ο υπόχρεος εισέρχεται στην εφαρμογή χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet, επιλέγει τη δήλωση που αφορά το σωστό έτος και στη συνέχεια προχωρά στην άντληση των διαθέσιμων περιουσιακών και οικονομικών στοιχείων.

Προσεκτικός έλεγχος πριν από την οριστική υποβολή

Παρότι ένα σημαντικό μέρος των πληροφοριών εμφανίζεται προσυμπληρωμένο στην ηλεκτρονική δήλωση, οι υπόχρεοι δεν θα πρέπει να προχωρούν στην οριστικοποίησή της χωρίς προηγουμένως να έχουν ελέγξει προσεκτικά όλα τα στοιχεία που εμφανίζονται.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις πληροφορίες που προέρχονται από τις τράπεζες και τα υπόλοιπα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ο υπόχρεος θα πρέπει να διαπιστώσει ότι εμφανίζονται όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί στους οποίους είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος και παράλληλα να επιβεβαιώσει ότι τα σχετικά ποσά έχουν αποτυπωθεί σωστά.

Αντίστοιχος έλεγχος πρέπει να πραγματοποιηθεί για μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια και κάθε άλλο επενδυτικό προϊόν. Προσοχή απαιτείται επίσης στα στοιχεία που αφορούν ακίνητα, αυτοκίνητα και άλλα οχήματα, τραπεζικές θυρίδες, συμμετοχές σε επιχειρήσεις και κινητά περιουσιακά στοιχεία μεγάλης αξίας.

Στη Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης περιλαμβάνονται, όπου αυτό απαιτείται, και τα περιουσιακά στοιχεία του ή της συζύγου, του προσώπου με το οποίο ο υπόχρεος έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, καθώς και των ανήλικων παιδιών.

Εάν κάποια πληροφορία δεν έχει μεταφερθεί αυτόματα στο σύστημα, ο υπόχρεος είναι εκείνος που πρέπει να τη συμπληρώσει. Αντίστοιχα, εάν εντοπίσει κάποιο λανθασμένο, ανακριβές ή ελλιπές στοιχείο, θα πρέπει να φροντίσει για τη διόρθωση ή τη συμπλήρωσή του πριν προχωρήσει στην τελική οριστικοποίηση της δήλωσης.

Η ευθύνη για τα στοιχεία παραμένει στον υπόχρεο

Η αυτόματη άντληση δεδομένων από διαφορετικές πηγές δεν απαλλάσσει τον υπόχρεο από την ευθύνη για το περιεχόμενο της δήλωσής του. Η ακρίβεια, η πληρότητα και η ορθότητα των στοιχείων που τελικά δηλώνονται εξακολουθούν να αποτελούν δική του ευθύνη.

Η ευθύνη αυτή δεν μεταφέρεται ούτε στο πληροφοριακό σύστημα ούτε στην τράπεζα, στη δημόσια υπηρεσία ή σε οποιονδήποτε άλλο φορέα από τον οποίο προήλθαν οι προσυμπληρωμένες πληροφορίες.

Για τον λόγο αυτό, πριν από την επιλογή της οριστικής υποβολής είναι απαραίτητο να πραγματοποιείται αναλυτική διασταύρωση της συνολικής περιουσιακής εικόνας, ώστε να διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχουν κενά ή στοιχεία που έχουν αποτυπωθεί λανθασμένα.

Παραλείψεις, λάθη ή ανακριβείς εγγραφές μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα σε μεταγενέστερο στάδιο, ιδιαίτερα εάν η δήλωση επιλεγεί για έλεγχο και διαπιστωθούν αποκλίσεις μεταξύ των πραγματικών περιουσιακών δεδομένων και όσων έχουν δηλωθεί.

Περιθώριο 30 ημερών για διορθώσεις

Ακόμη και μετά την εμπρόθεσμη οριστικοποίηση της δήλωσης, υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης. Οι υπόχρεοι μπορούν να καταθέσουν τροποποιητική δήλωση, προκειμένου να διορθώσουν λάθη ή να προσθέσουν πληροφορίες και περιουσιακά στοιχεία που είχαν παραλειφθεί κατά την αρχική υποβολή.

Η δυνατότητα αυτή παραμένει διαθέσιμη για διάστημα 30 ημερών μετά τη λήξη της κανονικής προθεσμίας υποβολής.

Απαραίτητη προϋπόθεση, ωστόσο, είναι η αρχική Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης να έχει οριστικοποιηθεί εμπρόθεσμα, δηλαδή μέχρι τις 24 Οκτωβρίου.

Το πρόσθετο διάστημα των 30 ημερών δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως παράταση της κανονικής προθεσμίας. Προορίζεται αποκλειστικά για διορθώσεις και συμπληρώσεις σε δηλώσεις που έχουν ήδη υποβληθεί εμπρόθεσμα και όχι για την καθυστερημένη κατάθεση της αρχικής δήλωσης.

Παράβολα έως 400 ευρώ για εκπρόθεσμη υποβολή

Όσοι ολοκληρώσουν την υποβολή της δήλωσής τους μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία δεν χρειάζεται να καταβάλουν κάποιο παράβολο.

Διαφορετικά είναι τα δεδομένα σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής. Τότε προβλέπεται οικονομική επιβάρυνση, το ύψος της οποίας εξαρτάται τόσο από την κατηγορία στην οποία ανήκει ο υπόχρεος όσο και από το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης.

Εάν η δήλωση υποβληθεί εκπρόθεσμα αλλά μέσα στις πρώτες 30 ημέρες μετά τη λήξη της κανονικής προθεσμίας, προβλέπεται ηλεκτρονικό παράβολο ύψους 50 ή 200 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία του υπόχρεου.

Σε περίπτωση που η καθυστέρηση ξεπεράσει τις 30 ημέρες, η οικονομική επιβάρυνση αυξάνεται. Το ηλεκτρονικό παράβολο διαμορφώνεται τότε στα 100 ή στα 400 ευρώ, ανάλογα και πάλι με την ιδιότητα και την κατηγορία του προσώπου που είναι υποχρεωμένο να υποβάλει τη δήλωση.

Το πληροφοριακό σύστημα προσδιορίζει αυτόματα το ποσό που πρέπει να καταβληθεί κατά την οριστικοποίηση μιας εκπρόθεσμης δήλωσης. Στη συνέχεια εκδίδεται το αντίστοιχο ηλεκτρονικό παράβολο, το οποίο ο υπόχρεος θα πρέπει να εξοφλήσει με ηλεκτρονικό τρόπο.

Για να αποφευχθούν πρόσθετες επιβαρύνσεις και προβλήματα, οι υπόχρεοι είναι σκόπιμο να μην αφήσουν τη διαδικασία για τις τελευταίες ημέρες. Ο έγκαιρος έλεγχος των προσυμπληρωμένων δεδομένων, η συμπλήρωση όσων στοιχείων απουσιάζουν και η οριστικοποίηση έως τις 24 Οκτωβρίου αποτελούν τα βασικά βήματα για την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της δήλωσης Πόθεν Έσχες.

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